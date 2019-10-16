Bugün hava nasıl olacak? 16 Ekim Çarşamba hava durumu

Meteoroloji Genel Müdürlüğü 16 Ekim Çarşamba günüyle ilgili hava tahmin raporunu açıkladı. İşte, merak ettiğiniz "Bugün hava nasıl olacak?" sorusunun cevabı.

Meteoroloji Genel Müdürlüğü tarafından yapılan son değerlendirmelere göre; Ülkemizin güney, iç ve batı kesimlerinin parçalı yer yer çok bulutlu, İç Ege, Batı Akdeniz, Doğu Akdeniz’in iç kesimleri ile Muğla, Konya, Karaman, Aksaray, Niğde, Kilis ve Gaziantep çevrelerinin yerel olmak üzere sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı, diğer yerlerin az bulutlu ve açık geçeceği tahmin ediliyor. Marmara bölgesi ile Batı Karadeniz’in iç kesimlerinde yer yer pus ve sis bekleniyor HAVA SICAKLIĞI: Yağış alan yerlerde 2 ila 4 derece azalacağı diğer yerlerde önemli bir değişiklik olmayacağı tahmin ediliyor.

İşte, bazı illere göre hava tahmin raporu

İstanbul

16°C 23°C

Parçalı bulutlu

İzmir

17°C 26°C

Parçalı bulutlu

Antalya

22°C 28°C

Sağanak yağış

Ankara

12°C 27°C

Parçalı bulutlu

Bolu

8°C 26°C

Sisli

Samsun

15°C 22°C

Parçalı bulutlu

Trabzon

16°C 21°C

Parçalı bulutlu

Kars

0°C 22°C

Parçalı bulutlu

Diyarbakır

11°C 32°C

Parçalı bulutlu