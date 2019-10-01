Bugün hava nasıl olacak? 1 Ekim Salı hava durumu
Ekim ayının ilk günü havanın nasıl olacağını merak edenler "Bugün hava nasıl olacak?" sorusunu aratmaya başladı. İşte, 1 Ekim Salı günü hava tahmin raporu...01 Ekim 2019 Salı 00:22
Ekim ayının ilk günü havanın nasıl olacağını merak edenler "Bugün hava nasıl olacak?" sorusunu aratmaya başladı. İşte, 1 Ekim Salı günü hava tahmin raporu...
Ekim ayına 'merhaba' denilen bugün herkes yurt genelinde hava sıcaklıklarının nasıl olacağını merak etmeye başladı. Geride kalan hafta sonu yazdan kalma günler yaşanırken aynı durumun hafta boyu devam edip etmeyeceği merak konusu. İşte, 1 Ekim Salı günü yurt geneli hava tahmin raporu...
Bugün hava nasıl olacak?
Meteoroloji Genel Müdürlüğü tarafından yapılan son değerlendirmelere göre; ülkemiz genelinde yağış beklenmiyor. Hava durumunun Ülke geneli için az bulutlu ve açık geçeceği tahmin ediliyor. Ülke genelinde kuzeyli, Akdeniz kıyıları ile kuzeybatı kesimlerde güneyli yönlerden hafif, ara sıra orta kuvvette rüzgar esmesi bekleniyor.
Bazı iller ve hava tahmin raporları:
İstanbul
17°C 27°C
Az bulutlu
Ankara
13°C 28°C
Az bulutlu
İzmir
19°C 31°C
Az bulutlu
Bolu
9°C 26
Az bulutlu
Samsun
17°C 26°C
Az bulutlu
Trabzon
17°C 26°C
Az bulutlu
Kars
3°C 23°C
Az bulutlu
Diyarbakır
13°C 32°C
Güneşli
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