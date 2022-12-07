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Spor Bugün hangi maçlar var? 7 Aralık Çarşamba günün maçları
Spor

Bugün hangi maçlar var? 7 Aralık Çarşamba günün maçları

Futbolseverler 7 Aralık Çarşamba günü hem Dünya Kupası'nda hem de hazırlık turlarında hangi maçların oynanacağını araştırmaya başladı. Peki, bugün kimlerin maçları var?

Yeniakit Publisher
2022-12-07 10:13:00 -
Bugün hangi maçlar var? 7 Aralık Çarşamba günün maçları

Futbol dolu bir gün geçirmek isteyenler 'Bugün kimin maçı var?' sorusunun cevabını araştırmaya başladı.

Bugün hangi maçlar var? 7 Aralık Çarşamba günün maçları

Dünya Kupası'nda son 16 turu tamamlandı. Çeyrek finale kalan takımlar belli oldu. Bu sebeple turnuvada bugün ve yarın maç yapılmayacak. Çeyrek final maçları 9-10 Aralık tarihlerinde oynanacak.

Hazırlık maçları

19.00 Crystal Palace -Trabzonspor         A Spor

19.00 Alanyaspor-Fenerbahçe  S Sport

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