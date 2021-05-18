  • İSTANBUL
  • İMSAK
    00:00
    GÜNEŞ
    00:00
    ÖĞLE
    00:00
    İKİNDİ
    00:00
    AKŞAM
    00:00
    YATSI
    00:00
  • 0.0
  • 0.0
  • 0.0
Size daha doğru veriler sunabilmemiz için
lütfen konumunuzu seçin.
Pakistan'da kum fırtınası can aldı: 5 ölü
Terör devleti İsrail, sınırda protesto yapan Lübnanlıları hedef aldı!
Galatasaray'da seçim tarihi açıklandı
Beşiktaş ve Galatasaray'a kötü haber
Sağlık Bugün kaç kişi koronadan vefat etti? 18 Mayıs koronavirüs tablosu
Sağlık

Bugün kaç kişi koronadan vefat etti? 18 Mayıs koronavirüs tablosu

Kaç kişi koronadan vefat etti? Sağlık Bakanlığı, 18 Mart Salı gününe ilişkin güncel vaka tablosunu açıkladı. Vatandaşlar kaç vaka olduğunu, bugün kaç kişinin yaşamını yitirdiğini araştırıyor. Peki, bugün kaç vaka var?

Yeniakit Publisher
2021-05-18 21:06:00 -
Bugün kaç kişi koronadan vefat etti? 18 Mayıs koronavirüs tablosu

Kısmi ve tam kapanmanın ardından kademeli normalleşme dönemi başladı. Vatandaşlar, kısıtlamaların rakamlara nasıl yansıdığını araştırmaya başladı. Peki, bugün kaç vaka var?

Bugün kaç kişi koronadan vefat etti? 18 Mayıs koronavirüs tablosu

Türkiye'de son 24 saatte 217 bin 276 Kovid-19 testi yapıldı. 11 bin 937 kişinin testi pozitif çıktı, 203 kişi yaşamını yitirdi, hasta sayısı 916 oldu. Ağır hasta sayısı 2 bin 232 olarak kayda geçti, 10 bin 125 kişinin Kovid-19 tedavisinin veya karantinasının sona ermesiyle iyileşen sayısı 4 milyon 971 bin 245'e yükseldi. Test sayısı 51 milyon 294 bin 8'e ulaştı, vaka sayısı 5 milyon 139 bin 485, vefat sayısı 45 bin 186 oldu.

Haftalık verilere göre, bu hafta hastalarda zatürre oranı yüzde 3,2, yatak doluluk oranı yüzde 45,5, erişkin yoğun bakım doluluk oranı yüzde 62,5, ventilatör doluluk oranı yüzde 30,7, ortalama temaslı tespit süresi 8 saat, filyasyon oranı yüzde 99,9 olarak kayda geçti.

Öğretmenler nasıl aşı randevusu alabilir? 40 yaş üstü öğretmenler aşı olabiliyor mu?
Öğretmenler nasıl aşı randevusu alabilir? 40 yaş üstü öğretmenler aşı olabiliyor mu?

Eğitim

Öğretmenler nasıl aşı randevusu alabilir? 40 yaş üstü öğretmenler aşı olabiliyor mu?

Haberle ilgili yorum yapmak için tıklayın.
Trabzon Üniversitesi ‎ 2021 taban puanları ve yüzdelik dilimleri nelerdir?
Eğitim

Trabzon Üniversitesi ‎ 2021 taban puanları ve yüzdelik dilimleri nelerdir?

Yükseköğretim Kurumları Sınavı yani YKS sınavına girecek olan adaylar tarafından, üniversite taban puanları 2021, yüzdelik dilimler ve konte..
Koronavirüse göre 3-4 kat daha öldürücü! Türkiye'de kabus geri döndü
Gündem

Koronavirüse göre 3-4 kat daha öldürücü! Türkiye'de kabus geri döndü

Sivas'ta geçen ay keneler nedeniyle Kırım Kongo Kanamalı Ateşi hastalığı görülmeye başlanmıştı. O günden bu yana 50 kişi hastalığa yakalanır..
Koronavirüsün yeni semptomu ortaya çıktı!
Korona Virüs

Koronavirüsün yeni semptomu ortaya çıktı!

Hindistan'ın Karnataka eyaleti Bengaluru'daki doktorlar, koronavirüste yeni semptomu keşfetti. Uzmanlar, ağızdaki aşırı kuruluğunda virüsün ..

WhatsApp İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23

Bip İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23

Bip İhbar Hattı

Yaay İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23

Yaay