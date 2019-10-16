Bugün hava nasıl olacak? 16 Ekim Çarşamba hava durumu
Meteoroloji Genel Müdürlüğü 16 Ekim Çarşamba günüyle ilgili hava tahmin raporunu açıkladı. İşte, merak ettiğiniz "Bugün hava nasıl olacak?" sorusunun cevabı.16 Ekim 2019 Çarşamba 00:04
Meteoroloji Genel Müdürlüğü 16 Ekim Çarşamba günüyle ilgili hava tahmin raporunu açıkladı. İşte, merak ettiğiniz "Bugün hava nasıl olacak?" sorusunun cevabı.
Meteoroloji Genel Müdürlüğü tarafından yapılan son değerlendirmelere göre; Ülkemizin güney, iç ve batı kesimlerinin parçalı yer yer çok bulutlu, İç Ege, Batı Akdeniz, Doğu Akdeniz’in iç kesimleri ile Muğla, Konya, Karaman, Aksaray, Niğde, Kilis ve Gaziantep çevrelerinin yerel olmak üzere sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı, diğer yerlerin az bulutlu ve açık geçeceği tahmin ediliyor. Marmara bölgesi ile Batı Karadeniz’in iç kesimlerinde yer yer pus ve sis bekleniyor HAVA SICAKLIĞI: Yağış alan yerlerde 2 ila 4 derece azalacağı diğer yerlerde önemli bir değişiklik olmayacağı tahmin ediliyor.
İşte, bazı illere göre hava tahmin raporu
İstanbul
16°C 23°C
Parçalı bulutlu
İzmir
17°C 26°C
Parçalı bulutlu
Antalya
22°C 28°C
Sağanak yağış
Ankara
12°C 27°C
Parçalı bulutlu
Bolu
8°C 26°C
Sisli
Samsun
15°C 22°C
Parçalı bulutlu
Trabzon
16°C 21°C
Parçalı bulutlu
Kars
0°C 22°C
Parçalı bulutlu
Diyarbakır
11°C 32°C
Parçalı bulutlu
YORUM YAZ