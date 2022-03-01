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Spor Bugün hangi maçlar var? Bugün hangi maç hangi kanalda?
Spor

Bugün hangi maçlar var? Bugün hangi maç hangi kanalda?

Bugün kimin maçı var? Futbolseverler 1 Mart Salı günü oynanacak maçların programını, hangi maçın hangi kanalda olduğunu araştırmaya başladı. Peki, bugün Avrupa liglerinde maçlar var mı? Türkiye Kupası 1 Mart programı! Avrupa ligleri günün maçları 1 Mart

Yeniakit Publisher
2022-03-01 10:28:00 -
Bugün hangi maçlar var? Bugün hangi maç hangi kanalda?

Futbol dolu bir gün için hangi maçın hangi kanalda verileceği merak ediliyor. Peki, bugün kimin maçı var? Türkiye Kupası maçları hangi kanalda?

Bugün hangi maçlar var? Bugün hangi maç hangi kanalda?

Ziraat Türkiye Kupası

20.30 Trabzonspor-AntalyasporA Spor

UEFA Gençlik Ligi

20.00 PSG-Sevilla            UEFA TV

İngiltere FA Cup

22.15 Peterborough-Manchester City    tivibu Spor 3

22.30 Crystal Palace-Stoke          tivibu Spor 3

İngiltere Premier Lig

22.45 Burnley-Leicester City       S Sport

22.55 Middlesbrough-Totenham             tivibu Spor4

İtalya Kupası Yarı Final

23.00 Milan-Inter            TRT Spor

Fransa Kupası Yarı Kupası

23.00 Nice-Versailles     beIN Sports 4

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