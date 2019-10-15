Bugün hava nasıl olacak? 15 Ekim Salı hava durumu
Yurt genelinde hafta sonu güneşli bir hava hakimdi. Peki, 15 Ekim Salı günü hava nasıl olacak?15 Ekim 2019 Salı 00:53
Yurt genelinde hafta sonu güneşli bir hava hakimdi. Peki, 15 Ekim Salı günü hava nasıl olacak?
Meteoroloji Genel Müdürlüğü tarafından yapılan son değerlendirmelere göre; Muğla, Denizli, Isparta, Burdur çevreleri ile Antalya'nın iç kesimlerinin kısa süreli ve yerel olmak üzere sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Marmara bölgesi ile Batı Karadeniz’in iç kesimlerinde yer yer pus ve sis bekleniyor.
İSTANBUL
15°C 25°C
Parçalı bulutlu
İZMİR
17°C 27°C
Az bulutlu
ANTALYA
25°C 34°C
Az bulutlu
ANKARA
9°C 29°C
Az bulutlu
BOLU
7°C 28°C
Az bulutlu
SAMSUN
14°C 22°C
Az bulutlu
TRABZON
15°C 21°C
Az bulutlu
KARS
-3°C 22°C
Az bulutlu
DİYARBAKIR
9°C 32°C
Az bulutlu
YORUM YAZ