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Spor

Bugün hangi maçlar var? | Bundesliga maçları nereden izlenir?

Bugün hangi maçlar var? Koronavirüs salgınından futbol da etkilendi. Pek çok ülke ligleri iptal etti. Salgının kontrol altına alınmasının ardından Almanya'da ligler kaldığı yerden devam etmeye başladı. Futbolseverler ise "Bugün hangi maçlar var?" , "Bundesliga maçları nasıl izlenir?" , "Alman Ligi maçları izle" , "Bundesliga şifresiz izle" konularını araştırıyor. Peki, Bundesliga maçları nereden izlenir?

Yeniakit Publisher
2020-06-07 13:40:00 -
Bugün hangi maçlar var? | Bundesliga maçları nereden izlenir?

Koronavirüs salgını sebebiyle tüm dünyada futbol camiaları da bu durumdan etkilendi. Bazı ülkeler ligleri tescil ederken bazı ülkeler maçların tekrar oynanacağı tarihleri açıkladı. Türkiye’de ligler 12 Haziran’da başlayacak. Diğer liglere oranla Almanya’da müsabakalar daha erken başladı. İşte, günün maçları.

Bugün hangi maçlar var? | Bundesliga maçları nereden izlenir?

Bugün Alman futbol ligi Bundesliga'da üç müsabaka ar.

14.30 Werder Bremen-Wolfsburg (S Sport 2)

16.30 Union Berlin-Schalke 04 (S Sport 2)

19.00 Augburg-Köln (S Sport 2)

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Yorumlar

Ömer yılmaz

Sevip sevmemek şöyle dursun kendi saygı duyduklarından insan pay biçip böyle hareketin daha düşüncesinden irkilip tevbe edip vaz geçer
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