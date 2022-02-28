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Spor Bugün hangi maçlar var? Premier Lig La Liga maçları hangi kanalda 28 Şubat:
Spor

Bugün hangi maçlar var? Premier Lig La Liga maçları hangi kanalda 28 Şubat:

Yeni haftaya futbolla başlangıç yapmak isteyenler bugün yani 28 Şubat Pazartesi günü hangi maçların oynanacağını, hangi kanallarda yayımlanacağını araştırıyor. Peki, bugün kimin maçı var?

Yeniakit Publisher
2022-02-28 09:47:00 -
Bugün hangi maçlar var? Premier Lig La Liga maçları hangi kanalda 28 Şubat:

Süper Lig ve TFF 1.Lig’de hafta pazartesi akşamı oynanacak maçlarla tamamlanacak. Futbolseverler hem yerli hem de yabancı liglerde oynanacak maçları araştırıyor. Peki, bugün kimin maçı var?

Bugün hangi maçlar var? Premier Lig La Liga maçları hangi kanalda 28 Şubat:

Süper Lig

20.00 Kasımpaşa-Fenerbahçe   beIN Sport 1

TFF 1.Lig

20.00 Menemenspor-Altınordu                TRT Spor, beIN Max 1

İngiltere Championship

23.00 WBA-Swansea     beIn Sport 2

İspanya La Liga

23.00 Granada-Cadiz     Spor Smart

Fransa Ligue 2

22.45 Grenoble-Toulouse           beIN Sports 3

İtalya Serie A

22.45 Atalanta-Sampdoria          CBC Sport, S Sport

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