Milyonlar bugün havanın hangi ilde nasıl olacağını araştırmaya başladı. Peki, bugün hava nasıl olacak? İl il hava durumu:

Bugün hava nasıl olacak? 12 Eylül Pazartesi yağmur yağacak mı İstanbul Ankara İzmir

Meteoroloji Genel Müdürlüğü tarafından yapılan son değerlendirmelere göre: Ülkemizin kuzey, iç ve batı kesimlerinin parçalı yer yer çok bulutlu, Marmara, Batı Karadeniz, İç Anadolu'nun kuzeybatısı, Kırıkkale, Yozgat, Kırşehir, Samsun, Amasya, Çorum, Kütahya, Manisa, Isparta, Burdur'un doğusu ve Doğu Akdeniz'in Toroslar mevkiinin yerel olmak üzere sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı, diğer yerlerin az bulutlu ve açık geçeceği tahmin ediliyor. Yağışların; Marmara'nın kuzey ve doğusu, Batı Karadeniz ile Çankırı çevrelerinde yerel olarak kuvvetli olması bekleniyor.

KUVVETLİ YAĞIŞ UYARISI: Yağışların; Marmara'nın kuzey ve doğusu, Batı Karadeniz ile Çankırı çevrelerinde yerel olarak kuvvetli (21-50 kg/m2) olacağı tahmin ediliyor. Kuvvetli yağışın oluşturabileceği olumsuzluklara karşı (Ani sel, su baskını, yıldırım, yerel dolu yağışı, yağış anında kuvvetli rüzgar ve ulaşımda aksamalar vb.) dikkatli ve tedbirli olunması gerekmektedir.

MARMARA

Parçalı ve çok bulutlu, Edirne, Kırklareli, Tekirdağ ve Çanakkale'nin kuzeyi ile zamanla bölgenin genelinin yerel olmak üzere sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Yağışların bu gece saatlerinden itibaren Trakya kesiminde, Pazartesi kuzey ve doğusunda yerel olarak kuvvetli olması bekleniyor. Kuvvetli yağışın Trakya'da öğle saatlerinden sonra, doğu kesimlerde akşam saatlerinden sonra etkisini kaybetmesi bekleniyor.

EDİRNE 18°C, 27°C

Parçalı ve çok bulutlu, sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Yağışların bu gece ve Pazartesi sabah saatlerinde yerel olmak üzere kuvvetli olması bekleniyor.

İSTANBUL 20°C, 25°C

Parçalı zamanla çok bulutlu, Pazartesi sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Yağışların yerel olmak üzere kuzey ve doğu kesimlerinde kuvvetli olması bekleniyor.

KIRKLARELİ 18°C, 26°C

Parçalı ve çok bulutlu, sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Yağışların bu gece ve Pazartesi sabah saatlerinde yerel olmak üzere kuvvetli olması bekleniyor.

KOCAELİ 19°C, 25°C

Parçalı zamanla çok bulutlu, Pazartesi yerel olarak kuvvetli olmak üzere sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı

EGE

Az bulutlu ve açık, zamanla kuzey ve iç kesimlerinin parçalı bulutlu, Pazartesi Kütahya ve Manisa çevrelerinin yerel olmak üzere sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor.

AFYONKARAHİSAR 14°C, 27°C

Az bulutlu ve açık, Pazartesi parçalı bulutlu

DENİZLİ 22°C, 33°C

Az bulutlu ve açık, Pazartesi zamanla parçalı bulutlu

İZMİR 22°C, 29°C

Az bulutlu ve açık zamanla kuzey ve iç kesimleri parçalı bulutlu

MANİSA 21°C, 31°C

Az bulutlu ve açık, Pazartesi zamanla parçalı ve çok bulutlu, öğle saatlerinden sonra yerel olmak üzere sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı

AKDENİZ

Az bulutlu ve açık, zamanla iç ve doğu kesimlerinin parçalı bulutlu, Pazartesi öğle saatlerinden sonra Isparta, Burdur'un doğusu ve Doğu Toroslar mevkiinin yerel olmak üzere sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor.

