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Spor Bugün kimin maçı var? 19 Temmuz günün maçları:
Spor

Bugün kimin maçı var? 19 Temmuz günün maçları:

Futbolseverler 19 Temmuz Salı günü hangi maçların oynanacağını araştırıyor. Peki, bugün kimin maçı var?

Yeniakit Publisher
2022-07-19 09:50:00 -
Bugün kimin maçı var? 19 Temmuz günün maçları:

Futbol dolu bir akşam geçirmek isteyenler Şampiyonlar Ligi ön eleme maçlarının, hazırlık karşılaşmalarının hangi kanallardan naklen yayımlanacağını araştırmaya başladı.

Bugün kimin maçı var? 19 Temmuz günün maçları:

Hazırlık maçı

19.00 Galatasaray-Pardubuce    Spor Smart

19.30 Salzburg-Aja          Bilyoner, Salzburg Youtube

20.00 PSV-Eindhoven    PSV Eindhoven Youtube

21.45 Bristol Rovers-Stoke          Stoke City Youtube

22.00 Sporting-Roma     Bilyoner

Şampiyonlar Ligi Ön Eleme

19.00 Karadağ-FC Zurich               CBC Sport, Bilyoner

19.00 Pyunik FC-Dudelanga        Bilyoner

19.00 Zalgiris Vilnius-Malmö       Bilyoner

20.45 FC Midtylland-AEK Larnaca             Bilyoner

20.45 Ludogorets-Shamrock Rovers       Bilyoner

21.45 Linfield FC-Bodo Glimt      Bilyoner

22.00 Dinamo Zagreb-Shkupi     Bilyoner

Avrupa Konferans Ligi Ön Eleme

21.00 Tirana-Zrinjski       Bilyoner

21.00 Hibernians-Levadia            Bilyoner

21.45 La Fiorita-BallkaniBilyoner

İsveç Superettan

20.00 Orgryte-Brommapojkarna              Bilyoner

20.00 Norrby-Jönköpings            Bilyoner

 

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