Güncel korona vaka sayısı | 2019 yılının aralık ayında Çin’in Wuhan kentinde ortaya çıkan koronavirüs salgını hızla tüm dünyaya yayıldı. Ülkemizde ilk vaka 2020 yılının mart ayında tespit edildi. İlk vakanın tespitinin ardından vatandaşlar her gün güncel rakamları merak ediyor. Bu sebeple Sağlık Bakanlığı her akşam güncel vaka sayısını açıklıyor. Peki, bugün kaç vaka var?

Bugün kaç korona vakası var? 21 Şubat koronavirüs vaka sayısı

Türkiye'de son 24 saatte 101 bin 105 Kovid-19 testi yapıldı, 6 bin 546 kişinin testi pozitif çıktı, 77 kişi hayatını kaybetti. Ağır hasta 1185 oldu, 5 bin 2 kişinin Kovid-19 tedavisinin/karantinasının sona ermesiyle iyileşen sayısı 2 milyon 523 bin 760'a yükseldi.