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Spor Bugün hangi maçlar var? Süper Lig 21.hafta maçları
Spor

Bugün hangi maçlar var? Süper Lig 21.hafta maçları

Süper Lig günün maçları | Süper Lig’de 21.hafta cuma akşamı oynanan iki maçla başladı. Futbolseverler cumartesi günü hangi maçların oynanacağını araştırmaya başladı. Peki, bugün hangi maçlar var?

Yeniakit Publisher
2022-01-15 10:15:00 -
Bugün hangi maçlar var? Süper Lig 21.hafta maçları

Süper Lig’de 21.hafta 14 Ocak Cuma günü başladı. Futbolseverler ise cumartesi günü oynanacak maçları araştırmaya başladı. Peki, bugün hangi maçlar var?

Bugün hangi maçlar var? Süper Lig 21.hafta maçları

Beşiktaş-Gaziantep FK: 1-0

Yeni Malatya-Göztepe: 1-2

15 Ocak Cumartesi

13.30 Adana Demirspor-Yukatel Kayserispor

16.00 VavaCars Fatih Karagümrük-Çaykur Rizespor

16.00 Demir Grup Sivasspor-Trabzonspor

19.00 Fraport TAV Antalyaspor-Fenerbahçe

16 Ocak Pazar

13.30 Altay-Aytemiz Alanyaspor

16.00 GZT Giresunspor-Kasımpaşa

19.00 Atakaş Hatayspor-Galatasaray

Ligin 21. haftasındaki Medipol Başakşehir-İttifak Holding Konyaspor maçı, Konyasporlu futbolcu Ahmet Çalık'ın vefatı nedeniyle ertelendi.

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