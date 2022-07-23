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Spor Bugün kimin maçı var? 23 Temmuz günün maçları:
Spor

Bugün kimin maçı var? 23 Temmuz günün maçları:

Futbol dolu bir cumartesi günü geçirmek isteyenler 23 Temmuz’da oynanacak olan maçları araştırmaya başladı. Peki, bugün kimin maçı var? Bugün kimlerin hazırlık maçları var? Trabzonspor hazırlık maçı hangi kanalda?

Yeniakit Publisher
2022-07-23 00:33:00 -
Bugün kimin maçı var? 23 Temmuz günün maçları:

Hafta sonunu futbolla geçirmek isteyenler ‘Bugün kimin maçı var?’ sorusunun cevabını araştırmaya başladı. Peki, 22 Temmuz bugün hangi maçlar var?

Bugün kimin maçı var? 23 Temmuz günün maçları:

Japonya J2 Ligi

12.00 Albirex Niigata-OkayamaBilyoner

12.00 Grulla Morioka-Machida  Bilyoner

12.00 Mito-Oita                Bilyoner

12.00 Tokushima-Ryukyu            Bilyoner

13.00 Omiya Ardija-Blaublitz      Bilyoner

13.00 Tochigi-Renofa Yamaguchi              Bilyoner

13.00 Vegalta Sendai-V Varen Nagasaki               Bilyoner

13.00 Yamagata-Kusatsu              Bilyoner

Almanya Bundesliga 2

14.00 Heidenheim-Braunschweig            beIN Max 2, tivibu Spor 4, Bilyoner

14.00 Holstein Kiel-Kaiserslautern           beIN Sports 4, tivibu Spor 3, Bilyoner

14.00 Nürnberg-Greuther Fürth              beIN Sports 3, tivibu Spor 2, Bilyoner

21.30 Hannover 96-St.Pauli         beIN Sports 2, tivibu Spor 2, Bilyoner

Hazırlık maçı

13.00 Manchester United-Aston Villa

13.00 Urawa-PSG            beIN Sports 2

15.00 Derby County-Leicester City          Leicester City Youtube

16.00 Ajax-E.Frankfurt  Eintracht Frankfurt Youtube, Bilyoner

16.30 Stuttgart-Valencia              VfB Stuttgart Youtube, Bilyoner

17.00 Preston-Leicester City      Leicester City Youtube

17.00 Rangers-Tottenham         

17.00 Wilhem II-Lyon

18.00 Peterborough-Hull City

19.00 PSV-Real Betis      PSV Eindhoven Youtube, Bilyoner

19.00 Zalaegerszeg-Milan           

19.00 Trabzonspor-Torino           A Spor

19.30 Lens-Inter              beIN Sports 2

20.00 Beşiktaş-Wolverhampton               Spor Smart, Bilyoner

21.00 Roma-Nice             Nice Youtube

22.00 Porto-Monaco

İsveç Allsvenskan

16.00 Malmö-Sirius         Bilyoner

16.00 Braga-HalmstadsBilyoner

16.00 Landskrona-Östersund     Bilyoner

16.00 Nykobing-Fredericia          Bilyoner

 

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