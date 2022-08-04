  • İSTANBUL
  • İMSAK
    00:00
    GÜNEŞ
    00:00
    ÖĞLE
    00:00
    İKİNDİ
    00:00
    AKŞAM
    00:00
    YATSI
    00:00
  • 0.0
  • 0.0
  • 0.0
Size daha doğru veriler sunabilmemiz için
lütfen konumunuzu seçin.
Spor Bugün kimin maçı var? 4 Ağustos Perşembe günün maçları
Spor

Bugün kimin maçı var? 4 Ağustos Perşembe günün maçları

Günün maçları 4 Ağustos | Futbolseverler 4 Ağustos Perşembe günü hangi liglerde maçların oynanacağını araştırıyor. Peki, Avrupa Ligi maçları hangi kanalda? Başakşehir maçı hangi kanalda? Konyaspor maçı şifreli kanalda mı?

Yeniakit Publisher
2022-08-04 00:00:00 -
Bugün kimin maçı var? 4 Ağustos Perşembe günün maçları

UEFA Avrupa Ligi ve Konferans Ligi’nde 3.ön eleme turu heyecanı yaşanıyor. Peki, bugün kimin maçı var?

Bugün kimin maçı var? 4 Ağustos Perşembe günün maçları

UEFA Avrupa Ligi 3.ön eleme turu

18.30 AEK Larnaca-Partizan         Bilyoner

20.00 Fenerbahçe-Slovacko       Exxen

20.00 Malmö-Dudelange             Bilyoner

21.15 Maribor-HJK Helsinki         Bilyoner

22.00 Olympiakos-Slovan Bratislava        Bilyoner

22.00 Shamrock Rovers-ShkupiBilyoner

UEFA Avrupa Konfarans Ligi 3.ön ele turu

19.00 RFS-Hibernians     Bilyoner

19.00 KuPS-Young Boys                Bilyoner

20.00 Maccabi Tel Aviv-Aris        Bilyoner

20.00 Nefçi Bakü-Rapid Wien     Bilyoner

20.00 CSKA Sofya-St.Patricks     Bilyoner

20.00 APOEL-KyzylzharBilyoner

21.00 Vaduz-Konyaspor               A Spor

21.30 Brondby IF-BaselBilyoner

21.45 Breidablik-Medipol Başakşehir     TRT Spor

22.00 Zrinjski-FC Tobol  Bilyoner

22.00 Dundee United-AZ Alkmaar           Bilyoner

Haberle ilgili yorum yapmak için tıklayın.
x

WhatsApp İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23