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Bugün hava nasıl olacak? 3 Ekim Perşembe hava durumu

Ekim ayının ilk günlerinde Türkiye genelinde sıcak hava etkisini sürdürmeye devam ediyor. Yeni gün öncesi de vatandaşlar "Bugün hava nasıl olacak?" sorusunu aratmaya başladı. İşte, 3 Ekim Perşembe hava durumu…

03 Ekim 2019 Perşembe 00:34
Bugün hava nasıl olacak? 3 Ekim Perşembe hava durumu

Ekim ayının ilk günlerinde Türkiye genelinde sıcak hava etkisini sürdürmeye devam ediyor. Yeni gün öncesi de vatandaşlar "Bugün hava nasıl olacak?" sorusunu aratmaya başladı. İşte, 3 Ekim Perşembe hava durumu…

Yurt genelinde sıcak hava etkisini gösterirken, İstanbul'da bugün hava parçalı ve az bulutlu olacak. Cuma günü ise İstanbul'da yağmur bekleniyor.

Hafta sonu uyarısı

Meteoroloji'de yapılan açıklamaya göre, hafta sonu ülke genelinde yağışlı havayla birlikte sıcaklıklar 6 ila 12 derece birden azalacak.

İşte, bazı iller ve hava tahmin raporu

İstanbul

18°C 27°C

Parçalı bulutlu

Ankara

14°C 27°C

Az bulutlu

İzmir

18°C 27°C

Parçalı bulutlu

Antalya

22°C 27°C

Parçalı bulutlu

Bolu

12°C 28°C

Az bulutlu

Samsun

18°C 27°C

Parçalı bulutlu

Trabzon

18°C 26°C

Parçalı bulutlu

Kars

4°C 24°C

Sağanak yağış

Diyarbakır

15°C 32°C

Az bulutlu

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Haber Tarihi: 03 Ekim 2019 Perşembe 00:34
  1. Trabzon
  2. Samsun
  3. Kars
  4. İzmir
  5. İstanbul
  6. Diyarbakır
  7. Bolu
  8. Antalya
  9. Ankara
  10. Bugün hava nasıl olacak?
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