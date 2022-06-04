Ülke genelinde sıcaklıklar mevsim normallerinin üzerinde seyretse de bazı illerde sağanak yağışlar etkili oluyor. Bu sebeple 5 Haziran Pazar günü hangi şehirde havanın nasıl olacağı merak ediliyor.

Bugün hava nasıl olacak? 5 Haziran Pazar hava durumu:

Meteoroloji Genel Müdürlüğü tarafından yapılan son değerlendirmelere göre: Ülkemizin kuzey, iç ve batı kesimleri parçalı ve yer yer çok bulutlu, Güney Ege’nin iç kesimleri, Batı Akdeniz’in iç kesimleri, İç Anadolu (Eskişehir hariç), Batı ve Orta Karadeniz’in iç kesimleri, Doğu Karadeniz kıyıları, Edirne, Kırklareli, Ordu, Artvin, Iğdır, Kars ve Ardahan çevreleri ile Doğu Akdeniz’in Toroslar kesiminin yerel olmak üzere sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı, diğer yerlerin az bulutlu ve açık geçeceği tahmin ediliyor. Yağışların, Göller Yöresi, Denizli, Konya, Kırıkkale, Kırşehir, Çankırı çevreleri, Ankara il merkezi ile kuzey ve doğu kesimlerinde yerel olmak üzere kuvvetli olması bekleniyor. Güneydoğu Anadolu’da toz taşınımı bekleniyor.

HAVA SICAKLIĞI: Önemli bir değişiklik olmayacağı, Ülkemiz genelinde mevsim normallerinin üzerinde seyredeceği tahmin ediliyor.

RÜZGAR: Genellikle kuzeyli, Akdeniz kıyıları ile Doğu kesimlerde güneyli yönlerden hafif, ara sıra orta kuvvette, Sinop ve Samsun çevrelerinde kuzey ve kuzeybatı yönlerden, Doğu Anadolu’nun güneydoğusunda güney ve güneybatı yönlerden kuvvetli (30 – 60 km / saat) olarak esmesi bekleniyor.

KUVVETLİ YAĞIŞ UYARISI: Yağışların, Göller Yöresi, Denizli, Konya, Kırıkkale, Kırşehir, Çankırı çevreleri, Ankara il merkezi ile kuzey ve doğu kesimlerinde yerel olmak üzere kuvvetli olması beklendiğinden sel, su baskını, ulaşımda aksamalar gibi olumsuzluklara karşı tedbirli ve dikkatli olunması gerekmektedir.

KUVVETLİ RÜZGAR UYARISI: Rüzgarın Sinop ve Samsun çevrelerinde kuzey ve kuzeybatı yönlerden, Doğu Anadolu’nun güneydoğusunda güney ve güneybatı yönlerden kuvvetli (30 – 60 km / saat) olarak esmesi beklendiğinden ulaşımda aksamalar, ağaç devrilmesi gibi yaşanabilecek olumsuzluklara karşı dikkatli ve tedbirli olunmalıdır.

TOZ TAŞINIMI UYARISI: Güneydoğu Anadolu Bölgesi'nde toz taşınımı görülmesi beklendiğinden meydana gelebilecek hava kalitesinde azalma, görüş mesafesinde düşme ve ulaşımda aksamalar ile yağış alan yerlerde çamur şeklinde yağış gibi olumsuzluklara karşı dikkatli ve tedbirli olunmalıdır.

MARMARA

Parçalı ve az bulutlu, Pazar öğle saatlerinden sonra Kırklareli ve Edirne çevrelerinin çok bulutlu, yerel olmak üzere sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor.

EDİRNE 19°C, 34°C

Parçalı ve az bulutlu, Pazar öğle saatlerinden sonra çok bulutlu, yerel olmak üzere sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı

İSTANBUL 19°C, 30°C

Parçalı ve az bulutlu

KIRKLARELİ 18°C, 33°C

Parçalı ve az bulutlu, Pazar öğle saatlerinden sonra çok bulutlu, yerel olmak üzere sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı

KOCAELİ 18°C, 31°C

Parçalı ve az bulutlu

EGE

Kıyı kesimlerinin parçalı ve az bulutlu, iç kesimlerinin yer yer çok bulutlu, yerel olmak üzere sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Yağışların Pazar öğle saatlerinden sonra, Denizli çevrelerinde yerel olarak kuvvetli olması bekleniyor

A.KARAHİSAR 13°C, 28°C

Parçalı ve yer yer çok bulutlu, Pazar öğle saatlerinden sonra yerel olmak üzere sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı

DENİZLİ 18°C, 33°C

Parçalı ve yer yer çok bulutlu Pazar öğle saatlerinden sonra yerel olmak üzere sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Yağışların Pazar yerel olmak üzere kuvvetli olması bekleniyor.

