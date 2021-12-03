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Spor Bugün kimin maçı var? Bugün hangi maçlar var 3 Aralık 2021 Cuma Süper Lig
Spor

Bugün kimin maçı var? Bugün hangi maçlar var 3 Aralık 2021 Cuma Süper Lig

Bugün kimin maçı var 3 Aralık 2021, Bugünkü maç kaçta başlıyor? Süper Lig'de bugün hangi maçlar oynanacak? Süper Lig puan durumu tablosu nasıl? Soruları futbolseverler tarafından araştırılıyor. Kıran kırana geçen 14. hafta maçlarının ardandın bu hafta da yine kıyasıya maçlar söz konusu. Peki bugün hangi takım hangi takımla eşleşti? İşte 3 Aralık 2021 bugünün maç programında tüm detaylar...

Yeniakit Publisher
2021-12-03 07:54:00 - 2021-12-03 07:55:54
Bugün kimin maçı var? Bugün hangi maçlar var 3 Aralık 2021 Cuma Süper Lig

Bugün hangi maçlar var? Süper Lig’de günün programı! Bugün hangi maçlar var? Süper Lig 15. hafta  maçları saat kaçta, hangi kanalda? İşte detaylar. Türkiye ve dünya gündeminde 3 Aralık 2021 Cuma günü takip edilebilir maçlar hangi kanalda, saat kaçta? Günün maç programı futbolseverler tarafından yoğun olarak araştırılıyor. Futbolseverler “bugün hangi maçlar var?” sorusuna yanıt arıyor. Bugünkü maçlar neler? sorusunun cevabı Milli maçlar, FIFA, UEFA Avrupa Ligi, Şampiyonlar Ligi ve Süper Lig maçları ile birlikte günlük olarak merak ediliyor. Süper Li 15. haftasının maçları Kasımpaşa-Beşiktaş maçıyla başlayacak

Bugün kimin maçı var? 

20.00Kasımpaşa-Beşiktaş beIN Sports 1

20.30Darmstadt 98-F. Düsseldorf beIN Connect

20.30W. Bremen-Erzgebirge Aue beIN Connect

22.00Portimonense-Porto S Sport 2

22.30Union Berlin-RB Leipzig beIN Connect

23.00Granada-Alaves Spor Smart 

00.15 Benfica-Sporting S Sport 2

4 Aralık Cumartesi hangi maçlar var?

13.30 Aytemiz Alanyaspor-Demir Grup Sivasspor (Bahçeşehir Okulları)

16.00 Trabzonspor-Adana Demirspor (Medical Park)

19.00 Galatasaray-Altay (Nef)

5 Aralık Pazar hangi maçlar var?

13.30 Yukatel Kayserispor-Fraport TAV Antalyaspor (Büyükşehir Belediyesi Kadir Has)

16.00 Atakaş Hatayspor-Medipol Başakşehir (Yeni Hatay)

16.00 GZT Giresunspor-VavaCars Fatih Karagümrük (Çotanak)

19.00 Fenerbahçe-Çaykur Rizespor (Ülker)

6 Aralık Pazartesi hangi maçlar var?

20.00 İttifak Holding Konyaspor-Öznur Kablo Yeni Malatyaspor (MEDAŞ Konya Büyükşehir)

Süper Lig puan durumu

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