ADANA 22°C, 34°C

Az bulutlu ve açık, Pazartesi zamanla parçalı bulutlu

ANTALYA 25°C, 31°C

Az bulutlu ve açık, Pazartesi zamanla kuzey ve batı çevreleri parçalı bulutlu

HATAY 22°C, 30°C

Az bulutlu ve açık, Pazartesi zamanla parçalı bulutlu

ISPARTA 15°C, 31°C

Az bulutlu ve açık, Pazartesi parçalı bulutlu, öğle saatlerinden sonra yerel olmak üzere sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı

İÇ ANADOLU

Az bulutlu ve açık, zamanla parçalı bulutlu, Pazartesi Eskişehir ve Çankırı ile öğle saatlerinden sonra Ankara, Kırıkkale, Kırşehir ve Yozgat çevrelerinin yerel olmak üzere sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Yağışların Çankırı çevrelerinde yerel olarak kuvvetli olması bekleniyor.

ANKARA 16°C, 30°C

Az bulutlu ve açık, zamanla parçalı bulutlu, Pazartesi öğle saatlerinden sonra yerel olmak üzere sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı

ÇANKIRI 13°C, 32°C

Az bulutlu ve açık, zamanla parçalı çok bulutlu, Pazartesi yerel olarak kuvvetli olmak üzere sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı

ESKİŞEHİR 14°C, 25°C

Az bulutlu ve açık, zamanla parçalı bulutlu, Pazartesi yerel olmak üzere sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı

KONYA 17°C, 33°C

Az bulutlu ve açık, zamanla parçalı bulutlu

BATI KARADENİZ

Az bulutlu, zamanla parçalı ve çok bulutlu, Pazartesi bölge genelinin yerel olmak üzere sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Yağışların Pazartesi batısı ile öğle saatlerinden sonra bölge genelinde yerel olarak kuvvetli olması bekleniyor.

BOLU 12°C, 23°C

Az bulutlu, zamanla parçalı çok bulutlu, Pazartesi yerel olarak kuvvetli olmak üzere sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı

DÜZCE 16°C, 25°C

Az bulutlu, zamanla parçalı çok bulutlu, Pazartesi yerel olarak kuvvetli olmak üzere sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı

KASTAMONU 11°C, 25°C

Az bulutlu, zamanla parçalı ve çok bulutlu, Pazartesi yerel olmak üzere sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Yağışların öğle saatlerinden sonra yerel olarak kuvvetli olması bekleniyor.

SİNOP 22°C, 27°C

Az bulutlu, zamanla parçalı çok bulutlu, Pazartesi öğle saatlerinden sonra yerel olarak kuvvetli olmak üzere sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı

ORTA ve DOĞU KARADENİZ

Az bulutlu zamanla parçalı ve çok bulutlu, yarın Pazartesi öğle saatlerinden sonra Samsun, Amasya ve Çorum çevrelerinin yerel olmak üzere sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor.

AMASYA 16°C, 35°C

Az bulutlu zamanla parçalı ve çok bulutlu, Pazartesi öğle saatlerinden sonra yerel olmak üzere sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı

ARTVİN 17°C, 32°C

Parçalı ve az bulutlu

SAMSUN 19°C, 27°C

Az bulutlu zamanla parçalı ve çok bulutlu, Pazartesi öğle saatlerinden sonra yerel olmak üzere sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı

TRABZON 20°C, 27°C

Parçalı ve az bulutlu

DOĞU ANADOLU

Az bulutlu ve açık geçeceği tahmin ediliyor.

ERZURUM 8°C, 29°C

Az bulutlu ve açık

KARS 6°C, 27°C

Az bulutlu ve açık

MALATYA 15°C, 35°C

Az bulutlu ve açık

VAN 10°C, 27°C

Az bulutlu ve açık

GÜNEYDOĞU ANADOLU

Az bulutlu ve açık geçeceği tahmin ediliyor.

DİYARBAKIR 18°C, 35°C

Az bulutlu ve açık

GAZİANTEP 21°C, 35°C

Az bulutlu ve açık

SİİRT 23°C, 35°C

Az bulutlu ve açık

ŞANLIURFA 23°C, 37°C

Az bulutlu ve açık