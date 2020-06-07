Bugün hangi maçlar var? | Bundesliga maçları nereden izlenir?

Bugün hangi maçlar var? Koronavirüs salgınından futbol da etkilendi. Pek çok ülke ligleri iptal etti. Salgının kontrol altına alınmasının ardından Almanya'da ligler kaldığı yerden devam etmeye başladı. Futbolseverler ise "Bugün hangi maçlar var?" , "Bundesliga maçları nasıl izlenir?" , "Alman Ligi maçları izle" , "Bundesliga şifresiz izle" konularını araştırıyor. Peki, Bundesliga maçları nereden izlenir?