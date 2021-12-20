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Spor Bugün hangi maçlar var? Süper Ligi günün maçları
Spor

Bugün hangi maçlar var? Süper Ligi günün maçları

Süper Lig 18.hafta ne zaman oynanacak? Süper Lig’de 17.hafta Fenerbahçe-Beşiktaş maçıyla noktalandı. Futbolseverler 18.hafta maçlarının ne zaman oynanacağını araştırmaya başladı. Peki, Süper Lig 18.hafta ne zaman? Süper Lig maçları hangi gün?

Yeniakit Publisher
2021-12-20 09:29:00 -
Bugün hangi maçlar var? Süper Ligi günün maçları

Süper Lig’de 18.hafta 21 Aralık Salı günü oynanacak maçlarla başlayacak. Bu sebeple pazartesi akşamı Süper Lig’de maç yok. Mücadeleler yarın akşam başlayacak. 18. hafta 23 Aralık Perşembe sona erecek ve 19.hafta 25 Aralık Cuma günü başlayacak.

Bugün hangi maçlar var? Süper Ligi günün maçları

21 Aralık Salı

17.00 Fraport TAV Antalyaspor-Kasımpaşa

17.00 Medipol Başakşehir-GZT Giresunspor

20.00 Altay-Trabzonspor

20.00 Adana Demirspor-Galatasaray

22 Aralık Çarşamba

17.00 Demir Grup Sivasspor-Çaykur Rizespor

17.00 Atakaş Hatayspor-İttifak Holding Konyaspor

20.00 Gaziantep FK-Aytemiz Alanyaspor

20.00 VavaCars Fatih Karagümrük-Fenerbahçe

23 Aralık Perşembe

17.00 Öznur Kablo Yeni Malatyaspor-Yukatel Kayserispor

20.00 Beşiktaş-Göztepe

19.hafta

25 Aralık Cumartesi

13.30 Kasımpaşa-Altay

16.00 GZT Giresunspor-Atakaş Hatayspor

16.00 Galatasaray-Fraport TAV Antalyaspor

19.00 Trabzonspor-Medipol Başakşehir

26 Aralık Pazar

13.30 Çaykur Rizespor-Gaziantep FK

16.00 Göztepe-Adana Demirspor

16.00 Aytemiz Alanyaspor-VavaCars Fatih Karagümrük

 

19.00 Fenerbahçe-Öznur Kablo Yeni Malatyaspor

27 Aralık Pazartesi

20.00 Yukatel Kayserispor-Demir Grup Sivasspor

20.00 İttifak Holding Konyaspor-Beşiktaş

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