Kabine toplantılarında gündemi ilgilendiren önemli kararlar görüşülüyor. Bu sebeple vatandaşlar kabine toplantısının ne zaman yapılacağını, temmuz ayında maaşlara ne kadarlık bir artış yapılacağına ilişkin toplantıdan karar çıkıp çıkmayacağını araştırıyor.

Bugün kabine toplantısı var mı? Kabine toplantısı ne zaman saat kaçta?

Kabine toplantıları genellikle 14 günde bir yapılıyor. Son kabine toplantısı 23 Mayıs’ta gerçekleşti. Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, kabine toplantısının 6 Haziran Pazartesi günü yapılacağını belirtti. Toplantının saat 16.00 civarında yapılması bekleniyor. Toplantıda 3600 ek gösterge, enflasyon, memur-emekli ve asgari ücret zam konularının görüşülmesi bekleniyor. Toplantının ardından Cumhurbaşkanı Erdoğan’ın açıklamalarda bulunması bekleniyor.

Cumhurbaşkanı Erdoğan, 5 Haziran Pazar günü ek gösterge konusunda önemli bir bilgi verdi. Cumhurbaşkanı Erdoğan kabine toplantısını işaret etti ve “Bilindiği gibi çalışan ve emekli memurlarımızla ilgili 3600 ek gösterge çalışmasını yürütüyoruz. Nihayet meclise sunma aşamasına getirdik. Yarınki kabine toplantısının ardından bu hazırlığı detaylarıyla anlatacağım. Bugün sadece daha önce söz verdiğimiz 4 meslek grubunu değil 5 milyonu aşkın memur ve emeklinin meselesini çözdüğümüzün müjdesini paylaşmak istiyorum” dedi.