Bugün kimin maçı var? 4 Mayıs Çarşamba günün maçları:
Futbol dolu bir gün geçirmek isteyenler bugün yani 4 Mayıs Çarşamba günü hangi liglerde hangi takımların maçları olduğunu araştırmaya başladı. Şampiyonlar Ligi şifresiz izle: Bugün hangi liglerde maç var?
Bayram telaşının yanına futbol coşkusu da eklemek isteyenler bugün kimlerin maçlarının olduğunu araştırıyor. Peki, 4 Mayıs Çarşamba akşamı hangi liglerde maç var?
Bugün kimin maçı var? 4 Mayıs Çarşamba günün maçları:
Avustralya Ligi
14.05 Perth Glory-Melbourne City beIN Sports 4, Bilyoner
Azerbaycan Premier Lig
16.45 Zira-Qabala CBC Sports
19.00 Sumqayıt-Neftçi Bakü CBC Sports
Slovakya Fortuna Ligi
18.00 Ruzomberok-Zilina Bilyoner
Danimarka Kupası
19.00 FC Midtjylland-Veje Bilyoner
Yunanistan Süper Ligi
19.00 PAOK-Olympiakos Bilyoner
Rusya Premier Lig
19.00 Krasnodar-Lokomotiv Moskova Bilyoner
Çekya Kupası
20.00 Slovacko-Slavia Prag Bilyoner
Şampiyonlar Ligi yarı final
22.00 Real Madrid-Manchester City Tv 8,5, Exxen, CBC Sports