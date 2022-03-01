Bugün hangi maçlar var? Bugün hangi maç hangi kanalda?
Bugün kimin maçı var? Futbolseverler 1 Mart Salı günü oynanacak maçların programını, hangi maçın hangi kanalda olduğunu araştırmaya başladı. Peki, bugün Avrupa liglerinde maçlar var mı? Türkiye Kupası 1 Mart programı! Avrupa ligleri günün maçları 1 Mart
Futbol dolu bir gün için hangi maçın hangi kanalda verileceği merak ediliyor. Peki, bugün kimin maçı var? Türkiye Kupası maçları hangi kanalda?
Bugün hangi maçlar var? Bugün hangi maç hangi kanalda?
Ziraat Türkiye Kupası
20.30 Trabzonspor-AntalyasporA Spor
UEFA Gençlik Ligi
20.00 PSG-Sevilla UEFA TV
İngiltere FA Cup
22.15 Peterborough-Manchester City tivibu Spor 3
22.30 Crystal Palace-Stoke tivibu Spor 3
İngiltere Premier Lig
22.45 Burnley-Leicester City S Sport
22.55 Middlesbrough-Totenham tivibu Spor4
İtalya Kupası Yarı Final
23.00 Milan-Inter TRT Spor
Fransa Kupası Yarı Kupası
23.00 Nice-Versailles beIN Sports 4