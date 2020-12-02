  • İSTANBUL
  • İMSAK
    00:00
    GÜNEŞ
    00:00
    ÖĞLE
    00:00
    İKİNDİ
    00:00
    AKŞAM
    00:00
    YATSI
    00:00
  • 0.0
  • 0.0
  • 0.0
Size daha doğru veriler sunabilmemiz için
lütfen konumunuzu seçin.
Gündem Bugün hava nasıl olacak? | İstanbul hava durumu
Gündem

Bugün hava nasıl olacak? | İstanbul hava durumu

Kar yağacak mı? | Aralık ayıyla birlikte yurt genelinde havalar iyiden iyiye soğumaya başladı. Hal böyle olunca vatandaşlar yaşadıkları şehirlerde havanın nasıl olacağının yağışın olup olmadığını merak ediyor. Peki, İstanbul’da yağmur yağacak mı? | İstanbul hava durumu | Ankara hava durumu | İzmir hava durumu

Yeniakit Publisher
2020-12-02 09:53:00 -
Bugün hava nasıl olacak? | İstanbul hava durumu

Güncel hava durumu | Yurt genelinde havalar soğumaya kış kendisini göstermeye başladı. İstanbul’da yaşayanlar hafta sonunu yazdan kalma bir gün gibi geçirdikten sonra aniden havanın soğumasıyla birlikte daha sık tahmin raporlarını incelemeye başladı. Peki, bugün yağmur yağacak mı?

Bugün hava nasıl olacak? | İstanbul hava durumu

Meteoroloji 1. Bölge Müdürlüğü Tahmin ve Uyarı Merkezi tarafından yapılan son tahmin ve değerlendirmelere göre, Edirne haricinde bölge genelinde aralıklı yağmur ve sağanak bekleniyor. Bölgedeki sıcaklıklar 2 ila 5 derece azalarak mevsim normallerinin altına düşecek. Rüzgarın, kuzey yönlerden kuvvetli, zamanla orta kuvvette eseceği tahmin ediliyor.

İSTANBUL

ANKARA

İZMİR

ANTALYA

ZONGULDAK

TRABZON

KARS

HAKKARİ

DİYARBAKIR

Haberle ilgili yorum yapmak için tıklayın.
Cumhurbaşkanı Erdoğan Şeyh İkrime Sabri'yi kabul etti
Gündem

Cumhurbaşkanı Erdoğan Şeyh İkrime Sabri'yi kabul etti

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan Mescid-i Aksa İmamı Şeyh İkrime Sabri'yi kabul etti.
Hemşire itiraf etti: Maradona'nın ölümüyle ilgili kan donduran sözler!
Dünya

Hemşire itiraf etti: Maradona'nın ölümüyle ilgili kan donduran sözler!

Maradona'nın hemşiresi efsane ismin ölümüyle ilgili itirafta bulundu. Hemşire, Maradona'nın beyin ameliyatı sonrası evinde yere düşüp kafası..
Cüneyt Özdemir itiraf etti: ABD ve Avrupa'dan 5 kat daha iyi
Gündem

Cüneyt Özdemir itiraf etti: ABD ve Avrupa'dan 5 kat daha iyi

Gazeteci Cüneyt Özdemir, Türkiye'deki karayollarını Avrupa ve ABD ile karşılaştırdı. Özdemir yolların 5 kat daha iyi olduğunu söyledi...
Satılık 2015 model Renault Clıo
Satılık 2015 model Renault Clıo

WhatsApp İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23

Bip İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23

Bip İhbar Hattı

Yaay İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23

Yaay