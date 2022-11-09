Bugün hangi maçlar var? A Spor yayın akışı hangi maç saat kaçta?
Ziraat Türkiye Kupası'nda heyecan 4.ele turu maçlarıyla devam ediyor. Futbolseverler ise bugün yani 9 Kasım Çarşamba günü hangi liglerde maçların oynanacağını araştırmaya başladı. Peki, bugün kupada kimin maçı var?
Dünya Kupası öncesinde hem kupa maçları hem lig karşılaşmaları pek çok ülkede hız kazandı. Türkiye'de kupa maçları tamamlanırken İspanya'da İtalya'da lig karşılaşmaları sürüyor. Peki, bugün kimin maçı var?
Bugün hangi maçlar var? A Spor yayın akışı hangi maç saat kaçta?
Ziraat Türkiye Kupası 4.eleme turu
13.00 Keçiörengücü-Bulvarspor
13.00 Giresunspor-AnkarasporA Spor
13.00 Ümraniyespor-Efeler 09 Spor A Spor
14.00 Manisa FK-23 Elazığ FK
14.00 Altınordu-Bodrumspor
14.00 Bandırmaspor-Karacabey Bld
14.00 Boluspor-Tarsus İY
14.00 Eyüpspor-Düzcespor
14.00 Gençlerbirliği-Bayburt ÖİS
15.00 Samsunspor-Adanaspor A Spor
17.00 Antalyaspor-Pendikspor A Spor
19.00 Gaziantep FK-Bl Kütahyaspor A Spor
21.00 Beşiktaş-Serik Bld A Spor
İngiltere Lig Kupası 3.tur
22.45 West Ham-Blackburn
22.45 Not. Forest-Tottenham
22.45 Newcastle-C. Palace
22.45 Southampton-Sheff Wed
22.45 Arsenal-Brighton
22.45 Wolverhampton-Leeds United
23.00 Manchester City-Chelsea
23.00 Liverpool-Derby County
İspanya La Liga
21.00 Almeria-Getafe Bilyoner
21.00 Sevilla-Real Sociedad S Sport
22.00 Espanyol-Villarreal S Sport
23.30 Mallorca-Atletico MadridS Sport
İtalya Serie A
20.30 Lecce-Atalanta S Sport
20.30 Sassuolo-Roma S Sport, CBC Sport
22.45 Fiorentina-Salernitana S Sport
22.45 Inter-Bologna S Sport, CBC Sport
22.45 Torino-Sampdoria A Spor
Almanya Bundesliga
20.30 Köln-B. Leverkusen beIN Sports 4, tivibi spor 2
22.30 RB Leipzig-Freiburg beIN Sports 4, tivibu spor 2
22.30 Union Berlin-Augsburg beIN Max 1, tivibu spor 3
22.30 E. Frankfurt-HoffenheimbeIN Sports 5, tivibu spor 4
22.30 Schalke 04-Mainz 05 beIN Max 2, tivibu spor 3