Bugün hangi maçlar var? Türkiye Kupası maçları hangi kanalda saat kaçta?
Ziraat Türkiye Kupası 4.eleme turu heyecanı başlıyor. Futbolseverler ise bugün hangi maçların oynanacağını araştırmaya başladı. Peki, bugün kimin maçı var?
Ziraat Türkiye Kupası'nda heyecan 4.eleme turu heyecanı sürüyor. Peki, bugün hangi takımların maçı var?
Bugün hangi maçlar var? Türkiye Kupası maçları hangi kanalda saat kaçta?
Türkiye Kupası
13.00 Kasımpaşa-1461 TrabzonA Spor
14.00 BB Erzurumspor-Esenler Erok
14.00 Yeni Malatya-Uşakspor
15.00 Alanyaspor-Sakaryaspor A Spor
17.00 MKE Ankaragücü-Amed Sportif A Spor
19.00 Adana Demir-Nazilli Bld A Spor
21.00 Galatasaray-Ofspor A Spor
İspanya La Liga
21.00 Elche-Girona S Sport, CBC Sport
22.00 Athletic Bilbao-ValladolidS Sport
23.30 Osasuna-Barcelona S Sport, CBC Sport
İtalya Serie A
20.30 Napoli-Empoli S Sport
20.30 Spezia-Udinese S Sport
22.45 Cremonese-Milan S Sport
Almanya Bundesliga
20.30 Wolfsburg-B. Dortmund beIN Sports 4
22.30 Bayern Münih-Werder Bremen beIN Sports 4
22.30 Bochum-M'gladbach beIN Sports 5
22.30 Stuttgart-Hertha Berlin beIN Max 1