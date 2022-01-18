Bugün kimin hangi maçlar var? 18 Ocak Süper Lig 22. hafta bugün maçlar ne zaman saat kaçta hangi kanalda?
Süper Lig 21. hafta maçları bugün oynanacak maçlar ile başlayacak. Trabzonspor’un liderliğini sürdürdüğü Süper Lig’de heyecan her geçen gün artarken, Fatih Terim sonrası Galatasaray’ın bundan sonraki performası ile Fenerbahçe’nin başına geçen İsmail Kartal’ın maçlarda göstereceği çaba ve gayret bir hayli merak edilirken, Türkiye Futbol Federasyonu da Süper Lig 22. Hafta maç programını açıkladı.
Türkiye Futbol Federasyonu Süper Lig 22. hafta maç programını açıkladı. La Liga, Premier Lig, Bundesliga, Serie A, Ligue 1, Eredivisie, Liga NOS ve Süper Lig'in maçlarının yanı sıra UEFA Şampiyonlar Ligi, UEFA Avrupa Ligi, UEFA Konferans Ligi ve 2022 Dünya Kupası maçlarının olup, olmadığı vatandaşlar tarafından merak edilmekte. Peki, Bugün maç var mı? Bugün hangi maçlar var? 18 Ocak Salı bugün hangi maçlar var?
Bugün hangi maçlar var?
18 Ocak Salı kimni imaçı var?
17.00 Gaziantep FK-Öznur Kablo Yeni Malatyaspor (Kalyon)
17.00 İttifak Holding Konyaspor-Adana Demirspor (Medaş Konya Büyükşehir)
20.00 VavaCars Fatih Karagümrük-Beşiktaş (Atatürk Olimpiyat)
19 Ocak Çarşamba kimin maçı var?
Yarın hangi maçlar var?
17.00 Çaykur Rizespor-Fraport TAV Antalyaspor (Çaykur Didi)
17.00 Göztepe-Demir Grup Sivasspor (Gürsel Aksel)
17.00 Yukatel Kayserispor-Medipol Başakşehir (Büyükşehir Belediyesi Kadir Has)
20.00 Trabzonspor-GZT Giresunspor (Medical Park)
20.00 Fenerbahçe-Altay (Ülker)
20 Ocak Perşembe maçları saat kaçta?
17.00 Aytemiz Alanyaspor-Atakaş Hatayspor (Bahçeşehir Okulları)
20.00 Galatasaray-Kasımpaşa (NEF)
Kimin maçı saat kaçta hangi kanalda?
19.00 Malavi-Senegal Bilyoner
19.00 Zimbabve-Gine Bilyoner
20.30 Köln-Hamburg Spor Samrt
20.30 1860 Münih-Karlshure Spor Smart
22.00 Gana-Komorlar Bilyoner
22.00 Gabon-Fas Bilyoner
22.00 Real Betis-Alaves Spor Smart, S Sport, Bilyoner
22.30 Burnley-Watford S Sport
22.45 Aberdeen-Glasgow Rangers S Sport, Bilyoner
22.45 St. Pauli-B. Dortmund Spor Smart
23.00 Brighton-Chelsea S Sport
23.30 Cadiz-Espanyol Spor Smart