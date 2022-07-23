Bugün kimin maçı var? 23 Temmuz günün maçları:
Futbol dolu bir cumartesi günü geçirmek isteyenler 23 Temmuz’da oynanacak olan maçları araştırmaya başladı. Peki, bugün kimin maçı var? Bugün kimlerin hazırlık maçları var? Trabzonspor hazırlık maçı hangi kanalda?
Hafta sonunu futbolla geçirmek isteyenler ‘Bugün kimin maçı var?’ sorusunun cevabını araştırmaya başladı. Peki, 22 Temmuz bugün hangi maçlar var?
Bugün kimin maçı var? 23 Temmuz günün maçları:
Japonya J2 Ligi
12.00 Albirex Niigata-OkayamaBilyoner
12.00 Grulla Morioka-Machida Bilyoner
12.00 Mito-Oita Bilyoner
12.00 Tokushima-Ryukyu Bilyoner
13.00 Omiya Ardija-Blaublitz Bilyoner
13.00 Tochigi-Renofa Yamaguchi Bilyoner
13.00 Vegalta Sendai-V Varen Nagasaki Bilyoner
13.00 Yamagata-Kusatsu Bilyoner
Almanya Bundesliga 2
14.00 Heidenheim-Braunschweig beIN Max 2, tivibu Spor 4, Bilyoner
14.00 Holstein Kiel-Kaiserslautern beIN Sports 4, tivibu Spor 3, Bilyoner
14.00 Nürnberg-Greuther Fürth beIN Sports 3, tivibu Spor 2, Bilyoner
21.30 Hannover 96-St.Pauli beIN Sports 2, tivibu Spor 2, Bilyoner
Hazırlık maçı
13.00 Manchester United-Aston Villa
13.00 Urawa-PSG beIN Sports 2
15.00 Derby County-Leicester City Leicester City Youtube
16.00 Ajax-E.Frankfurt Eintracht Frankfurt Youtube, Bilyoner
16.30 Stuttgart-Valencia VfB Stuttgart Youtube, Bilyoner
17.00 Preston-Leicester City Leicester City Youtube
17.00 Rangers-Tottenham
17.00 Wilhem II-Lyon
18.00 Peterborough-Hull City
19.00 PSV-Real Betis PSV Eindhoven Youtube, Bilyoner
19.00 Zalaegerszeg-Milan
19.00 Trabzonspor-Torino A Spor
19.30 Lens-Inter beIN Sports 2
20.00 Beşiktaş-Wolverhampton Spor Smart, Bilyoner
21.00 Roma-Nice Nice Youtube
22.00 Porto-Monaco
İsveç Allsvenskan
16.00 Malmö-Sirius Bilyoner
16.00 Braga-HalmstadsBilyoner
16.00 Landskrona-Östersund Bilyoner
16.00 Nykobing-Fredericia Bilyoner