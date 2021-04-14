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Sağlık Bugün kaç korona vakası var? Koronadan kaç kişi vefat etti?
Sağlık

Bugün kaç korona vakası var? Koronadan kaç kişi vefat etti?

Koronavirüsten kaç kişi öldü 14 Nisan | Koronavirüs salgınında vakalar 60 bini aştı. Vatandaşlar 14 Nisan tablosunu araştırmaya başladı. Peki, Türkiye’de kaç vaka var? Türkiye’de kaç kişi koronadan vefat etti?

Yeniakit Publisher
2021-04-14 20:08:00 -
Bugün kaç korona vakası var? Koronadan kaç kişi vefat etti?

Koronavirüs salgınında artan vakalar sebebiyle kısmi kapanma dönemine başlandı. Vatandaşlar bu sebeple günlük vaka sayısını yakından takip ediyor. Peki, bugün kaç vaka var?

Bugün kaç korona vakası var? Koronadan kaç kişi vefat etti?

Türkiye'de son 24 saatte 310 bin 420 Kovid-19 testi yapıldı, 62 bin 797 kişinin testi pozitif çıktı, 279 kişi hayatını kaybetti. Ağır hasta 3 bin 18 oldu, 55 bin 413 kişinin Kovid-19 tedavisinin/karantinasının sona ermesiyle iyileşen sayısı 3 milyon 480 bin 146'ya yükseldi.

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