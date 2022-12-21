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Spor Bugün hangi maçlar var? Ziraat Türkiye Kupası maç programı
Spor

Bugün hangi maçlar var? Ziraat Türkiye Kupası maç programı

Dünya Kupası'nın sona ermesiyle birlikte Ziraat Türkiye Kupası'nda heyecan başladı. Futbolseverler ise bugün oynanacak olan maçları araştırmaya başladı.

Yeniakit Publisher
2022-12-21 10:11:00 -
Bugün hangi maçlar var? Ziraat Türkiye Kupası maç programı

2022 Dünya Kupası sahibini buldu. Organizasyonun tamamlanmasının ardından pek çok ülkede kupa maçları oynanmaya başladı. İşte, günün programı...

Bugün hangi maçlar var? Ziraat Türkiye Kupası maç programı

13.00 Giresunspor - Karacabey Belediyespor     A Spor

15.00 Fatih Karagümrük - Uşakspor       A Spor

17.00 Alanyaspor - Eyüpspor     A Spor

19.00 Trabzonspor - Samsunspor           A Spor

21.00 Beşiktaş - Şanlıurfaspor   A Spor

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