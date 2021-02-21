  • İSTANBUL
  • İMSAK
    00:00
    GÜNEŞ
    00:00
    ÖĞLE
    00:00
    İKİNDİ
    00:00
    AKŞAM
    00:00
    YATSI
    00:00
  • 0.0
  • 0.0
  • 0.0
Size daha doğru veriler sunabilmemiz için
lütfen konumunuzu seçin.
Sağlık Bugün kaç korona vakası var? 21 Şubat koronavirüs vaka sayısı
Sağlık

Bugün kaç korona vakası var? 21 Şubat koronavirüs vaka sayısı

Bugün kaç kişi koranadan vefat etti? Koronavirüs salgınıyla mücadele tüm hızıyla sürüyor. Sağlık Bakanlığı her akşam güncel vaka sayısını açıklıyor. Bugün kaç koronavirüs vakası var? Günlük korona vakası

Yeniakit Publisher
2021-02-21 19:44:00 -
Bugün kaç korona vakası var? 21 Şubat koronavirüs vaka sayısı

Güncel korona vaka sayısı | 2019 yılının aralık ayında Çin’in Wuhan kentinde ortaya çıkan koronavirüs salgını hızla tüm dünyaya yayıldı. Ülkemizde ilk vaka 2020 yılının mart ayında tespit edildi. İlk vakanın tespitinin ardından vatandaşlar her gün güncel rakamları merak ediyor. Bu sebeple Sağlık Bakanlığı her akşam güncel vaka sayısını açıklıyor. Peki, bugün kaç vaka var?

Bugün kaç korona vakası var? 21 Şubat koronavirüs vaka sayısı

Türkiye'de son 24 saatte 101 bin 105 Kovid-19 testi yapıldı, 6 bin 546 kişinin testi pozitif çıktı, 77 kişi hayatını kaybetti. Ağır hasta 1185 oldu, 5 bin 2 kişinin Kovid-19 tedavisinin/karantinasının sona ermesiyle iyileşen sayısı 2 milyon 523 bin 760'a yükseldi.

Kaç kişi korona aşısı oldu? Hafta sonu için korona aşı randevusu alınır mı?
Kaç kişi korona aşısı oldu? Hafta sonu için korona aşı randevusu alınır mı?

Sağlık

Kaç kişi korona aşısı oldu? Hafta sonu için korona aşı randevusu alınır mı?

Haberle ilgili yorum yapmak için tıklayın.
Uyanış: Büyük Selçuklu 22. Bölüm 2. Fragman yayınlandı!
Medya

Uyanış: Büyük Selçuklu 22. Bölüm 2. Fragman yayınlandı!

TRT’nin reytingleri alt üst eden dizisi Uyanış Büyük Selçuklu’nun 22.Bölüm 2.Fragmanı yayınlandı.

Murat Karayılan yakalandı mı? Bakan Soylu'dan son dakika Murat Karayılan açıklaması
Gündem

Murat Karayılan yakalandı mı? Bakan Soylu'dan son dakika Murat Karayılan açıklaması

Murat Karayılan’ın ele geçirilmesi için operasyon yapılacak mı? Terör örgütü PKK’ya hem yurt içinde hem de yurtdışında ağır darbeler vurulma..
İçişleri Bakanı Süleyman Soylu, Gara'ya giden HDP milletvekilini açıkladı!
Gündem

İçişleri Bakanı Süleyman Soylu, Gara'ya giden HDP milletvekilini açıkladı!

İçişleri Bakanı Süleyman Soylu, Gara'ya giden HDP'li milletvekilinin HDP Ağrı Milletvekili Dirayet Dilan Taşdemir olduğunu açıkladı. ..

WhatsApp İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23

Bip İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23

Bip İhbar Hattı

Yaay İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23

Yaay