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Spor Bugün hangi maçlar var? Türkiye Kupası maçları hangi kanalda saat kaçta?
Spor

Bugün hangi maçlar var? Türkiye Kupası maçları hangi kanalda saat kaçta?

Ziraat Türkiye Kupası 4.eleme turu heyecanı başlıyor. Futbolseverler ise bugün hangi maçların oynanacağını araştırmaya başladı. Peki, bugün kimin maçı var?

Yeniakit Publisher
2022-11-08 10:34:00 -
Bugün hangi maçlar var? Türkiye Kupası maçları hangi kanalda saat kaçta?

Ziraat Türkiye Kupası'nda heyecan 4.eleme turu heyecanı sürüyor. Peki, bugün hangi takımların maçı var?

Bugün hangi maçlar var? Türkiye Kupası maçları hangi kanalda saat kaçta?

Türkiye Kupası

13.00 Kasımpaşa-1461 TrabzonA Spor

14.00 BB Erzurumspor-Esenler Erok       

14.00 Yeni Malatya-Uşakspor   

15.00 Alanyaspor-Sakaryaspor  A Spor

17.00 MKE Ankaragücü-Amed Sportif    A Spor

19.00 Adana Demir-Nazilli Bld    A Spor

21.00 Galatasaray-Ofspor            A Spor

İspanya La Liga

21.00 Elche-Girona         S Sport, CBC Sport

22.00 Athletic Bilbao-ValladolidS Sport

23.30 Osasuna-Barcelona            S Sport, CBC Sport

İtalya Serie A

20.30 Napoli-Empoli       S Sport

20.30 Spezia-Udinese    S Sport

22.45 Cremonese-Milan              S Sport

Almanya Bundesliga    

20.30 Wolfsburg-B. Dortmund  beIN Sports 4

22.30 Bayern Münih-Werder Bremen   beIN Sports 4

22.30 Bochum-M'gladbach                         beIN Sports 5

22.30 Stuttgart-Hertha Berlin     beIN Max 1

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