Bugün kimin maçı var? Bugün maç saat kaçta? 16 Ocak 2022 Pazar maç hangi kanalda?
Süper Lig bugün maçları... Süper Lig’de 21. hafta maçları cuma günü oynanan Malatyaspor-1-2 Göztepe, Beşiktaş 1-0 Gaziantep maçlarıyla başladı. Fatih Terim ile yollarını ayıran Galatasaray ile yeni hocası İsmail Kartal ile anlaşan Fenerbahçe maçları büyük bir merak konusunun oldu bu hafta maçları ve Süper Lig 21. hafta maç sonuçları oldukça önem arz etmekte. İsmail Kartal, Süper Lig'in 21. haftasında Fenerbahçe, Antalyaspor ile 1-1 berabere kalarak ilk sınavına çıkmış oldu. Futbol severler bugün hangi maç var, bugün kimin maçı var, bugün oynanacak maçlar hangileri? Bugün maç saat kaçta? Bugün kimin hangi maç var? soruları yanıt aramakta. İşte 16 Ocak 2022 Pazar bugünkü Süper Lig maçları...
Süper Lig’de 21. hafta dün oynanan maçlar ile devam etmekte. Süper Lig'in 21. haftasında VavaCars Fatih Karagümrük, Çaykur Rizespor'u 2-0 yendi. Lg’de fırtınalar estiren Trabzonspor ise bu hafta hız keti. Süper Lig'in 21. haftasında Demir Grup Sivasspor ile Trabzonspor 1-1 berabere kaldı. Göztepe, Öznur Kablo Yeni Malatyaspor'u deplasmanda 2-1'lik skorla geçti. Peki bugün kimin maçı var? İşte bugünkü Süper Lig maçları...
Bugün maçlar saat kaçta?
Bugün kimin maçı var, bugün hangi maçlar var?
16 Ocak Pazar maçları ne zaman saat kaçta?
13.30 Altay-Aytemiz Alanyaspor (Bornova Aziz Kocaoğlu)
16.00 GZT Giresunspor-Kasımpaşa (Çotanak)
19.00 Atakaş Hatayspor-Galatasaray (Yeni Hatay)
Ligin 21. haftasındaki Medipol Başakşehir-İttifak Holding Konyaspor maçı, Konyasporlu futbolcu Ahmet Çalık'ın vefatı nedeniyle ertelendi.
Süper Lig maç sonuçları
Süper Lig puan durumu!
Bugün kimlerin maçı var?
La Liga, Premier Lig, Bundesliga, Serie A, Ligue 1, Eredivisie, Liga NOS maçları olup olmadığı, maç saatleri ve canlı maçlar hangi kanalda olduğu araştırılmakta. İşte bugün oynanacak maçlar ve maç saatleri.
10:45 WS Wanderers - Melbourne Victory
Avustralya A Ligi Ertelendi
14:00 Baleares - Valencia
İspanya Kral Kupası Copa Del Rey
14:15 Utrecht - Ajax
Hollanda Eredivisie
14:30 Sassuolo - Verona
İtalya Serie A
15:00 Rennes - Bordeaux
Fransa Ligue 1
15:00 Hull City - Stoke
İngiltere Championship
15:30 Heidenheim - Ingolstadt
Almanya Bundesliga 2
15:30 Sandhausen - Jahn Regensburg
Almanya Bundesliga 2
15:30 Schalke 04 - Holstein Kiel
Almanya Bundesliga 2
15:30 Antwerp - Charleroi
Belçika Pro League
16:00 Gambiya - Mali
CAF Afrika Uluslar Kupasi
16:00 Asteras Tripolis - Volos
Yunanistan Süper Ligi
16:00 Elche - Villarreal
İspanya La Liga
16:30 Cambuur - Sparta Rotterdam
Hollanda Eredivisie
16:30 Groningen - PSV
Hollanda Eredivisie
17:00 Liverpool - Brentford
İngiltere Premier Lig
17:00 West Ham - Leeds United
İngiltere Premier Lig
17:00 Lorient - Angers
Fransa Ligue 1
17:00 Monaco - Clermont
Fransa Ligue 1
17:00 Reims - Metz
Fransa Ligue 1
17:00 Strasbourg - Montpellier
Fransa Ligue 1
17:00 Venezia - Empoli
İtalya Serie A
17:30 Augsburg - E.Frankfurt
Almanya Bundesliga
18:00 KAS Eupen - Cercle Brugge
Belçika Pro League
18:15 AEK - Panetolikos
Yunanistan Süper Ligi
18:15 Monza - Perugia
İtalya Serie B
18:15 Pordenone - Lecce
İtalya Serie B
18:15 Spal - Benevento
İtalya Serie B
18:30 Santa Clara - Tondela
Portekiz Liga NOS
18:45 Fortuna Sittard - AZ Alkmaar
Hollanda Eredivisie