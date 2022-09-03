Büyükşehir belediyeleri genellikle sınav günlerinde toplu taşıma araçlarının ücretsiz olacağını duyuruyor. Bu sebeple 4 Eylül Pazar günü hangi sınavların düzenleneceği, metro ve metrobüsün ücretsiz olup olmayacağın merak ediliyor.

Bugün hangi sınavlar var? 4 Eylül Pazar toplu taşıma ücretsiz mi?

4 Eylül Pazar günü Tıpta Uzmanlık Eğitimi Giriş Sınavı (TUS) 2.dönem sınavı 4 Eylül Perşembe günü yapılacak. Temel Tıp Bilimleri Testi saat 10.15'te, Klinik Tıp Bilimleri Testi ise saat 14.45'te başlayacak. Ayrıca Tıp Doktorluğu Alanında Yurtdışı Yükseköğretim Diploma Denkliği İçin Seviye Tespit Sınavı 2022-STS Tıp Doktorluğu 2. Dönem saat 10.15’te başlayacak.

Ayrıca 5, 6, 7, 8, hazırlık sınıfı, 9, 10 ve 11'inci sınıflara yönelik olarak İOKBS, 4 Eylül 2022 tarihinde Türkiye saati ile saat 10.00'da düzenlenecek. Sınavda dörder seçenekli 100 soru sorulacak, sınav süresi 120 dakika olarak uygulanacaktır.

Pazar günü sınav heyecanıyla geçecek ancak bu güne ilişkin toplu taşımanın ücretsiz olacağına ilişkin bir açıklama bulunmuyor.