Bugün hangi maçlar var? Süper Lig 21.hafta maçları
Süper Lig günün maçları | Süper Lig’de 21.hafta cuma akşamı oynanan iki maçla başladı. Futbolseverler cumartesi günü hangi maçların oynanacağını araştırmaya başladı. Peki, bugün hangi maçlar var?
Süper Lig’de 21.hafta 14 Ocak Cuma günü başladı. Futbolseverler ise cumartesi günü oynanacak maçları araştırmaya başladı. Peki, bugün hangi maçlar var?
Bugün hangi maçlar var? Süper Lig 21.hafta maçları
Beşiktaş-Gaziantep FK: 1-0
Yeni Malatya-Göztepe: 1-2
15 Ocak Cumartesi
13.30 Adana Demirspor-Yukatel Kayserispor
16.00 VavaCars Fatih Karagümrük-Çaykur Rizespor
16.00 Demir Grup Sivasspor-Trabzonspor
19.00 Fraport TAV Antalyaspor-Fenerbahçe
16 Ocak Pazar
13.30 Altay-Aytemiz Alanyaspor
16.00 GZT Giresunspor-Kasımpaşa
19.00 Atakaş Hatayspor-Galatasaray
Ligin 21. haftasındaki Medipol Başakşehir-İttifak Holding Konyaspor maçı, Konyasporlu futbolcu Ahmet Çalık'ın vefatı nedeniyle ertelendi.