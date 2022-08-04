Bugün kimin maçı var? 4 Ağustos Perşembe günün maçları
Günün maçları 4 Ağustos | Futbolseverler 4 Ağustos Perşembe günü hangi liglerde maçların oynanacağını araştırıyor. Peki, Avrupa Ligi maçları hangi kanalda? Başakşehir maçı hangi kanalda? Konyaspor maçı şifreli kanalda mı?
UEFA Avrupa Ligi ve Konferans Ligi’nde 3.ön eleme turu heyecanı yaşanıyor. Peki, bugün kimin maçı var?
Bugün kimin maçı var? 4 Ağustos Perşembe günün maçları
UEFA Avrupa Ligi 3.ön eleme turu
18.30 AEK Larnaca-Partizan Bilyoner
20.00 Fenerbahçe-Slovacko Exxen
20.00 Malmö-Dudelange Bilyoner
21.15 Maribor-HJK Helsinki Bilyoner
22.00 Olympiakos-Slovan Bratislava Bilyoner
22.00 Shamrock Rovers-ShkupiBilyoner
UEFA Avrupa Konfarans Ligi 3.ön ele turu
19.00 RFS-Hibernians Bilyoner
19.00 KuPS-Young Boys Bilyoner
20.00 Maccabi Tel Aviv-Aris Bilyoner
20.00 Nefçi Bakü-Rapid Wien Bilyoner
20.00 CSKA Sofya-St.Patricks Bilyoner
20.00 APOEL-KyzylzharBilyoner
21.00 Vaduz-Konyaspor A Spor
21.30 Brondby IF-BaselBilyoner
21.45 Breidablik-Medipol Başakşehir TRT Spor
22.00 Zrinjski-FC Tobol Bilyoner
22.00 Dundee United-AZ Alkmaar Bilyoner