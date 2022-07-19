Bugün kimin maçı var? 19 Temmuz günün maçları:
Futbolseverler 19 Temmuz Salı günü hangi maçların oynanacağını araştırıyor. Peki, bugün kimin maçı var?
Futbol dolu bir akşam geçirmek isteyenler Şampiyonlar Ligi ön eleme maçlarının, hazırlık karşılaşmalarının hangi kanallardan naklen yayımlanacağını araştırmaya başladı.
Bugün kimin maçı var? 19 Temmuz günün maçları:
Hazırlık maçı
19.00 Galatasaray-Pardubuce Spor Smart
19.30 Salzburg-Aja Bilyoner, Salzburg Youtube
20.00 PSV-Eindhoven PSV Eindhoven Youtube
21.45 Bristol Rovers-Stoke Stoke City Youtube
22.00 Sporting-Roma Bilyoner
Şampiyonlar Ligi Ön Eleme
19.00 Karadağ-FC Zurich CBC Sport, Bilyoner
19.00 Pyunik FC-Dudelanga Bilyoner
19.00 Zalgiris Vilnius-Malmö Bilyoner
20.45 FC Midtylland-AEK Larnaca Bilyoner
20.45 Ludogorets-Shamrock Rovers Bilyoner
21.45 Linfield FC-Bodo Glimt Bilyoner
22.00 Dinamo Zagreb-Shkupi Bilyoner
Avrupa Konferans Ligi Ön Eleme
21.00 Tirana-Zrinjski Bilyoner
21.00 Hibernians-Levadia Bilyoner
21.45 La Fiorita-BallkaniBilyoner
İsveç Superettan
20.00 Orgryte-Brommapojkarna Bilyoner
20.00 Norrby-Jönköpings Bilyoner