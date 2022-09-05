Bugün hava nasıl olacak? Bugün yağmur var mı 6 Eylül Salı
Yeni günle birlikte havanın nasıl olacağı, yağış uyarısı bulunup bulunmadığı merak ediliyor. Peki, 6 Eylül Salı hava nasıl olacak? İstanbul yağmur yağacak mı? İstanbul Ankara İzmir hava durumu:
Pek çok kişi 6 Eylül Salı günü havanın nasıl olacağını araştırmaya başladı. Peki, Salı günü hangi illerde yağış var?
Bugün hava nasıl olacak? Bugün yağmur var mı 6 Eylül Salı
Meteoroloji Genel Müdürlüğü tarafından yapılan son değerlendirmelere göre: Ülkemizin kuzey ve iç kesimlerinin parçalı ve yer yer çok bulutlu, Marmara’nın doğusu, Karadeniz, Doğu Anadolu’nun kuzeydoğusu, Denizli, Burdur, Isparta, Konya, Aksaray ve Sivas çevreleri, Hatay’ın kıyı ilçeleri ile Akdeniz’in Toroslar kesiminin yerel olmak üzere sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı, diğer yerlerin az bulutlu ve açık geçeceği tahmin ediliyor. Yağışların, Orta ve Doğu Karadeniz kıyıları ve Denizli, Isparta, Burdur, Sinop çevreleri ile Konya'nın batı. Kastamonu’nun kıyı kesimlerinde yer yer kuvvetli olması bekleniyor.
HAVA SICAKLIĞI: Hava sıcaklıklarının iç ve doğu kesimlerde 2 ila 6 derece azalacağı, diğer yerlerde önemli bir değişiklik olmayacağı tahmin ediliyor.
KUVVETLİ YAĞIŞ UYARISI: Yağışların, Orta ve Doğu Karadeniz kıyıları ve Denizli, Isparta, Burdur, Sinop çevreleri ile Konya'nın batı, Kastamonu’nun kıyı kesimlerinde yer yer kuvvetli olması beklendiğinden sel, su baskını, yıldırım, heyelan, ulaşımda aksamalar gibi olumsuzluklara karşı dikkatli ve tedbirli olunması gerekmektedir.
KUVVETLİ RÜZGAR UYARISI: Rüzgarın Marmara'nın batısı ile Kıyı Ege'de kuvvetli (40-60 km/sa) olarak eseceği tahmin edildiğinden yaşanabilecek ağaç ve direk devrilmesi, çatı uçması ve ulaşımda aksamalar gibi olumsuzluklara karşı dikkatli ve tedbirli olunması gerekmektedir.
MARMARA
Parçalı yer yer çok bulutlu, bölgenin doğusunun yerel olmak üzere sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Rüzgarın, batı kesimlerinde kuzey yönlerden kuvvetli (40-60 km/saat) olarak esmesi bekleniyor.
BURSA 16°C, 25°C
Parçalı bulutlu, salı öğle saatlerinden sonra yerel olmak üzere sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı
EDİRNE 16°C, 27°C
Parçalı bulutlu
İSTANBUL 20°C, 26°C
Parçalı bulutlu, Salı yerel olmak üzere sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı
KOCAELİ 18°C, 26°C
Parçalı bulutlu, Salı yerel olmak üzere sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı
EGE
Az bulutlu ve açık, iç kesimlerinin yer yer parçalı bu akşam saatlerinde Denizli çevrelerinin kuvvetli olmak üzere sağanak ve gökgürültülü sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Rüzgarın, kıyı kesimlerinde kuzey yönlerden kuvvetli (40-60 km/saat) olarak esmesi bekleniyor.
AFYONKARAHİSAR 12°C, 26°C
Parçalı ve az bulutlu
DENİZLİ 21°C, 33°C
Parçalı bulutlu
İZMİR 20°C, 30°C
Az bulutlu ve açık
MUĞLA 19°C, 33°C
Az bulutlu ve açık
AKDENİZ
Az bulutlu ve açık, iç kesimlerinin yer yer parçalı çok bulutlu, Isparta ve Burdur çevreleri ile Salı Hatay’ın kıyı ilçeleri ve Akdeniz’in Toroslar kesiminin yerel olmak üzere sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Yağışların Isparta ve Burdur çevrelerinde yerel olarak kuvvetli olması bekleniyor.
