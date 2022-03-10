Bugün hangi maçlar var? Bugün kimin maçı var? 10 Mart 2022 Perşembe oynanacak maçlar:
Bugün kimin maçı var? sorusu 10 Mart 2022 Perşembe günü maç programını takip eden futbolseverler tarafından sorgulanmaya devam ediliyor. Süper Lig maçlarının yanında Avrupa Ligi maçları da yine maç severler tarafından araştırılıyor. Süper Lig 29. hafta maçlarının başlayacak olması nedeniyle Süper Lig maçları ne zaman başlayacak? Süper Lig 24. hafta maç programı açıkladı mı? Hangi takım ne zaman kiminle oynayacak, maç saat kaçta? Maçlar hangi kanalda? soruları da ayrıca araştırılmakta. Peki bugün maç var mı? Bugün kimin maçı var? 10 Mart 2022 hangi takımın maçı var? Bugün maçlar saat kaçta, hangi kanalda? İşte bugünkü maç programı.
Bu akşam hangi maçlar var? Süper Lig’de 29. hafta maçları 12 Mart Cumartesi günü Hatayspor-Karagümrük maçıyla başlayacak. Süper Lig maçlarının yanında FIFA, UEFA Avrupa Ligi, Şampiyonlar Ligi maçları ile birlikte İngiltere Lig, İspanya Ligi, Portekiz Ligi, Almanya Ligi ve Fransa Ligi maçta olmak üzere Afrika Lig maçları da futbolvereler tarafından araştırılıyor. Peki, bugünkü maçlar hangi kanalda yayınlanacak? Bugün hangi maçlar var? İşte 10 Mart 2022 Perşembe kimin maçı var, saat kaçta, hangi kanalda? sorularını araştırıyor. İşte Süper Lig, Premier Lig, La Lig, Serie A, Bundesliga ve Ligue 1 maçları…
Bugü hangi maç var, kimin maçı var?
20.00 Eyüpspor-Bursaspor TRT Spor
20.45 Leipzig-Spartak Moskova Exxen
20.45 Sevilla-West Ham Exxen
20.45 PAOK-Gent Exxen
20.45 Partizan-Feyenoord Exxen
20.45 Slavia Prag-LASK Exxen
20.45 Vitesse-Roma Exxen
22.30 Norwich City-Chelsea S Sport
22.45 Leeds United-Aston Villa S Sport
23.00 Atalanta-Leverkusen Exxen
23.00 Barcelona-Galatasaray Exxen
23.00 Braga-Monaco Exxen
23.00 Rangers-Kızılyıldız Exxen
23.00 Bodo Glimt-AZ Alkmaar Exxen
23.00 Leicester City-Rennes Exxen
23.00 Marsilya-Basel Exxen
23.00 PSV-Kopenhag Exxen
Yarın (11 Mart 2022 Cuma) hangi maçlar var, kimin maçı var?
20.00 İstanbulspor-Keçiörengücü TRT Spor
23.00 Atletico Madrid Spor Smart
12 Mart Cumartesi hangi maçlar var?
13.00 Ümraniyespor-Altınordu TRT Spor
13.30 Hatayspor-Karagümrük beIN Sports 1
15.30 Brighton-Liverpool S Sport
16.00 BB Erzurumspor-Samsunspor TRT Spor
16.00 Altay-Yeni Malatyaspor beIN Sports
16.00 Kasımpaşa-Çaykur Rizespor beIN Sports 1
16.00 Levante-Espanyol Spor Smart
17.00 Salernitana-Sassuolo S Sport 2
18.15 Granada-Elche Spor Smart
19.00 Menemenspor-Boluspor TRT Spor
19.00 Trabzonspor-Göztepe beIN Sports 1
20.00 Sampdoria-Juventus S Sport 2
20.30 Manchester United-Tottenham S Sport
20.30 Villarreal-Celta Vigo Spor Smart
22.45 Milan-Empoli S Sport 2
23.00 Granada-Valencia Spor Smart
13 Mart Pazar hangi maçlar var?
13.30 Bandırmaspor-Tuzlaspor TRT Avaz
13.30 Manisa FK-Ankaragücü TRT Spor
13.30 Kayserispor-Konyaspor beIN Sports 1
14.30 Fiorentina-Bologna S Sport 2
16.00 Başakşehir-Antalyaspor beIN Sports 1
16.00 Adana Demirspor-Sivasspor beIN Sports 2
16.00 Rayo Vallecano-Sevilla Spor Smart
17.00 Everton-Wolverhampton S Sport
17.00 Chelsea-Newcastle S Sport
17.00 Verona-Napoli S Sport 2
18.15 Real Betis-Athletic Bilbao Spor Smart
19.00 Gençlerbirliği-Kocaelispor TRT Spor
19.00 Alanyaspor-Fenerbahçe beIN Sports 1
19.30 Udinese-Roma S Sport 2
20.30 Real Sociedad-Alaves Spor Smart
22.45 Torino-Inter S Sport 2
23.00 Barcelona-Osasuna Spor Smart