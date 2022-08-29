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Spor Bugün hangi maçlar var? 29 Ağustos Pazartesi maç programı..
Spor

Bugün hangi maçlar var? 29 Ağustos Pazartesi maç programı..

Avrupa'nın önde gelen liglerinde bugün oynanacak maçlar merak konusu oldu.İşte 29 Ağustos Pazartesi gününün maç programı..

Yeniakit Publisher
2022-08-29 16:16:00 -
Bugün hangi maçlar var? 29 Ağustos Pazartesi maç programı..

Avrupa'nın önde gelen liglerinde bugün oynanacak maçlar merak konusu oldu.İşte 29 Ağustos Pazartesi gününün maç programı..

Bugün hangi maçlar var? 29 Ağustos Pazartesi maç programı..
Futbolseverler tarafından 29 Ağustos'ta oynanacak maçlar araştırılmaya başlandı.Bugün Avrupa'nın önemli liglerinden hangi maçların oynanacağı ve saat kaçta başlayacağı merak uyandırdı.

Ülkemizde ve Avrupa'da oynanacak maçları sizler için derledik.Bugün Süper Lig'de iki maç oynanacak.

İşte Türkiye ve Avrupa'da bugün oynanacak bazı maçlar ve başlama saatleri..

Türkiye Süper Lig
Konyaspor - Fenerbahçe (19.15)

Beşiktaş - Sivasspor (21.45)

TFF 1. Lig
Sakaryaspor - Tuzlaspor (21.00)

İspanya LaLiga
Cadiz - Athletic Bilbao (21.00)

Valencia - Atletico Madrid (23.00)

Portekiz Premier Lig
Vitoria Guimaraes - Casa Pia (21.00)

Vizela - Gil Vicente (23.15)

İspanya 2. Lig
Granada - Villereal 2 (21.00)

Las Palmas - FC Andorra (23.00)

İtalya Serie B
Como - Brescia (21.45)

Yunanistan Süper Lig
Asteras Tripolis - Olympiakos (19.00)

Danimarka SüperLig
Brondby - Midtjylland (20.00)

 

 


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