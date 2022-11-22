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Spor Bugün hangi maçlar var? Dünya Kupası günün maçları 22 Kasım Salı:
Spor

Bugün hangi maçlar var? Dünya Kupası günün maçları 22 Kasım Salı:

2022 Dünya Kupası 20 Kasım Pazar günü başladı. Futbolseverler bu sebeple bugün oynanacak olan karşılaşmaların programını araştırıyor. Peki, bugün kimin maçları var?

Yeniakit Publisher
2022-11-22 10:11:00 -
Bugün hangi maçlar var? Dünya Kupası günün maçları 22 Kasım Salı:

Futbol dolu bir gün geçirmek isteyenler 'Bugün kimin maçı var?' sorusunun cevabını araştırıyor.

Bugün hangi maçlar var? Dünya Kupası günün maçları 22 Kasım Salı:

C Grubu

13.00 Arjantin-Suudi Arabistan     TRT 1

19.00 Meksika-Polonya        TRT 1

D Grubu

16.00 Danimarka-Tunus             TRT 1

22.00 Fransa-Avustralya             TRT Spor

 

 

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