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Spor Bugün hangi maçlar var? Günün maçları
Spor

Bugün hangi maçlar var? Günün maçları

Süper Lig 17.hafta maçları | Süper Lig’de 17.hafta Cuma akşamı oynanan Giresunspor-Altay maçıyla başladı. Sporseverler cumartesi günü oynanacak maçları araştırıyor. Peki, bugün hangi maçlar var? Süper Lig haftanın maçları

Yeniakit Publisher
2021-12-18 09:38:00 -
Bugün hangi maçlar var? Günün maçları

Süper Lig’de heyecan 17.hafta maçlarıyla devam ediyor. Futbolseverler cumartesi günü maçlarını araştırmaya başladı. Peki, bu akşam hangi maçlar var?

Bugün hangi maçlar var? Günün maçları

GZT Giresunspor-Altay: 3-1

18 Aralık Cumartesi:

13.30 Kasımpaşa-Demir Grup Sivasspor

16.00 Trabzonspor-Atakaş Hatayspor

16.00 İttifak Holding Konyaspor-Fraport TAV Antalyaspor

19.00 Aytemiz Alanyaspor-Adana Demirspor

19.00 Galatasaray-Medipol Başakşehir

19 Aralık Pazar:

13.30 Çaykur Rizespor-Öznur Kablo Yeni Malatyaspor

16.00 Göztepe-VavaCars Fatih Karagümrük

16.00 Yukatel Kayserispor-Gaziantep FK

19.00 Fenerbahçe-Beşiktaş

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