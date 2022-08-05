Bugün kimin maçı var? 5 Ağustos Cuma günün maçları
Süper Lig’de heyecan başlıyor. Futbolseverler ise bugün hangi maçların oynanacağını merak ediyor. Peki, bugün kimin maçı var?
Futbolseverler bugün hangi maçların oynanacağını araştırmaya başladı. Peki, bugün kimin maçı var?
Bugün kimin maçı var? 5 Ağustos Cuma günün maçları
Süper Lig
21.00 İstanbulspor-Trabzonspor beIN Sports 1
İtalya Kupası
18.45 Cagliari-Perugia Bilyoner
22.00 Lecce-Cittadella Bilyoner
22.15 Sampdoria-Reggina Bilyoner
Almanya Bundesliga
21.30 E.Frankfurt-Bayern Münih tivibu Spor 2, beIN Sports 4, Bilyoner
Almanya Bundesliga 2
19.30 Greuther Fürth-Karlsruhe tivibu Spor 2, beIN Sports 4, Bilyoner
19.30 Sandhausen-F.Düsseldorf tivibu Spor 4, beIN Sports 2
İngiltere Premier Lig
22.00 Crystal Palace-Arsenal beIN Shorts 3
Fransa Ligue 1
22.000 Lyon-Ajaccio beIN Sports 2