Bugün hava nasıl olacak? | İstanbul hava durumu
Kar yağacak mı? | Aralık ayıyla birlikte yurt genelinde havalar iyiden iyiye soğumaya başladı. Hal böyle olunca vatandaşlar yaşadıkları şehirlerde havanın nasıl olacağının yağışın olup olmadığını merak ediyor. Peki, İstanbul’da yağmur yağacak mı? | İstanbul hava durumu | Ankara hava durumu | İzmir hava durumu
Güncel hava durumu | Yurt genelinde havalar soğumaya kış kendisini göstermeye başladı. İstanbul’da yaşayanlar hafta sonunu yazdan kalma bir gün gibi geçirdikten sonra aniden havanın soğumasıyla birlikte daha sık tahmin raporlarını incelemeye başladı. Peki, bugün yağmur yağacak mı?
Bugün hava nasıl olacak? | İstanbul hava durumu
Meteoroloji 1. Bölge Müdürlüğü Tahmin ve Uyarı Merkezi tarafından yapılan son tahmin ve değerlendirmelere göre, Edirne haricinde bölge genelinde aralıklı yağmur ve sağanak bekleniyor. Bölgedeki sıcaklıklar 2 ila 5 derece azalarak mevsim normallerinin altına düşecek. Rüzgarın, kuzey yönlerden kuvvetli, zamanla orta kuvvette eseceği tahmin ediliyor.
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