İZMİR 23°C, 34°C

Parçalı ve az bulutlu

MANİSA 22°C, 37°C

Parçalı ve az bulutlu

AKDENİZ

Parçalı ve az bulutlu, iç kesimlerinin yer yer çok bulutlu, Batı ve Doğu Akdeniz'in Toroslar kesiminin yerel olmak üzere sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Yağışların Göller Yöresi'nde yerel olarak kuvvetli olması bekleniyor

ADANA 20°C, 33°C

Parçalı ve az bulutlu, Pazar öğle saatlerinden sonra iç kesimleri yer yer çok bulutlu, yerel olmak üzere sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı

ANTALYA 22°C, 26°C

Parçalı ve az bulutlu, iç kesimleri yer yer çok bulutlu, aralıklı ve yerel olmak üzere sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı

HATAY 18°C, 27°C

Az bulutlu

MERSİN 22°C, 28°C

Parçalı ve az bulutlu, Pazar öğle saatlerinden sonra iç kesimleri yer yer çok bulutlu, yerel olmak üzere sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı

İÇ ANADOLU

Parçalı, yer yer çok bulutlu, bölge genelinin (Eskişehir hariç) yerel olmak üzere sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Yağışların, Kırıkkale, Kırşehir, Çankırı çevreleri, Ankara il merkezi ile kuzey ve doğu kesimlerinde yerel olmak üzere kuvvetli olması bekleniyor.

ANKARA 17°C, 30°C

Parçalı ve çok bulutlu, Pazar öğle saatlerinden sonra yerel olmak üzere sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Yağışların, bu akşam saatlerinde il merkezi ile kuzey ve doğu kesimlerinde yerel olmak üzere kuvvetli olması bekleniyor.

ÇANKIRI 15°C, 31°C

Parçalı ve çok bulutlu, Pazar öğle saatlerinden sonra yerel olmak üzere sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Yağışların, yerel olmak üzere kuvvetli olması bekleniyor.

ESKİŞEHİR 16°C, 31°C

Parçalı bulutlu

KONYA 19°C, 30°C

Parçalı ve çok bulutlu, Pazar öğle saatlerinden sonra yerel olmak üzere sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Yağışların Pazar öğle saatlerinden sonra yerel olmak üzere kuvvetli olması bekleniyor.

BATI KARADENİZ

Parçalı ve az bulutlu, iç kesimlerinin yer yer çok bulutlu, yerel olmak üzere sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Rüzgarın Sinop çevrelerinde kuzey ve kuzeybatı yönlerden kuvvetli (30 – 50 km / saat) olarak esmesi bekleniyor.

BOLU 12°C, 27°C

Parçalı ve çok bulutlu, Pazar öğle saatlerinden sonra yerel olmak üzere sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı

DÜZCE 16°C, 31°C

Parçalı ve az bulutlu

SİNOP 19°C, 26°C

Parçalı ve az bulutlu

ZONGULDAK 18°C, 24°C

Parçalı ve az bulutlu

ORTA ve DOĞU KARADENİZ

Parçalı ve az bulutlu, Orta Karadeniz'in iç kesimleri, Doğu Karadeniz kıyıları ile Ordu ve Artvin çevrelerinin yer yer çok bulutlu yerel olmak üzere sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Rüzgarın Samsun çevrelerinde kuzey ve kuzeybatı yönlerden kuvvetli (30 – 50 km / saat) olarak esmesi bekleniyor.

AMASYA 17°C, 31°C

Parçalı ve çok bulutlu, Pazar öğle saatlerinden sonra yerel olmak üzere sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı

GÜMÜŞHANE 15°C, 34°C

Parçalı, yer yer çok bulutlu

ORDU 19°C, 25°C

Parçalı ve çok bulutlu, bu akşam saatlerinde yerel olmak üzere sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı

SAMSUN 19°C, 27°C

Parçalı bulutlu

DOĞU ANADOLU

Parçalı ve az bulutlu, kuzey kesimlerinin yer yer çok bulutlu bu akşam saatlerinde Iğdır, Kars ve Ardahan çevrelerinin yerel olmak üzere sağanak ve yer yer gök gürültülü sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Rüzgarın; öğle saatlerinden itibaren bölgenin güneydoğusunda güney ve güneybatı yönlerden kuvvetli olarak (40-60 km/sa) esmesi bekleniyor.

ERZURUM 10°C, 28°C

Parçalı ve çok bulutlu

KARS 10°C, 28°C

Parçalı ve çok bulutlu, bu akşam saatlerinde yerel olmak üzere sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı

MALATYA 17°C, 24°C

Parçalı ve az bulutlu

VAN 14°C, 26°C

Parçalı ve az bulutlu

GÜNEYDOĞU ANADOLU

Parçalı ve az bulutlu geçeceği tahmin ediliyor. Bölge genelinde toz taşınımı görüleceği tahmin ediliyor.

DİYARBAKIR 18°C, 37°C

Parçalı ve az bulutlu

GAZİANTEP 17°C, 33°C

Parçalı ve az bulutlu

SİİRT 24°C, 37°C

Parçalı ve az bulutlu

ŞANLIURFA 22°C, 37°C

Az bulutlu