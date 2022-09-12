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Spor Bugün kimin maçı var? 12 Eylül Pazartesi günün maçları | Hangi maç hangi kanalda!
Spor

Bugün kimin maçı var? 12 Eylül Pazartesi günün maçları | Hangi maç hangi kanalda!

Yeni haftayla birlikte pek çok kişi bugün hangi maçların oynanacağını merak ediyor. Peki, bu akşam hangi liglerde maçlar oynanacak?

Yeniakit Publisher
2022-09-12 00:57:00 -
Bugün kimin maçı var? 12 Eylül Pazartesi günün maçları | Hangi maç hangi kanalda!

Futbolu yakından takip edenler 12 Eylül Pazartesi günü hangi liglerde maçlar oynanacağını araştırmaya başladı. Peki, bugün kimin maçı var?

Bugün kimin maçı var? 12 Eylül Pazartesi günün maçları | Hangi maç hangi kanalda!

Süper Lig

19.00 Beşiktaş-Başakşehir           beIN Sports 1

21.30 Adana Demirspor-Trabzonspor    beIN Sports 1

1.Lig     

20.00 Altınordu-Pendikspor       TRT Spor, beIN Sports 2

İspanya La Liga

22.00 Almeria-OsasunaS Sport

İtalya Serie A

21.45 Empoli-Roma        S Sport

Portekiz Primeira Lig

22.15 Vizela-Estoril         Bilyoner

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