Bugün hangi maçlar var? Dünya Kupası günün maçları 22 Kasım Salı:
2022 Dünya Kupası 20 Kasım Pazar günü başladı. Futbolseverler bu sebeple bugün oynanacak olan karşılaşmaların programını araştırıyor. Peki, bugün kimin maçları var?
Futbol dolu bir gün geçirmek isteyenler 'Bugün kimin maçı var?' sorusunun cevabını araştırıyor.
Bugün hangi maçlar var? Dünya Kupası günün maçları 22 Kasım Salı:
C Grubu
13.00 Arjantin-Suudi Arabistan TRT 1
19.00 Meksika-Polonya TRT 1
D Grubu
16.00 Danimarka-Tunus TRT 1
22.00 Fransa-Avustralya TRT Spor