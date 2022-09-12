Bugün kimin maçı var? 12 Eylül Pazartesi günün maçları | Hangi maç hangi kanalda!
Yeni haftayla birlikte pek çok kişi bugün hangi maçların oynanacağını merak ediyor. Peki, bu akşam hangi liglerde maçlar oynanacak?
Futbolu yakından takip edenler 12 Eylül Pazartesi günü hangi liglerde maçlar oynanacağını araştırmaya başladı. Peki, bugün kimin maçı var?
Bugün kimin maçı var? 12 Eylül Pazartesi günün maçları | Hangi maç hangi kanalda!
Süper Lig
19.00 Beşiktaş-Başakşehir beIN Sports 1
21.30 Adana Demirspor-Trabzonspor beIN Sports 1
1.Lig
20.00 Altınordu-Pendikspor TRT Spor, beIN Sports 2
İspanya La Liga
22.00 Almeria-OsasunaS Sport
İtalya Serie A
21.45 Empoli-Roma S Sport
Portekiz Primeira Lig
22.15 Vizela-Estoril Bilyoner