ADANA 24°C, 36°C
Az bulutlu ve açık, iç kesimleri yer yer parçalı çok bulutlu, Salı öğle saatlerinden sonra yerel olmak üzere sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı
ANTALYA 26°C, 31°C
Az bulutlu ve açık, iç kesimleri yer yer parçalı bulutlu
HATAY 25°C, 31°C
Parçalı ve az bulutlu, Salı kıyı ilçeleri yerel olmak üzere sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı
ISPARTA 16°C, 30°C
Parçalı bulutlu, yerel olmak üzere sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Yağışların bu akşam saatlerinde yerel olarak kuvvetli olması bekleniyor.
İÇ ANADOLU
Parçalı ve az bulutlu, Konya, Aksaray ve Sivas çevrelerinin yerel olmak üzere sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Yağışların bu akşam saatlerinde Konya'nın batı kesimlerinde yerel olarak kuvvetli olması bekleniyor.
ANKARA 15°C, 25°C
Parçalı ve az bulutlu
ÇANKIRI 13°C, 26°C
Parçalı ve az bulutlu
ESKİŞEHİR 14°C, 26°C
Parçalı ve az bulutlu
KONYA 18°C, 26°C
Parçalı bulutlu, yerel olmak üzere sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı Yağışların bu akşam saatlerinde batı kesimlerinde yerel olarak kuvvetli olması bekleniyor.
BATI KARADENİZ
Parçalı, yer yer çok bulutlu, bölge genelinin yerel olmak üzere sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Yağışların, Kastamonu'nun kuzeyinde ve Sinop çevrelerinde yerel olmak üzere kuvvetli olması bekleniyor.
BOLU 11°C, 21°C
Parçalı, yer yer çok bulutlu, aralıklı ve yerel olmak üzere sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı
DÜZCE 15°C, 24°C
Parçalı, yer yer çok bulutlu, aralıklı ve yerel olmak üzere sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı
KASTAMONU 13°C, 22°C
Parçalı, yer yer çok bulutlu, aralıklı ve yerel olmak üzere sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Yağışların bu akşam saatlerinde kıyı kesimlerinde yerel olarak kuvvetli olması bekleniyor.
SİNOP 21°C, 23°C
Parçalı, yer yer çok bulutlu, aralıklı ve yerel olmak üzere sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Yağışların bu akşam saatlerinde yerel olarak kuvvetli olması bekleniyor.
ORTA ve DOĞU KARADENİZ
Parçalı ve çok bulutlu, bölge genelinin yerel olmak üzere sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Yağışların, kıyılarında yer yer kuvvetli olması bekleniyor.
AMASYA 18°C, 22°C
Parçalı bulutlu, yerel olmak üzere sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı
ARTVİN 15°C, 21°C
Parçalı ve çok bulutlu, aralıklı sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Yağışların, kıyılarında yerel olarak kuvvetli olması bekleniyor.
SAMSUN 20°C, 23°C
Parçalı ve çok bulutlu, aralıklı sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Yağışların, yerel olarak kuvvetli olması bekleniyor.
TRABZON 11°C, 23°C
Parçalı ve çok bulutlu, aralıklı sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Yağışların, yerel olarak kuvvetli olması bekleniyor.
DOĞU ANADOLU
Parçalı ve az bulutlu, kuzeydoğu kesimlerinin çok bulutlu ve yerel olmak üzere sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor.
ERZURUM 10°C, 24°C
Parçalı bulutlu, Salı öğle saatlerinden sonra yerel olmak üzere sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı
KARS 9°C, 24°C
Parçalı bulutlu, Salı öğle saatlerinden sonra yerel olmak üzere sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı
MALATYA 15°C, 29°C
Parçalı ve az bulutlu
VAN 11°C, 25°C
Parçalı ve az bulutlu
GÜNEYDOĞU ANADOLU
Az bulutlu ve açık geçeceği tahmin ediliyor.
DİYARBAKIR 19°C, 38°C
Az bulutlu ve açık
GAZİANTEP 21°C, 35°C
Az bulutlu
SİİRT 23°C, 37°C
Az bulutlu ve açık
ŞANLIURFA 25°C, 35°C
Az bulutlu ve açık