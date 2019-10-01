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Bugün hava nasıl olacak? 1 Ekim Salı hava durumu

Ekim ayının ilk günü havanın nasıl olacağını merak edenler "Bugün hava nasıl olacak?" sorusunu aratmaya başladı. İşte, 1 Ekim Salı günü hava tahmin raporu...

01 Ekim 2019 Salı 00:22
Bugün hava nasıl olacak? 1 Ekim Salı hava durumu

Ekim ayının ilk günü havanın nasıl olacağını merak edenler "Bugün hava nasıl olacak?" sorusunu aratmaya başladı. İşte, 1 Ekim Salı günü hava tahmin raporu...

Ekim ayına 'merhaba' denilen bugün herkes yurt genelinde hava sıcaklıklarının nasıl olacağını merak etmeye başladı. Geride kalan hafta sonu yazdan kalma günler yaşanırken aynı durumun hafta boyu devam edip etmeyeceği merak konusu. İşte, 1 Ekim Salı günü yurt geneli hava tahmin raporu...

Bugün hava nasıl olacak?

Meteoroloji Genel Müdürlüğü tarafından yapılan son değerlendirmelere göre; ülkemiz genelinde yağış beklenmiyor. Hava durumunun Ülke geneli için az bulutlu ve açık geçeceği tahmin ediliyor. Ülke genelinde kuzeyli, Akdeniz kıyıları ile kuzeybatı kesimlerde güneyli yönlerden hafif, ara sıra orta kuvvette rüzgar esmesi bekleniyor.

Bazı iller ve hava tahmin raporları:

İstanbul

17°C 27°C

Az bulutlu

Ankara

13°C 28°C

Az bulutlu

İzmir

19°C 31°C

Az bulutlu

Bolu

9°C 26

Az bulutlu

Samsun

17°C 26°C

Az bulutlu

Trabzon

17°C 26°C

Az bulutlu

Kars

3°C 23°C

Az bulutlu

Diyarbakır

13°C 32°C

Güneşli

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Haber Tarihi: 01 Ekim 2019 Salı 00:22
  1. Trabzon
  2. Samsun
  3. Kars
  4. İzmir
  5. İstanbul
  6. Diyarbakır
  7. Bolu
  8. Ankara
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