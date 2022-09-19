Kabine toplantılarının ardından yapılan açıklamalar milyonlar tarafından yakından takip ediliyor. Bu sebeple bugün bir toplantının yapılıp yapılmayacağı merak konusu. Kabine toplantısı ne zaman olacak?

Bugün kabine toplantısı var mı? Kabine toplantısı ne zaman yapılacak?

Kabine toplantıları genellikle 14 günlük aralıklarla yapılıyor. Son kabine toplantısı 5 Eylül Pazartesi günü yapıldı. Kabine toplantısının bu hafta gerçekleşeceği tahmin ediliyordu. Ancak Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, bir dizi temasta bulunmak için ABD'de bulunuyor. Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın ABD ziyareti 22 Eylül'de sona erecek. Bu hafta kabine toplantısının gelecek hafta yani 26 Eylül'de yapılması bekleniyor. Konuyla ilgili bir açıklama geldiğinde haberlerimizde yer vereceğiz.