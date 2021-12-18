Bugün hangi maçlar var? Günün maçları
Süper Lig 17.hafta maçları | Süper Lig’de 17.hafta Cuma akşamı oynanan Giresunspor-Altay maçıyla başladı. Sporseverler cumartesi günü oynanacak maçları araştırıyor. Peki, bugün hangi maçlar var? Süper Lig haftanın maçları
Süper Lig’de heyecan 17.hafta maçlarıyla devam ediyor. Futbolseverler cumartesi günü maçlarını araştırmaya başladı. Peki, bu akşam hangi maçlar var?
Bugün hangi maçlar var? Günün maçları
GZT Giresunspor-Altay: 3-1
18 Aralık Cumartesi:
13.30 Kasımpaşa-Demir Grup Sivasspor
16.00 Trabzonspor-Atakaş Hatayspor
16.00 İttifak Holding Konyaspor-Fraport TAV Antalyaspor
19.00 Aytemiz Alanyaspor-Adana Demirspor
19.00 Galatasaray-Medipol Başakşehir
19 Aralık Pazar:
13.30 Çaykur Rizespor-Öznur Kablo Yeni Malatyaspor
16.00 Göztepe-VavaCars Fatih Karagümrük
16.00 Yukatel Kayserispor-Gaziantep FK
19.00 Fenerbahçe-Beşiktaş