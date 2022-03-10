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Spor Bugün hangi maçlar var? Bugün kimin maçı var? 10 Mart 2022 Perşembe oynanacak maçlar:
Spor

Bugün hangi maçlar var? Bugün kimin maçı var? 10 Mart 2022 Perşembe oynanacak maçlar:

Bugün kimin maçı var? sorusu 10 Mart 2022 Perşembe günü maç programını takip eden futbolseverler tarafından sorgulanmaya devam ediliyor. Süper Lig maçlarının yanında Avrupa Ligi maçları da yine maç severler tarafından araştırılıyor. Süper Lig 29. hafta maçlarının başlayacak olması nedeniyle Süper Lig maçları ne zaman başlayacak? Süper Lig 24. hafta maç programı açıkladı mı? Hangi takım ne zaman kiminle oynayacak, maç saat kaçta? Maçlar hangi kanalda? soruları da ayrıca araştırılmakta. Peki bugün maç var mı? Bugün kimin maçı var? 10 Mart 2022 hangi takımın maçı var? Bugün maçlar saat kaçta, hangi kanalda? İşte bugünkü maç programı.

Yeniakit Publisher
2022-03-10 11:03:00 - 2022-03-10 11:12:50
Bugün hangi maçlar var? Bugün kimin maçı var? 10 Mart 2022 Perşembe oynanacak maçlar:

Bu akşam hangi maçlar var? Süper Lig’de 29. hafta maçları 12 Mart Cumartesi günü Hatayspor-Karagümrük maçıyla başlayacak. Süper Lig maçlarının yanında FIFA, UEFA Avrupa Ligi, Şampiyonlar Ligi maçları ile birlikte İngiltere Lig, İspanya Ligi, Portekiz Ligi, Almanya Ligi ve Fransa Ligi maçta olmak üzere Afrika  Lig maçları da futbolvereler tarafından araştırılıyor.  Peki, bugünkü maçlar hangi kanalda yayınlanacak? Bugün hangi maçlar var? İşte 10 Mart 2022 Perşembe kimin maçı var, saat kaçta, hangi kanalda? sorularını araştırıyor. İşte Süper Lig, Premier Lig, La Lig, Serie A, Bundesliga ve Ligue 1 maçları…

hangi maç ne zaman saat kaçta hangi kanalda

Bugü hangi maç var, kimin maçı var?

20.00 Eyüpspor-Bursaspor TRT Spor

20.45 Leipzig-Spartak Moskova Exxen

20.45 Sevilla-West Ham Exxen

20.45 PAOK-Gent Exxen

20.45 Partizan-Feyenoord Exxen

20.45 Slavia Prag-LASK Exxen

20.45 Vitesse-Roma Exxen

22.30 Norwich City-Chelsea S Sport

22.45 Leeds United-Aston Villa S Sport

23.00 Atalanta-Leverkusen Exxen

23.00 Barcelona-Galatasaray Exxen

23.00 Braga-Monaco Exxen

23.00 Rangers-Kızılyıldız Exxen

23.00 Bodo Glimt-AZ Alkmaar Exxen

23.00 Leicester City-Rennes Exxen

23.00 Marsilya-Basel Exxen

23.00 PSV-Kopenhag Exxen

maç hangi kanalda canlı

Yarın (11 Mart 2022 Cuma) hangi maçlar var, kimin maçı var?

20.00 İstanbulspor-Keçiörengücü TRT Spor

23.00 Atletico Madrid Spor Smart

12 Mart Cumartesi hangi maçlar var?

13.00 Ümraniyespor-Altınordu TRT Spor

13.30 Hatayspor-Karagümrük beIN Sports 1

15.30 Brighton-Liverpool S Sport

16.00 BB Erzurumspor-Samsunspor TRT Spor

16.00 Altay-Yeni Malatyaspor beIN Sports 

16.00 Kasımpaşa-Çaykur Rizespor beIN Sports 1

16.00 Levante-Espanyol Spor Smart

17.00 Salernitana-Sassuolo S Sport 2

18.15 Granada-Elche Spor Smart

19.00 Menemenspor-Boluspor TRT Spor

19.00 Trabzonspor-Göztepe beIN Sports 1

20.00 Sampdoria-Juventus S Sport 2

20.30 Manchester United-Tottenham S Sport

20.30 Villarreal-Celta Vigo Spor Smart

22.45 Milan-Empoli S Sport 2

23.00 Granada-Valencia Spor Smart

13 Mart Pazar hangi maçlar var?

13.30 Bandırmaspor-Tuzlaspor TRT Avaz

13.30 Manisa FK-Ankaragücü TRT Spor

13.30 Kayserispor-Konyaspor beIN Sports 1

14.30 Fiorentina-Bologna S Sport 2

16.00 Başakşehir-Antalyaspor beIN Sports 1

16.00 Adana Demirspor-Sivasspor beIN Sports 2

16.00 Rayo Vallecano-Sevilla Spor Smart

17.00 Everton-Wolverhampton S Sport

17.00 Chelsea-Newcastle S Sport

17.00 Verona-Napoli S Sport 2

18.15 Real Betis-Athletic Bilbao Spor Smart

19.00 Gençlerbirliği-Kocaelispor TRT Spor

19.00 Alanyaspor-Fenerbahçe beIN Sports 1

19.30 Udinese-Roma S Sport 2

20.30 Real Sociedad-Alaves Spor Smart

22.45 Torino-Inter S Sport 2

23.00 Barcelona-Osasuna Spor Smart

 

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