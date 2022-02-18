Bugün kimin maçı var? Bugün maç saat kaçta, hangi kanalda?
Fenerbahçe, UEFA Avrupa Konferans Ligi son 16 play-off turu ilk maçında Çekya'nın Slavia Prag takımına 3-2 yenildi. Sarı lacivertli takım UEFA Konferans Ligi'nde tur şansını zora soktu. Avrupa Konferans Ligi maçlarının heyecanı sürerken diğer yandan da Süper Lig maçları merak ediliyor. Peki Süper Lig maçları bugün var mı? Süper Lig 26. hafta maçları ne zaman? Bugün hangi maçlar var? Bugün kimin maçı var? Bugün maç saat kaçta, hangi kanalda? İşte Süper Lig, Premier Lig, La Lig, Serie A, Bundesliga ve Ligue, Avrupa Ligi ve Avrupa Konferans Ligi maçları…
Kimin maçı var? Ziraat Türkiye Kupası'nda çeyrek final programı açıklanırken, Avrupa Konferans Ligi heyecanı da başladı. UEFA Avrupa Konferans Ligi son 16 play-off turu ilk maçında Fenerbahçe, sahasında Çekya ekibi Slavia Prag'a 3-2 mağlup oldu. Futbolseverler bir taraftanda da Süper Lig maçlarını takip ediyor. Bugün maç var mı? Bugün kaç maç var? Süper Lig'de 26. hafta heyecanı yapılacak 2 karşılaşmayla başlayacak. İşte Süper Lig, İngiltere (Premier Lig), İspanya (La Liga), İtalya (Serie A), Almanya (Bundesliga) ve Fransa'daki (Ligue 1) maçlar, maç saati ve maçların yayınlanacağı kanallar.
Bugünü kimin maçı var?
Haftanın açılış maçlarında İttifak Holding Konyaspor, Kasımpaşa'yı Çaykur Rizespor da Medipol Başakşehir'i konuk edecek. İki müsabakada da ilk düdük saat 20.00'de çalacak.
Süper Lig 26. haftanın maç programı şöyle:
20.00 İttifak Holding Konyaspor-Kasımpaşa (MEDAŞ Konya Büyükşehir)
20.00 Çaykur Rizespor-Medipol Başakşehir (Çaykur Didi)
22.30 Mainz-B.LeverkusenbeIN Connect
22.45 Juventus-TorinoS Sport Plus
23.15 Boavista-BenficaS Sport Plus
Yarın hangi maçlar var?
13.30 Yeni Malatyaspor-Antalyaspor beIN Sports 1
15.30 West Ham-Newcastle S Sport
16.00 Kayserispor-Giresunspor beIN Sports 1
16.00 Granada-Villarreal Spor Smart
17.30 Stuttgart-Bochum beIN Connect
18.00 Arsenal-Brentford S Sport Smart
18.00 Brighton-Burnley Sport Plus
18.00 Crystal Palace-Chelsea S Sport Plus
18.00 Liverpool-Norwich S Sport
18.00 Southampton-Everton S Sport Plus
18.15 Osasuna-Atletico Madrid Spor Smart
19.00 Beşiktaş-Altay beIN Sports 1
19.00 Lens-Lyon beIN Connect
20.00 Roma-Verona EHF TV
20.30 Manchester City-Tottenham S Sport
20.30 Cadiz-Getafe Spor Smart
22.45 Salernitana-Milan S Sport Plus
23.00 Nantes-PSG beIN Connect
23.00 Real Madrid-Alaves Spor Smart
20 Şubat Pazar hangi maçlar var?
20 Şubat Pazar hangi maçlar var?
14.30 Fiorentina-Atalanta S Sport Plus
15.00 Dundee United-Glasgow Rangers S Sport Plus
16.00 Alanyaspor-Trabzonspor beIN Sport 1
16.00 Fatih Karagümrük-Sivasspor beIN Sports 2
16.00 Espanyol-SevillaS por Smart
17.00 Leeds United-Manchester United S Sport
17.00V enezia-Genoa S Sport Plus
17.30 Bayern Münih-Greuther Fürth beIN Connect
18.00 Celtic-Dundee FC Bilyoner
18.15 Valencia-Barcelona Sport Smart
19.00 Fenerbahçe-Hataysporb eIN Sports 1
19.00 Ankaragücü-Bursaspor beIN Max 1
19.05 Bordeaux-Monaco beIN Connect
19.30 B.Dortmund-Monchengladbach beIN Connect
19.30 Wolverhampton-Leicester CityS Sport
20.00I nter-SassuoloS Sport Plus
21.00S porting Lisbon-Estoril S Sport Plus
21.30 Hertha Berlin-Leipzigb eIN Connect
22.45 Udinese-Lazio S Sport Plus
22.45 Marsilya-Clermont beIN Connect
23.00 Athletic Bilbao-Real Sociedad Spor Smart
23.00 Moreirense-Porto S Sport Plus
23.45 Tondela-Braga Bilyoner
21 Şubat Pazartesi kimin maçı var?
20.00 Göztepe-Galatasaray (Gürsel Aksel)