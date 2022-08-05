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Spor Bugün kimin maçı var? 5 Ağustos Cuma günün maçları
Spor

Bugün kimin maçı var? 5 Ağustos Cuma günün maçları

Süper Lig’de heyecan başlıyor. Futbolseverler ise bugün hangi maçların oynanacağını merak ediyor. Peki, bugün kimin maçı var?

Yeniakit Publisher
2022-08-05 00:00:00 -
Bugün kimin maçı var? 5 Ağustos Cuma günün maçları

Futbolseverler bugün hangi maçların oynanacağını araştırmaya başladı. Peki, bugün kimin maçı var?

Bugün kimin maçı var? 5 Ağustos Cuma günün maçları

Süper Lig

21.00 İstanbulspor-Trabzonspor              beIN Sports 1

İtalya Kupası

18.45 Cagliari-Perugia    Bilyoner

22.00 Lecce-Cittadella   Bilyoner

22.15 Sampdoria-Reggina            Bilyoner

Almanya Bundesliga

21.30 E.Frankfurt-Bayern Münih              tivibu Spor 2, beIN Sports 4, Bilyoner

Almanya Bundesliga 2

19.30 Greuther Fürth-Karlsruhe               tivibu Spor 2, beIN Sports 4, Bilyoner

19.30 Sandhausen-F.Düsseldorf              tivibu Spor 4, beIN Sports 2

İngiltere Premier Lig

22.00 Crystal Palace-Arsenal      beIN Shorts 3

Fransa Ligue 1

22.000 Lyon-Ajaccio       beIN Sports 2

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