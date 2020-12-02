Güncel hava durumu | Yurt genelinde havalar soğumaya kış kendisini göstermeye başladı. İstanbul’da yaşayanlar hafta sonunu yazdan kalma bir gün gibi geçirdikten sonra aniden havanın soğumasıyla birlikte daha sık tahmin raporlarını incelemeye başladı. Peki, bugün yağmur yağacak mı?

Bugün hava nasıl olacak? | İstanbul hava durumu

Meteoroloji 1. Bölge Müdürlüğü Tahmin ve Uyarı Merkezi tarafından yapılan son tahmin ve değerlendirmelere göre, Edirne haricinde bölge genelinde aralıklı yağmur ve sağanak bekleniyor. Bölgedeki sıcaklıklar 2 ila 5 derece azalarak mevsim normallerinin altına düşecek. Rüzgarın, kuzey yönlerden kuvvetli, zamanla orta kuvvette eseceği tahmin ediliyor.

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