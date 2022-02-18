Bugün kimin maçı var? Bugün maç saat kaçta, hangi kanalda?

Kimin maçı var? Ziraat Türkiye Kupası'nda çeyrek final programı açıklanırken, Avrupa Konferans Ligi heyecanı da başladı. UEFA Avrupa Konferans Ligi son 16 play-off turu ilk maçında Fenerbahçe, sahasında Çekya ekibi Slavia Prag'a 3-2 mağlup oldu. Futbolseverler bir taraftanda da Süper Lig maçlarını takip ediyor. Bugün maç var mı? Bugün kaç maç var? Süper Lig'de 26. hafta heyecanı yapılacak 2 karşılaşmayla başlayacak. İşte Süper Lig, İngiltere (Premier Lig), İspanya (La Liga), İtalya (Serie A), Almanya (Bundesliga) ve Fransa'daki (Ligue 1) maçlar, maç saati ve maçların yayınlanacağı kanallar.

Bugünü kimin maçı var?

Haftanın açılış maçlarında İttifak Holding Konyaspor, Kasımpaşa'yı Çaykur Rizespor da Medipol Başakşehir'i konuk edecek. İki müsabakada da ilk düdük saat 20.00'de çalacak.

Süper Lig 26. haftanın maç programı şöyle:

20.00 İttifak Holding Konyaspor-Kasımpaşa (MEDAŞ Konya Büyükşehir)

20.00 Çaykur Rizespor-Medipol Başakşehir (Çaykur Didi)

22.30 Mainz-B.LeverkusenbeIN Connect

22.45 Juventus-TorinoS Sport Plus

23.15 Boavista-BenficaS Sport Plus

Yarın hangi maçlar var?

13.30 Yeni Malatyaspor-Antalyaspor beIN Sports 1

15.30 West Ham-Newcastle S Sport

16.00 Kayserispor-Giresunspor beIN Sports 1

16.00 Granada-Villarreal Spor Smart

17.30 Stuttgart-Bochum beIN Connect

18.00 Arsenal-Brentford S Sport Smart

18.00 Brighton-Burnley Sport Plus

18.00 Crystal Palace-Chelsea S Sport Plus

18.00 Liverpool-Norwich S Sport

18.00 Southampton-Everton S Sport Plus

18.15 Osasuna-Atletico Madrid Spor Smart

19.00 Beşiktaş-Altay beIN Sports 1

19.00 Lens-Lyon beIN Connect

20.00 Roma-Verona EHF TV

20.30 Manchester City-Tottenham S Sport

20.30 Cadiz-Getafe Spor Smart

22.45 Salernitana-Milan S Sport Plus

23.00 Nantes-PSG beIN Connect

23.00 Real Madrid-Alaves Spor Smart

20 Şubat Pazar hangi maçlar var?

20 Şubat Pazar hangi maçlar var?

14.30 Fiorentina-Atalanta S Sport Plus

15.00 Dundee United-Glasgow Rangers S Sport Plus

16.00 Alanyaspor-Trabzonspor beIN Sport 1

16.00 Fatih Karagümrük-Sivasspor beIN Sports 2

16.00 Espanyol-SevillaS por Smart

17.00 Leeds United-Manchester United S Sport

17.00V enezia-Genoa S Sport Plus

17.30 Bayern Münih-Greuther Fürth beIN Connect

18.00 Celtic-Dundee FC Bilyoner

18.15 Valencia-Barcelona Sport Smart

19.00 Fenerbahçe-Hataysporb eIN Sports 1

19.00 Ankaragücü-Bursaspor beIN Max 1

19.05 Bordeaux-Monaco beIN Connect

19.30 B.Dortmund-Monchengladbach beIN Connect

19.30 Wolverhampton-Leicester CityS Sport

20.00I nter-SassuoloS Sport Plus

21.00S porting Lisbon-Estoril S Sport Plus

21.30 Hertha Berlin-Leipzigb eIN Connect

22.45 Udinese-Lazio S Sport Plus

22.45 Marsilya-Clermont beIN Connect

23.00 Athletic Bilbao-Real Sociedad Spor Smart

23.00 Moreirense-Porto S Sport Plus

23.45 Tondela-Braga Bilyoner

21 Şubat Pazartesi kimin maçı var?

20.00 Göztepe-Galatasaray (Gürsel Aksel)