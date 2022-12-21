Bugün hangi maçlar var? Ziraat Türkiye Kupası maç programı
Dünya Kupası'nın sona ermesiyle birlikte Ziraat Türkiye Kupası'nda heyecan başladı. Futbolseverler ise bugün oynanacak olan maçları araştırmaya başladı.
2022 Dünya Kupası sahibini buldu. Organizasyonun tamamlanmasının ardından pek çok ülkede kupa maçları oynanmaya başladı. İşte, günün programı...
Bugün hangi maçlar var? Ziraat Türkiye Kupası maç programı
13.00 Giresunspor - Karacabey Belediyespor A Spor
15.00 Fatih Karagümrük - Uşakspor A Spor
17.00 Alanyaspor - Eyüpspor A Spor
19.00 Trabzonspor - Samsunspor A Spor
21.00 Beşiktaş - Şanlıurfaspor A Spor