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Spor Bugün hangi maçlar var? Şampiyonlar Ligi günün maçları
Spor

Bugün hangi maçlar var? Şampiyonlar Ligi günün maçları

Türkiye Kupası günün maçları | 13 Eylül Salı günü oynanacak maçlar araştırılıyor. Futbolseverler yeni günle birlikte ‘Bugün kimin maçı var?’ sorusunun cevabını araştırıyor. Peki, bugün kimin maçı var?

Yeniakit Publisher
2022-09-13 09:48:00 -
Bugün hangi maçlar var? Şampiyonlar Ligi günün maçları

Futbol dolu bir gün geçirmek isteyenler bugün hangi takımların maçları olduğunu araştırıyor. Peki, bugün Türkiye Kupası’nda kimin maçı var?

Bugün hangi maçlar var? Şampiyonlar Ligi günün maçları

19.45 Viktoria Plezen-Inter         CBC Sport, Exxen

19.45 Sporting CP-Tottenham   Exxen, TV 8,5

22.00 Liverpool-Ajax                      Exxen, TV 8,5

22.00 Porto-Club Brugge              Exxen

22.00 B.Leverkusen-Atletico Madrid      Exxen

22.00 Bayern Münih-BarcelonaCBC Sport, Exxen

22.00 Marsilya-E.Frankfurt          Exxen

Ziraat Türkiye Kupası 1.tur

13.00 Serhat Ardahan-Kars 36   A Spor

15.30 Beyoğlu Yeni Ç-E. Velimeşe           

15.30 Bayırköyspor-Yalovaspor

15.45 Bigaspor-Akhisarspor        A Spor

19.00 Karabük İdman-Bartınspor            

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