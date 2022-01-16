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Spor Bugün kimin maçı var? Bugün maç saat kaçta? 16 Ocak 2022 Pazar maç hangi kanalda?
Spor

Bugün kimin maçı var? Bugün maç saat kaçta? 16 Ocak 2022 Pazar maç hangi kanalda?

Süper Lig bugün maçları... Süper Lig’de 21. hafta maçları cuma günü oynanan Malatyaspor-1-2 Göztepe, Beşiktaş 1-0 Gaziantep maçlarıyla başladı. Fatih Terim ile yollarını ayıran Galatasaray ile yeni hocası İsmail Kartal ile anlaşan Fenerbahçe maçları büyük bir merak konusunun oldu bu hafta maçları ve Süper Lig 21. hafta maç sonuçları oldukça önem arz etmekte. İsmail Kartal, Süper Lig'in 21. haftasında Fenerbahçe, Antalyaspor ile 1-1 berabere kalarak ilk sınavına çıkmış oldu. Futbol severler bugün hangi maç var, bugün kimin maçı var, bugün oynanacak maçlar hangileri? Bugün maç saat kaçta? Bugün kimin hangi maç var? soruları yanıt aramakta. İşte 16 Ocak 2022 Pazar bugünkü Süper Lig maçları...

Yeniakit Publisher
2022-01-16 09:59:00 - 2022-01-16 10:09:23
Bugün kimin maçı var? Bugün maç saat kaçta? 16 Ocak 2022 Pazar maç hangi kanalda?

Süper Lig’de 21. hafta dün oynanan maçlar ile devam etmekte. Süper Lig'in 21. haftasında VavaCars Fatih Karagümrük, Çaykur Rizespor'u 2-0 yendi. Lg’de fırtınalar estiren Trabzonspor ise bu hafta hız keti. Süper Lig'in 21. haftasında Demir Grup Sivasspor ile Trabzonspor 1-1 berabere kaldı. Göztepe, Öznur Kablo Yeni Malatyaspor'u deplasmanda 2-1'lik skorla geçti. Peki bugün kimin maçı var? İşte bugünkü Süper Lig maçları...

Bugün maçlar saat kaçta?

Bugün kimin maçı var, bugün hangi maçlar var?

16 Ocak Pazar maçları ne zaman saat kaçta?

13.30 Altay-Aytemiz Alanyaspor (Bornova Aziz Kocaoğlu)

16.00 GZT Giresunspor-Kasımpaşa (Çotanak)

19.00 Atakaş Hatayspor-Galatasaray (Yeni Hatay)

Ligin 21. haftasındaki Medipol Başakşehir-İttifak Holding Konyaspor maçı, Konyasporlu futbolcu Ahmet Çalık'ın vefatı nedeniyle ertelendi.

Süper Lig maç sonuçları

süper lig maç sonuçları

Süper Lig puan durumu!

Süper Lig puan durumu

Süper Lig puan durumu 

Bugün kimlerin maçı var?

La Liga, Premier Lig, Bundesliga, Serie A, Ligue 1, Eredivisie, Liga NOS maçları olup olmadığı, maç saatleri ve canlı maçlar hangi kanalda olduğu araştırılmakta. İşte bugün oynanacak maçlar ve maç saatleri.

10:45 WS Wanderers - Melbourne Victory

Avustralya A Ligi Ertelendi

14:00 Baleares - Valencia

İspanya Kral Kupası Copa Del Rey

14:15 Utrecht - Ajax

Hollanda Eredivisie

14:30 Sassuolo - Verona

İtalya Serie A

15:00 Rennes - Bordeaux

Fransa Ligue 1

15:00 Hull City - Stoke

İngiltere Championship

15:30 Heidenheim - Ingolstadt

Almanya Bundesliga 2

15:30 Sandhausen - Jahn Regensburg

Almanya Bundesliga 2

15:30 Schalke 04 - Holstein Kiel

Almanya Bundesliga 2

15:30 Antwerp - Charleroi

Belçika Pro League

16:00 Gambiya - Mali

CAF Afrika Uluslar Kupasi

16:00 Asteras Tripolis - Volos

Yunanistan Süper Ligi

16:00 Elche - Villarreal

İspanya La Liga

16:30 Cambuur - Sparta Rotterdam

Hollanda Eredivisie

16:30 Groningen - PSV

Hollanda Eredivisie

17:00 Liverpool - Brentford

İngiltere Premier Lig

17:00 West Ham - Leeds United

İngiltere Premier Lig

17:00 Lorient - Angers

Fransa Ligue 1

17:00 Monaco - Clermont

Fransa Ligue 1

17:00 Reims - Metz

Fransa Ligue 1

17:00 Strasbourg - Montpellier

Fransa Ligue 1

17:00 Venezia - Empoli

İtalya Serie A

17:30 Augsburg - E.Frankfurt

Almanya Bundesliga

18:00 KAS Eupen - Cercle Brugge

Belçika Pro League

18:15 AEK - Panetolikos

Yunanistan Süper Ligi

18:15 Monza - Perugia

İtalya Serie B

18:15 Pordenone - Lecce

İtalya Serie B

18:15 Spal - Benevento

İtalya Serie B

18:30 Santa Clara - Tondela

Portekiz Liga NOS

18:45 Fortuna Sittard - AZ Alkmaar

Hollanda Eredivisie 

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