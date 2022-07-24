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Spor Bugün kimin maçı var? 24 Temmuz günün maçları:
Spor

Bugün kimin maçı var? 24 Temmuz günün maçları:

24 Temmuz Pazar günü hangi maçların oynanacağı merak ediliyor. Peki, bugün kimin maçı var? Bugün hangi takımların hazırlık maçı var? 24 Temmuz hazırlık maçı saatleri kanalları:

Yeniakit Publisher
2022-07-24 09:42:00 -
Bugün kimin maçı var? 24 Temmuz günün maçları:

Süper Lig’de yeni sezon heyecanı 5 Ağustos’ta başlayacak. Yeni sezon öncesinde futbolseverler hangi liglerde maçların olduğunu araştırıyor. Peki, bugün kimin maçı var?

Hazırlık maçı

11.30 Espanyol-Lille        Espanyol Youtube

14.45 Feyenoord-Lyon  Feyenoord Youtube

20.00 Galatasaray-Kasımpaşa    Spor Smart

21.45 Sporting-Sevilla

Almanya Bundesliga 2

14.30 Arminia Bielefeld-Jahn Regersburg            beIN Spodts 4, tivibu Spor 3, Bilyoner

14.30 Hamburg-Hansa RostockbeIN Sports 2, tivibu Spor 2, Bilyoner

14.30 Karsruhe-Magdeburg       beIN Sports 3, tivibu Spor 4, Bilyoner

 

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