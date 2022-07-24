Bugün kimin maçı var? 24 Temmuz günün maçları:
24 Temmuz Pazar günü hangi maçların oynanacağı merak ediliyor. Peki, bugün kimin maçı var? Bugün hangi takımların hazırlık maçı var? 24 Temmuz hazırlık maçı saatleri kanalları:
Süper Lig’de yeni sezon heyecanı 5 Ağustos’ta başlayacak. Yeni sezon öncesinde futbolseverler hangi liglerde maçların olduğunu araştırıyor. Peki, bugün kimin maçı var?
Hazırlık maçı
11.30 Espanyol-Lille Espanyol Youtube
14.45 Feyenoord-Lyon Feyenoord Youtube
20.00 Galatasaray-Kasımpaşa Spor Smart
21.45 Sporting-Sevilla
Almanya Bundesliga 2
14.30 Arminia Bielefeld-Jahn Regersburg beIN Spodts 4, tivibu Spor 3, Bilyoner
14.30 Hamburg-Hansa RostockbeIN Sports 2, tivibu Spor 2, Bilyoner
14.30 Karsruhe-Magdeburg beIN Sports 3, tivibu Spor 4, Bilyoner