Bugün hangi maçlar var? Bugün kimin maçın var? Süper Lig 15. hafta 6 Aralık Pazartesi maçları
Bugün maç saat kaçta? Süper Lig'in 15. haftasında Fenerbahçe, sahasında Çaykur Rizespor'u 4-0 mağlup ederken, Medipol Başakşehir deplasmanda Atakaş Hatayspor'u 3-0 yendi. GZT Giresunspor, sahasında Vavacars Fatih Karagümrük'ü 3-1 mağlup etti. Süper Lig 15. hafta maçları bugün oynanacak karşılaşma ile tamamlanacak. Peki Süper Lig 15. hafta son maçlar hangileri? Süper Lig bugün hangi maçlar var? Bugün oynanacak maç hangisi? İşte Süper Lig 15. hafta 6 Aralık Pazartesi oynanacak maçlar?
Süper Lig'in 15. haftasında Fenerbahçe evine konut ettiği Çaykur Rizespor'u 4-0 skorla yendi. Atakaş Hatayspor- Medipol Başakşehir arasında oynanan karşılaşmanın ilk yarısı konuk ekibin 3-0 üstünlüğüyle sona erdi. Yukatel Kayserispor, sahasında Fraport TAV Antalyaspor'u 2-0 mağlup ederken, GZT Giresunspor, evinde Vavacars Fatih Karagümrük'ü 3-1 yendi. Futbolseverler Süper Lig’te bugünkü maçları da merak ediyor. Peki bugün hangi maçlar var? Bugün kimin maçın var? İşte Süper Lig 15. hafta 6 Aralık Pazartesi maçları.
6 Aralık Pazartesi bugün hangi maçlar var?
20.00 İttifak Holding Konyaspor-Öznur Kablo Yeni Malatyaspor: Alper Ulusoy
20.00 Göztepe-Gaziantep FK: Ümit Öztürk
Süper Lig puan durumu
Süper Lig 15. hafta maç sonuçlarına göre lider koltuğunda yine Trabzonspor oturmakta. Trabzonspor’un 39 puanı olurken, Süper Lig 15. hafta Fenerbahçe puanı 27, Konyaspor puanı 26, Hayatspor puanı 26, ligde 5. sırada yer alan Başakşehir puanı ise 25.