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Sağlık Bugün kaç korona vakası var? Koronavirüs kaç kişi vefat etti 7 Mart
Sağlık

Bugün kaç korona vakası var? Koronavirüs kaç kişi vefat etti 7 Mart

Günlük korona vaka sayısı | Koronavirüs salgınında bir yılı geride bırakmak üzereyiz. Son dönemde vaka sayılarında bir artış gözleniyor. Hal böyle olunca vatandaşlar günlük vaka sayılarını araştırıyor. Bugün kaç vaka var? 7 Mart bugün kaç korona vakası var?

Yeniakit Publisher
2021-03-07 21:57:00 -
Bugün kaç korona vakası var? Koronavirüs kaç kişi vefat etti 7 Mart

Korona vaka sayısı güncel | Son dönemde bazı illerde vaka sayılarının yükseldiği gözlendi. Hal böyle olunca vatandaşlar vaka sayılarını yakından araştırmaya başladı. Bugün kaç korona vakası var?

Bugün kaç korona vakası var? Koronavirüs kaç kişi vefat etti 7 Mart

Son 24 saatte 129 bin 299 Kovid-19 testi yapıldı, 11 bin 187 kişinin Kovid-19 testi pozitif çıktı, 65 kişi yaşamını yitirdi, hasta sayısı 735 oldu. 7 bin 785 kişinin Kovid-19 tedavisi ya da karantinasının sona ermesiyle iyileşen sayısı 2 milyon 623 bin 924'e yükseldi.

Test sayısı 34 milyon 122 bin 851'e ulaştı. Vaka sayısı 2 milyon 780 bin 417, vefat sayısı 29 bin 30, ağır hasta sayısı 1261 oldu.

Haftalık verilere göre, bu hafta hastalarda zatürre oranı yüzde 3,6, yatak doluluk oranı yüzde 49,1, erişkin yoğun bakım doluluk oranı yüzde 63,2, ventilatör doluluk oranı yüzde 28,3, ortalama temaslı tespit süresi 8 saat, filyasyon oranı yüzde 99,9 olarak kayda geçti.

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