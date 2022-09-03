  • İSTANBUL
  • İMSAK
    00:00
    GÜNEŞ
    00:00
    ÖĞLE
    00:00
    İKİNDİ
    00:00
    AKŞAM
    00:00
    YATSI
    00:00
  • 0.0
  • 0.0
  • 0.0
Size daha doğru veriler sunabilmemiz için
lütfen konumunuzu seçin.
Yaşam Bugün hangi sınavlar var? 4 Eylül Pazar toplu taşıma ücretsiz mi?
Yaşam

Bugün hangi sınavlar var? 4 Eylül Pazar toplu taşıma ücretsiz mi?

Vatandaşlar 4 Eylül Pazar günü hangi sınavların düzenleneceğini, toplu ulaşım araçların sınavlar sebebiyle ücretsiz olup olmayacağını araştırmaya başladı. Peki, bugün toplu ulaşım ücretsiz mi?

Yeniakit Publisher
2022-09-03 23:44:00 -
Bugün hangi sınavlar var? 4 Eylül Pazar toplu taşıma ücretsiz mi?

Büyükşehir belediyeleri genellikle sınav günlerinde toplu taşıma araçlarının ücretsiz olacağını duyuruyor. Bu sebeple 4 Eylül Pazar günü hangi sınavların düzenleneceği, metro ve metrobüsün ücretsiz olup olmayacağın merak ediliyor.

Bugün hangi sınavlar var? 4 Eylül Pazar toplu taşıma ücretsiz mi?

4 Eylül Pazar günü Tıpta Uzmanlık Eğitimi Giriş Sınavı (TUS) 2.dönem sınavı 4 Eylül Perşembe günü yapılacak.  Temel Tıp Bilimleri Testi saat 10.15'te, Klinik Tıp Bilimleri Testi ise saat 14.45'te başlayacak.  Ayrıca Tıp Doktorluğu Alanında Yurtdışı Yükseköğretim Diploma Denkliği İçin Seviye Tespit Sınavı 2022-STS Tıp Doktorluğu 2. Dönem saat 10.15’te başlayacak.

Ayrıca 5, 6, 7, 8, hazırlık sınıfı, 9, 10 ve 11'inci sınıflara yönelik olarak İOKBS, 4 Eylül 2022 tarihinde Türkiye saati ile saat 10.00'da düzenlenecek. Sınavda dörder seçenekli 100 soru sorulacak, sınav süresi 120 dakika olarak uygulanacaktır.

Pazar günü sınav heyecanıyla geçecek ancak bu güne ilişkin toplu taşımanın ücretsiz olacağına ilişkin bir açıklama bulunmuyor.

TUS kalem silgi götürmek yasak mı? TUS kalem silgi dağıtılıyor mu?
TUS kalem silgi götürmek yasak mı? TUS kalem silgi dağıtılıyor mu?

Eğitim

TUS kalem silgi götürmek yasak mı? TUS kalem silgi dağıtılıyor mu?

Haberle ilgili yorum yapmak için tıklayın.
x

WhatsApp İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23