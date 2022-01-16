Bugün kimin maçı var? Bugün maç saat kaçta? 16 Ocak 2022 Pazar maç hangi kanalda?

Süper Lig bugün maçları... Süper Lig’de 21. hafta maçları cuma günü oynanan Malatyaspor-1-2 Göztepe, Beşiktaş 1-0 Gaziantep maçlarıyla başladı. Fatih Terim ile yollarını ayıran Galatasaray ile yeni hocası İsmail Kartal ile anlaşan Fenerbahçe maçları büyük bir merak konusunun oldu bu hafta maçları ve Süper Lig 21. hafta maç sonuçları oldukça önem arz etmekte. İsmail Kartal, Süper Lig'in 21. haftasında Fenerbahçe, Antalyaspor ile 1-1 berabere kalarak ilk sınavına çıkmış oldu. Futbol severler bugün hangi maç var, bugün kimin maçı var, bugün oynanacak maçlar hangileri? Bugün maç saat kaçta? Bugün kimin hangi maç var? soruları yanıt aramakta. İşte 16 Ocak 2022 Pazar bugünkü Süper Lig maçları...