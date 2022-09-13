Bugün hangi maçlar var? Şampiyonlar Ligi günün maçları
Türkiye Kupası günün maçları | 13 Eylül Salı günü oynanacak maçlar araştırılıyor. Futbolseverler yeni günle birlikte ‘Bugün kimin maçı var?’ sorusunun cevabını araştırıyor. Peki, bugün kimin maçı var?
Futbol dolu bir gün geçirmek isteyenler bugün hangi takımların maçları olduğunu araştırıyor. Peki, bugün Türkiye Kupası’nda kimin maçı var?
Bugün hangi maçlar var? Şampiyonlar Ligi günün maçları
19.45 Viktoria Plezen-Inter CBC Sport, Exxen
19.45 Sporting CP-Tottenham Exxen, TV 8,5
22.00 Liverpool-Ajax Exxen, TV 8,5
22.00 Porto-Club Brugge Exxen
22.00 B.Leverkusen-Atletico Madrid Exxen
22.00 Bayern Münih-BarcelonaCBC Sport, Exxen
22.00 Marsilya-E.Frankfurt Exxen
Ziraat Türkiye Kupası 1.tur
13.00 Serhat Ardahan-Kars 36 A Spor
15.30 Beyoğlu Yeni Ç-E. Velimeşe
15.30 Bayırköyspor-Yalovaspor
15.45 Bigaspor-Akhisarspor A Spor
19.00 Karabük İdman-Bartınspor