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Spor Bugün hangi maçlar var? A Spor yayın akışı hangi maç saat kaçta?
Spor

Bugün hangi maçlar var? A Spor yayın akışı hangi maç saat kaçta?

Ziraat Türkiye Kupası'nda heyecan 4.ele turu maçlarıyla devam ediyor. Futbolseverler ise bugün yani 9 Kasım Çarşamba günü hangi liglerde maçların oynanacağını araştırmaya başladı. Peki, bugün kupada kimin maçı var?

Yeniakit Publisher
2022-11-09 11:26:00 -
Bugün hangi maçlar var? A Spor yayın akışı hangi maç saat kaçta?

Dünya Kupası öncesinde hem kupa maçları hem lig karşılaşmaları pek çok ülkede hız kazandı. Türkiye'de kupa maçları tamamlanırken İspanya'da İtalya'da lig karşılaşmaları sürüyor. Peki, bugün kimin maçı var?

Bugün hangi maçlar var? A Spor yayın akışı hangi maç saat kaçta?

Ziraat Türkiye Kupası 4.eleme turu

13.00 Keçiörengücü-Bulvarspor               

13.00 Giresunspor-AnkarasporA Spor

13.00 Ümraniyespor-Efeler 09 Spor        A Spor

14.00 Manisa FK-23 Elazığ FK     

14.00 Altınordu-Bodrumspor

14.00 Bandırmaspor-Karacabey Bld       

14.00 Boluspor-Tarsus İY

14.00 Eyüpspor-Düzcespor

14.00 Gençlerbirliği-Bayburt ÖİS

15.00 Samsunspor-Adanaspor                  A Spor

17.00 Antalyaspor-Pendikspor  A Spor

19.00 Gaziantep FK-Bl Kütahyaspor        A Spor

21.00 Beşiktaş-Serik Bld                                              A Spor

İngiltere Lig Kupası 3.tur

22.45 West Ham-Blackburn       

22.45 Not. Forest-Tottenham

22.45 Newcastle-C. Palace

22.45 Southampton-Sheff Wed

22.45 Arsenal-Brighton

22.45 Wolverhampton-Leeds United

23.00 Manchester City-Chelsea

23.00 Liverpool-Derby County

İspanya La Liga

21.00 Almeria-Getafe    Bilyoner

21.00 Sevilla-Real Sociedad         S Sport

22.00 Espanyol-Villarreal              S Sport

23.30 Mallorca-Atletico MadridS Sport

İtalya Serie A

20.30 Lecce-Atalanta     S Sport

20.30 Sassuolo-Roma    S Sport, CBC Sport

22.45 Fiorentina-Salernitana      S Sport

22.45 Inter-Bologna       S Sport, CBC Sport

22.45 Torino-Sampdoria               A Spor

Almanya Bundesliga

20.30 Köln-B. Leverkusen            beIN Sports 4, tivibi spor 2

22.30 RB Leipzig-Freiburg            beIN Sports 4, tivibu spor 2

22.30 Union Berlin-Augsburg     beIN Max 1, tivibu spor 3

22.30 E. Frankfurt-HoffenheimbeIN Sports 5, tivibu spor 4

22.30 Schalke 04-Mainz 05          beIN Max 2, tivibu spor 3

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