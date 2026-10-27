Bugün hangi maçlar var? 28 Ekim 2026 Çarşamba Ziraat Türkiye Kupası maç programı ve saatleri
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Bugün hangi maçlar var sorusu, Ziraat Türkiye Kupası 3. eleme turunda sahne alacak heyecan dolu karşılaşmaları takip etmek isteyen futbolseverler tarafından merakla araştırılıyor. Antalyaspor, Eyüpspor, Sakaryaspor ve Fatih Karagümrük gibi takımların da ter dökeceği 28 Ekim Çarşamba gününe ait güncel fikstür netleşti. Peki, 28 Ekim 2026 Çarşamba günü maç programı nasıl, günün karşılaşmaları saat kaçta başlayacak? İşte ayrıntılar...
Ziraat Türkiye Kupası 3. eleme turunda heyecan 28 Ekim Çarşamba günü devam ediyor. Antalyaspor, Eyüpspor, Sakaryaspor ve Fatih Karagümrük'ün de sahaya çıkacağı programda toplam 24 karşılaşma oynanacak. İşte bugünün maçları ve başlama saatleri.
Bugün hangi maçlar var, maçlar saat kaçta başlayacak ve hangi kanalda yayınlanacak? 28 Ekim 2026 Çarşamba günü futbolseverlerin gündeminde bu sorular yer alıyor. Türkiye Futbol Federasyonunun açıkladığı programa göre Ziraat Türkiye Kupası 3. eleme turu karşılaşmaları bugün de devam edecek. Günün ilk maçları saat 13.30'da başlayacak, akşam programında ise Sakaryaspor-Bursa Yıldırımspor ve 52 Orduspor FK-1461 Trabzon FK mücadeleleri oynanacak.
BUGÜN TÜRKİYE KUPASI MAÇLARI SAAT KAÇTA?
Ziraat Türkiye Kupası 3. eleme turunda 28 Ekim 2026 Çarşamba günü oynanacak karşılaşmaların tam listesi ve başlama saatleri şu şekildedir:
13.30 | Kars 36 Spor – Antalyaspor
13.30 | Ankara Demirspor – Gemlik Süper Bey Futbol
13.30 | Ankaraspor – Kırklarelispor
13.30 | Kastamonuspor – 24 Erzincanspor
13.30 | Düzcespor – Isparta 32 Spor
13.30 | Güzide Gebzespor – Malatya Yeşilyurtspor
13.30 | Silivrispor – Beyoğlu Yeni Çarşı
13.30 | Serikspor – Hakkari Zap Spor
13.30 | Sultan Su İnegölspor – Sebat Gençlikspor
13.30 | Eskişehir Anadolu – 68 Aksaray Belediyespor
15.00 | Adana 01 FK – Kütahyaspor
15.00 | Balıkesirspor – Arnavutköy Belediyespor
15.00 | Karabük İdmanyurdu – İskenderunspor
15.00 | Menemen FK – Karacabey Belediyespor
15.00 | Ümraniyespor – Küçükçekmece Sinopspor
15.00 | Şanlıurfaspor – Gölcükspor
15.00 | Fatih Karagümrük – Somaspor
15.30 | Fethiyespor – Eyüpspor
18.00 | Sakaryaspor – Bursa Yıldırımspor
20.30 | 52 Orduspor FK – 1461 Trabzon FK
ANTALYASPOR MAÇI SAAT KAÇTA?
Antalyaspor, Ziraat Türkiye Kupası 3. eleme turunda Kars 36 Spor ile karşı karşıya gelecek. TFF programında yer alan karşılaşmanın başlama saati 13.30 olarak açıklandı.
EYÜPSPOR MAÇI SAAT KAÇTA?
Eyüpspor, kupada Fethiyespor deplasmanına çıkacak. Mücadele 28 Ekim Çarşamba günü saat 15.30'da başlayacak.
SAKARYASPOR MAÇI SAAT KAÇTA?
Sakaryaspor ile Bursa Yıldırımspor arasındaki Türkiye Kupası karşılaşması saat 18.00'de oynanacak. Mücadele, günün akşam programında yer alıyor.
BUGÜN MAÇLAR HANGİ KANALDA YAYINLANACAK?
Karşılaşmaların yayın bilgileri maç bazında kontrol edilmeli. Her Türkiye Kupası karşılaşmasının televizyondan canlı yayımlanacağı varsayılmamalı. Güncel yayın akışı ve kanal duyuruları, maç saatine yakın takip edilmeli.
Futbolseverler karşılaşmaların kesin saatleri ve fikstür bilgileri için Türkiye Futbol Federasyonunun resmî programını inceleyebilir.
Resmî kaynak: Türkiye Futbol Federasyonu – Ziraat Türkiye Kupası maç programı