19 Mayıs Gençlik ve Spor Bayramı resmi tatil olduğu için bugün kargoların açık olup olmayacağı merak ediliyor. Bugün kargolar paket getirir mi?

Bugün kargolar teslimat yapar mı? 19 Mayıs kargolar açık mı?

19 Mayıs resmi tatil olsa da pek çok şirket çalışmaya devam ediyor. PTT ve PTT Kargo resmi tatillerde hizmet vermezken bazı kargo şirketleri çalışmaya devam ediyor. Teslimat beklediğiniz kargo şirketinden, teslimat bilgileri-teslimat günüyle ilgili geçilen tarihe bu noktada dikkat edebilirsiniz. Ayrıca kargo beklediğiniz şirketin müşteri hizmetlerini de arayarak konu hakkında bilgi alabilirsiniz. Ancak pek çok kargo şirketi resmi tatillerde de tam gün hizmet vermeye devam ediyor.