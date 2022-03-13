Bugün hangi maçlar var? Bugün kimin maçı var, saat kaçta, hangi kanalda? 13 Mart 2022 maçları...
Hangi maç hangi kanalda? Süper Lig'in 29. haftasında lider Trabzonspor, Göztepe'yi 4-2 yenerken. Kasımpaşa evinde Rizespor’u 3-1 yendi. Altay Yeni Malatyaspor maçından gülen tarafı 1-0 Altay olurken, Hatayspor evinde Karagümrük’ü 3-0 yendi. Süper Lig maçlarında heyecan bugün de devam ediyor. Peki bugün hangi maçlar var? bugün kimin maçı var? Bugün oynanacak maçlar hangileri? Süper Lig bugün maçlar saat kaçta? İŞte 143 Mart 2022 Pazar maç programı.
Süper Lig'in 29. haftasında Medipol Başakşehir ile Fraport TAV Antalyaspor arasında oynanması planlanan karşılaşma, ertelendi. Lig’de bu hafta Beşiktaş-Galatasaray derbisine ev sahipliği yapacak. Süper Lig bugün maçları merak edilirken, bugün ligde 3 karşılaşma oynanacak. Peki bugün hangi maçlar oynanacak? Bugün maçı kimin? Bugün maç saat kaçta, hangi kanalda canlı izlenecek? İşte 13 Mart 2022 Pazar bugün oyanancak maçlar...
13 Mart Pazar hangi maçlar var?
13.30 Bandırmaspor-Tuzlaspor TRT Avaz
13.30 Manisa FK-Ankaragücü TRT Spor
13.30 Kayserispor-Konyaspor beIN Sports 1
14.30 Fiorentina-Bologna S Sport 2
16.00 Başakşehir-Antalyaspor beIN Sports 1
16.00 Adana Demirspor-Sivasspor beIN Sports 2
16.00 Rayo Vallecano-Sevilla Spor Smart
17.00 Everton-Wolverhampton S Sport
17.00 Chelsea-Newcastle S Sport
17.00 Verona-Napoli S Sport 2
18.15 Real Betis-Athletic Bilbao Spor Smart
19.00 Gençlerbirliği-Kocaelispor TRT Spor
19.00 Alanyaspor-Fenerbahçe beIN Sports 1
19.30 Udinese-Roma S Sport 2
20.30 Real Sociedad-Alaves Spor Smart
22.45 Torino-Inter S Sport 2
23.00 Barcelona-Osasuna Spor Smart