Koronavirüs salgınında artan vakalar sebebiyle kısmi kapanma dönemine başlandı. Vatandaşlar bu sebeple günlük vaka sayısını yakından takip ediyor. Peki, bugün kaç vaka var?

Bugün kaç korona vakası var? Koronadan kaç kişi vefat etti?

Türkiye'de son 24 saatte 310 bin 420 Kovid-19 testi yapıldı, 62 bin 797 kişinin testi pozitif çıktı, 279 kişi hayatını kaybetti. Ağır hasta 3 bin 18 oldu, 55 bin 413 kişinin Kovid-19 tedavisinin/karantinasının sona ermesiyle iyileşen sayısı 3 milyon 480 bin 146'ya yükseldi.