Bugün kimin hangi maçlar var? 18 Ocak Süper Lig 22. hafta bugün maçlar ne zaman saat kaçta hangi kanalda?

Türkiye Futbol Federasyonu Süper Lig 22. hafta maç programını açıkladı. La Liga, Premier Lig, Bundesliga, Serie A, Ligue 1, Eredivisie, Liga NOS ve Süper Lig'in maçlarının yanı sıra UEFA Şampiyonlar Ligi, UEFA Avrupa Ligi, UEFA Konferans Ligi ve 2022 Dünya Kupası maçlarının olup, olmadığı vatandaşlar tarafından merak edilmekte. Peki, Bugün maç var mı? Bugün hangi maçlar var? 18 Ocak Salı bugün hangi maçlar var?

Bugün hangi maçlar var?

18 Ocak Salı kimni imaçı var?

17.00 Gaziantep FK-Öznur Kablo Yeni Malatyaspor (Kalyon)

17.00 İttifak Holding Konyaspor-Adana Demirspor (Medaş Konya Büyükşehir)

20.00 VavaCars Fatih Karagümrük-Beşiktaş (Atatürk Olimpiyat)

19 Ocak Çarşamba kimin maçı var?

Yarın hangi maçlar var?

17.00 Çaykur Rizespor-Fraport TAV Antalyaspor (Çaykur Didi)

17.00 Göztepe-Demir Grup Sivasspor (Gürsel Aksel)

17.00 Yukatel Kayserispor-Medipol Başakşehir (Büyükşehir Belediyesi Kadir Has)

20.00 Trabzonspor-GZT Giresunspor (Medical Park)

20.00 Fenerbahçe-Altay (Ülker)

20 Ocak Perşembe maçları saat kaçta?

17.00 Aytemiz Alanyaspor-Atakaş Hatayspor (Bahçeşehir Okulları)

20.00 Galatasaray-Kasımpaşa (NEF)

Kimin maçı saat kaçta hangi kanalda?

19.00 Malavi-Senegal Bilyoner

19.00 Zimbabve-Gine Bilyoner

20.30 Köln-Hamburg Spor Samrt

20.30 1860 Münih-Karlshure Spor Smart

22.00 Gana-Komorlar Bilyoner

22.00 Gabon-Fas Bilyoner

22.00 Real Betis-Alaves Spor Smart, S Sport, Bilyoner

22.30 Burnley-Watford S Sport

22.45 Aberdeen-Glasgow Rangers S Sport, Bilyoner

22.45 St. Pauli-B. Dortmund Spor Smart

23.00 Brighton-Chelsea S Sport

23.30 Cadiz-Espanyol Spor Smart