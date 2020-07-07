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Spor

Bugün hangi maçlar var? | Süper Lig 31. hafta maçları

Süper Lig'de günün maçları | Koronavirüs salgını sebebiyle mart ayında ara verilen Süper Lig 12 Haziran'da yeniden başladı. Liglerin temmuz ayında tamamlanabilmesi için maçların hafta içi de oynanması gerekiyor. Hal böyle olunca Süper Lig'de 31. hafta maçları bugün başlayacak. Futbolseverler "Bugün hangi maçlar var?" , "Süper Lig 31. hafta programı" , "Güncel Süper Lig puan durumu" konularını araştırıyor.

Yeniakit Publisher
2020-07-07 09:36:00 -
Bugün hangi maçlar var? | Süper Lig 31. hafta maçları

Süper Lig’de heyecan devam ediyor. Ligin 31. Haftası Gençlerbirliği – Fenerbahçe maçıyla başlayacak. İşte, detaylar.

Bugün hangi maçlar var? | Süper Lig 31. hafta maçları

Süper Lig 31. hafta maçları

Süper Lig 32. hafta maçları

Süper Lig puan durumu

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