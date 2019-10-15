Bugün hava nasıl olacak? 15 Ekim Salı hava durumu

Yurt genelinde hafta sonu güneşli bir hava hakimdi. Peki, 15 Ekim Salı günü hava nasıl olacak?

Meteoroloji Genel Müdürlüğü tarafından yapılan son değerlendirmelere göre; Muğla, Denizli, Isparta, Burdur çevreleri ile Antalya'nın iç kesimlerinin kısa süreli ve yerel olmak üzere sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Marmara bölgesi ile Batı Karadeniz’in iç kesimlerinde yer yer pus ve sis bekleniyor.

İSTANBUL

15°C 25°C

Parçalı bulutlu

İZMİR

17°C 27°C

Az bulutlu

ANTALYA

25°C 34°C

Az bulutlu

ANKARA

9°C 29°C

Az bulutlu

BOLU

7°C 28°C

Az bulutlu

SAMSUN

14°C 22°C

Az bulutlu

TRABZON

15°C 21°C

Az bulutlu

KARS

-3°C 22°C

Az bulutlu

DİYARBAKIR

9°C 32°C

Az bulutlu