Bugün hava nasıl olacak?
Meteorolojiden alınana son tahminlere göre hava sıcaklığında önemli bir değişiklik olmayacağı belirtildi.31 Ağustos 2018 Cuma 09:04
Yapılan son değerlendirmelere göre, yurdun kuzey kesimlerinin parçalı yer yer çok bulutlu; Orta Karadeniz kıyıları, Doğu Karadeniz, Tokat, Erzurum, Kars ve Ardahan çevrelerinin yerel olmak üzere sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Yağışların; öğleden sonra Rize çevreleri ile Artvin'in kıyı kesimlerinde yerel olarak kuvvetli olması bekleniyor.
Meteoroloji Genel Müdürlüğünden alınan tahminlere göre, hava sıcaklığında önemli bir değişiklik olmayacağı ve mevsim normalleri civarında seyredeceği tahmin ediliyor.
Rüzgarın ise genellikle kuzey ve kuzeydoğu, Akdeniz kıyıları ile Güneydoğu Anadolu Bölgesi'nde batı ve güneybatı yönlerden hafif, ara sıra orta kuvvette esmesi bekleniyor.
Bazı illerde beklenen hava durumuyla günün en yüksek sıcaklıkları ise şöyle:
Ankara: Parçalı ve az bulutlu 32
İstanbul: Az bulutlu 32
İzmir: Az bulutlu 34
Adana: Parçalı ve az bulutlu 36
Bursa: Az bulutlu 33
Antalya: Az bulutlu 32
Samsun: Parçalı yer yer çok bulutlu, yerel olmak üzere aralıklı sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı 30
Trabzon: Parçalı yer yer çok bulutlu, yerel olmak üzere aralıklı sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı 28
Erzurum: Az bulutlu ve açık, zamanla parçalı yer yer çok bulutlu, öğleden sonra yerel olmak üzere aralıklı sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı 29
Diyarbakır: Az bulutlu ve açık 39
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