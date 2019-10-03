Bugün hava nasıl olacak? 3 Ekim Perşembe hava durumu Ekim ayının ilk günlerinde Türkiye genelinde sıcak hava etkisini sürdürmeye devam ediyor. Yeni gün öncesi de vatandaşlar "Bugün hava nasıl olacak?" sorusunu aratmaya başladı. İşte, 3 Ekim Perşembe hava durumu…

Ekim ayının ilk günlerinde Türkiye genelinde sıcak hava etkisini sürdürmeye devam ediyor. Yeni gün öncesi de vatandaşlar "Bugün hava nasıl olacak?" sorusunu aratmaya başladı. İşte, 3 Ekim Perşembe hava durumu… Yurt genelinde sıcak hava etkisini gösterirken, İstanbul'da bugün hava parçalı ve az bulutlu olacak. Cuma günü ise İstanbul'da yağmur bekleniyor. Hafta sonu uyarısı Meteoroloji'de yapılan açıklamaya göre, hafta sonu ülke genelinde yağışlı havayla birlikte sıcaklıklar 6 ila 12 derece birden azalacak. İşte, bazı iller ve hava tahmin raporu İstanbul 18°C 27°C Parçalı bulutlu Ankara 14°C 27°C Az bulutlu İzmir 18°C 27°C Parçalı bulutlu Antalya 22°C 27°C Parçalı bulutlu Bolu 12°C 28°C Az bulutlu Samsun 18°C 27°C Parçalı bulutlu Trabzon 18°C 26°C Parçalı bulutlu Kars 4°C 24°C Sağanak yağış Diyarbakır 15°C 32°C Az bulutlu

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