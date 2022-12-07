Bugün hangi maçlar var? 7 Aralık Çarşamba günün maçları
Futbolseverler 7 Aralık Çarşamba günü hem Dünya Kupası'nda hem de hazırlık turlarında hangi maçların oynanacağını araştırmaya başladı. Peki, bugün kimlerin maçları var?
Futbol dolu bir gün geçirmek isteyenler 'Bugün kimin maçı var?' sorusunun cevabını araştırmaya başladı.
Bugün hangi maçlar var? 7 Aralık Çarşamba günün maçları
Dünya Kupası'nda son 16 turu tamamlandı. Çeyrek finale kalan takımlar belli oldu. Bu sebeple turnuvada bugün ve yarın maç yapılmayacak. Çeyrek final maçları 9-10 Aralık tarihlerinde oynanacak.
Hazırlık maçları
19.00 Crystal Palace -Trabzonspor A Spor
19.00 Alanyaspor-Fenerbahçe S Sport