Bugün hava nasıl? Yağmur yağacak mı? 27 Temmuz günlük hava durumu
Hava durumu vatandaşlar tarafından merak ediliyor. Tatil planı yapacak olanlar ya da bugünün hava durumuna göre hareket edecekler hava durumunu araştırıyor. Meteoroloji Genel Müdürlüğü 27 Temmuz 2021 Salı günlük hava durumu raporunu yayımladı. Peki bugün hava sıcaklığı nasıl? Yağmur var mı? İşte İstanbul, Ankara, İzmir, Diyarbakır, Antalya, Muğla Meteoroloji hava durumu bilgileri.
Meteoroloji hava durumu nasıl olacak? Yaşadığı bölgede hava durumunu merak eden vatandaşlar Meteoroloji hava durumu güncel bilgilerine an be an ulaşabilmekte. Meteoroloji Genel Müdürlüğü tarafından yapılan son değerlendirmelere göre, ülkenin kuzey ve iç kesimlerinde havanın parçalı, yer yer çok bulutlu, Marmara'nın doğusu, (Çorum, Gümüşhane ve Bayburt hariç) Karadeniz, Doğu Anadolu'nun kuzeydoğusu, Batı ve Orta Toroslar mevkisi ile Burdur çevrelerinde yerel olarak sağanak ve gök gürültülü sağanak görüleceği, diğer yerlerde havanın az bulutlu ve açık olacağı tahmin ediliyor.
Buğün yağış var mı?
Rize'de, Artvin'de yağış var mı? Yağışların Ordu, Giresun, Trabzon ve Rize çevreleri ile Artvin'in kıyı kesimlerinde yerel düzeyde kuvvetli olması öngörülüyor. Hava sıcaklığının yurt genelinde mevsim normalleri civarında seyretmesi bekleniyor.
Rüzgarın genellikle kuzeyli, öğle saatlerinden sonra Akdeniz kıyıları ile Güneydoğu Anadolu'da batı ve güneybatılı yönlerden hafif, ara sıra orta kuvvette eseceği tahmin ediliyor. Ani sel, yerel su baskını, yıldırım, ulaşımda aksamalar gibi olumsuzluklara karşı tedbirli ve dikkatli olunması gerekiyor.
İstanbul'da hava nasıl?
Marmara Bölgesi'nde parçalı bulutlu hava bekleniyo. Marmara Bölgesi'nde parçalı bulutlu havanın hakim olması öngörülüyor. Parçalı bulutlu hava öngörülen bölgenin doğusunda yer yer çok bulutlu hava tahmin ediliyor. İstanbul, Kocaeli, Sakarya ve Yalova çevrelerinde hava parçalı bulutlu açık olacak.
Marmara'da hava nasıl olacak?
Parçalı ve az bulutlu geçeceği tahmin ediliyor.
ÇANAKKALE °C, 35°C
Parçalı ve az bulutlu
İSTANBUL °C, 32°C
Parçalı ve az bulutlu
KIRKLARELİ °C, 34°C
Parçalı ve az bulutlu
KOCAELİ °C, 33°C
Parçalı bulutlu
Ege’de hava nasıl olacak?
Az bulutlu ve açık, bölgenin iç kesimlerinin yer yer parçalı bulutlu geçeceği tahmin ediliyor.
A.KARAHİSAR °C, 30°C
Parçalı ve az bulutlu
İZMİR °C, 36°C
Az bulutlu ve açık
MANİSA °C, 38°C
Az bulutlu ve açık
MUĞLA °C, 38°C
Az bulutlu ve açık
Akdeniz'da hava nasıl olacak?
Akdeniz'de hava az bulutlu ve açık geçeceği tahmin ediliyor.
ADANA °C, 37°C
Az bulutlu ve açık
ANTALYA °C, 39°C
Az bulutlu ve açık
HATAY °C, 35°C
Az bulutlu ve açık
ISPARTA °C, 32°C
Az bulutlu ve açık
İç Anadolu bölgesi hava nasıl olacak?
İç Anadolu bölgesi hava az bulutlu ve açık, kuzey kesimlerinin parçalı bulutlu, Çankırı, Nevşehir, Kayseri, Yozgat ve Sivas çevrelerinin yerel olmak üzere sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı olacağı bekleniyor.
ANKARA °C, 32°C
Parçalı bulutlu
ESKİŞEHİR °C, 31°C
Parçalı bulutlu
KONYA °C, 31°C
Az bulutlu ve açık
SİVAS °C, 27°C
Parçalı bulutlu, öğle saatlerinden itibaren yerel olmak üzere sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı
Batı Karadeniz dava durumu nasıl?
Parçalı ve çok bulutlu, bölgenin iç kesimleri ile Sinop çevrelerinin yerel olmak üzere aralıklı sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor.
BOLU °C, 27°C
Parçalı ve çok bulutlu, yerel olmak üzere aralıklı sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı
DÜZCE °C, 31°C
Parçalı ve çok bulutlu, yerel olmak üzere sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı
KASTAMONU °C, 28°C
Parçalı ve çok bulutlu, yerel olmak üzere sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı
ZONGULDAK °C, 29°C
Parçalı ve çok bulutlu
Orta ve Doğu Karadeniz’de hava nasıl?
Rize’de, Artvin’de Giresun’da, Trabzon’da hava nasıl olacak?
Orta ve Doğu Karadeniz’de hava yağışlı olması bekleniyor. Ordu, Giresun ile Trabzon'un batısında yer yer çok kuvvetli ve şiddetli (51-100 kg/m2), Rize ile Artvin'in kıyı kesimlerinde şiddetli ve aşırı (75-150 kg/m2) olması bekleniyor.
AMASYA °C, 31°C
Parçalı ve çok bulutlu, yerel olmak üzere sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı
BAYBURT °C, 28°C
Parçalı ve çok bulutlu, yerel olmak üzere sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı
SAMSUN °C, 31°C
Parçalı ve çok bulutlu, yerel olmak üzere aralıklı sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Yağışların doğu ilçelerinde yerel olmak üzere kuvvetli olması bekleniyor.
TRABZON °C, 29°C
Parçalı ve çok bulutlu, yerel olmak üzere aralıklı sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Yağışların batı kesimlerinde kuvvetli ve çok kuvvetli, doğusunda çok kuvvetli ve şiddetli olması bekleniyor.
Doğu ve Güneydoğu Anadolu’da hava nasıl?
Erzincan, Ardahan, Erzurum ve Kars çevrelerinin yerel olmak üzere sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor.
ERZURUM °C, 30°C
Az bulutlu ve açık, zamanla parçalı ve çok bulutlu, öğle saatlerinden sonra yerel olmak üzere sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı
KARS °C, 30°C
Az bulutlu ve açık, zamanla parçalı ve çok bulutlu, öğle saatlerinden sonra yerel olmak üzere sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı
MALATYA °C, 34°C
Az bulutlu ve açık
VAN °C, 30°C
Az bulutlu ve açık
ADIYAMAN °C, 38°C
Az bulutlu ve açık
DİYARBAKIR °C, 40°C
Az bulutlu ve açık
GAZİANTEP °C, 37°C
Az bulutlu ve açık
SİİRT °C, 39°C
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