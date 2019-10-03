Bugün hava nasıl olacak? 3 Ekim Perşembe hava durumu
Ekim ayının ilk günlerinde Türkiye genelinde sıcak hava etkisini sürdürmeye devam ediyor. Yeni gün öncesi de vatandaşlar "Bugün hava nasıl olacak?" sorusunu aratmaya başladı. İşte, 3 Ekim Perşembe hava durumu…03 Ekim 2019 Perşembe 00:34
Ekim ayının ilk günlerinde Türkiye genelinde sıcak hava etkisini sürdürmeye devam ediyor. Yeni gün öncesi de vatandaşlar "Bugün hava nasıl olacak?" sorusunu aratmaya başladı. İşte, 3 Ekim Perşembe hava durumu…
Yurt genelinde sıcak hava etkisini gösterirken, İstanbul'da bugün hava parçalı ve az bulutlu olacak. Cuma günü ise İstanbul'da yağmur bekleniyor.
Hafta sonu uyarısı
Meteoroloji'de yapılan açıklamaya göre, hafta sonu ülke genelinde yağışlı havayla birlikte sıcaklıklar 6 ila 12 derece birden azalacak.
İşte, bazı iller ve hava tahmin raporu
İstanbul
18°C 27°C
Parçalı bulutlu
Ankara
14°C 27°C
Az bulutlu
İzmir
18°C 27°C
Parçalı bulutlu
Antalya
22°C 27°C
Parçalı bulutlu
Bolu
12°C 28°C
Az bulutlu
Samsun
18°C 27°C
Parçalı bulutlu
Trabzon
18°C 26°C
Parçalı bulutlu
Kars
4°C 24°C
Sağanak yağış
Diyarbakır
15°C 32°C
Az bulutlu
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