Bugün hangi maçlar var? Premier Lig La Liga maçları hangi kanalda 28 Şubat:
Yeni haftaya futbolla başlangıç yapmak isteyenler bugün yani 28 Şubat Pazartesi günü hangi maçların oynanacağını, hangi kanallarda yayımlanacağını araştırıyor. Peki, bugün kimin maçı var?
Süper Lig ve TFF 1.Lig’de hafta pazartesi akşamı oynanacak maçlarla tamamlanacak. Futbolseverler hem yerli hem de yabancı liglerde oynanacak maçları araştırıyor. Peki, bugün kimin maçı var?
Bugün hangi maçlar var? Premier Lig La Liga maçları hangi kanalda 28 Şubat:
Süper Lig
20.00 Kasımpaşa-Fenerbahçe beIN Sport 1
TFF 1.Lig
20.00 Menemenspor-Altınordu TRT Spor, beIN Max 1
İngiltere Championship
23.00 WBA-Swansea beIn Sport 2
İspanya La Liga
23.00 Granada-Cadiz Spor Smart
Fransa Ligue 2
22.45 Grenoble-Toulouse beIN Sports 3
İtalya Serie A
22.45 Atalanta-Sampdoria CBC Sport, S Sport