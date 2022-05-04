  • İSTANBUL
  • İMSAK
    00:00
    GÜNEŞ
    00:00
    ÖĞLE
    00:00
    İKİNDİ
    00:00
    AKŞAM
    00:00
    YATSI
    00:00
  • 0.0
  • 0.0
  • 0.0
Size daha doğru veriler sunabilmemiz için
lütfen konumunuzu seçin.
Spor Bugün kimin maçı var? 4 Mayıs Çarşamba günün maçları:
Spor

Bugün kimin maçı var? 4 Mayıs Çarşamba günün maçları:

Futbol dolu bir gün geçirmek isteyenler bugün yani 4 Mayıs Çarşamba günü hangi liglerde hangi takımların maçları olduğunu araştırmaya başladı. Şampiyonlar Ligi şifresiz izle: Bugün hangi liglerde maç var?

Yeniakit Publisher
2022-05-04 13:31:00 -
Bugün kimin maçı var? 4 Mayıs Çarşamba günün maçları:

Bayram telaşının yanına futbol coşkusu da eklemek isteyenler bugün kimlerin maçlarının olduğunu araştırıyor. Peki, 4 Mayıs Çarşamba akşamı hangi liglerde maç var?

Bugün kimin maçı var? 4 Mayıs Çarşamba günün maçları:

Avustralya Ligi

14.05 Perth Glory-Melbourne City          beIN Sports 4, Bilyoner

Azerbaycan Premier Lig

16.45 Zira-Qabala            CBC Sports

19.00 Sumqayıt-Neftçi Bakü       CBC Sports

Slovakya Fortuna Ligi

18.00 Ruzomberok-Zilina             Bilyoner

Danimarka Kupası

19.00 FC Midtjylland-Veje           Bilyoner

Yunanistan Süper Ligi

19.00 PAOK-Olympiakos              Bilyoner

Rusya Premier Lig

19.00 Krasnodar-Lokomotiv Moskova    Bilyoner

Çekya Kupası

20.00 Slovacko-Slavia Prag          Bilyoner

Şampiyonlar Ligi yarı final

22.00 Real Madrid-Manchester City        Tv 8,5, Exxen, CBC Sports

Şampiyonlar Ligi finaline kim çıktı? Şampiyonlar Ligi finali ne zaman hangi takımlar oynayacak?
Şampiyonlar Ligi finaline kim çıktı? Şampiyonlar Ligi finali ne zaman hangi takımlar oynayacak?

Spor

Şampiyonlar Ligi finaline kim çıktı? Şampiyonlar Ligi finali ne zaman hangi takımlar oynayacak?

Haberle ilgili yorum yapmak için tıklayın.
x

WhatsApp İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23

Bip İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23

Bip İhbar Hattı

Yaay İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23

Yaay