Bugün hangi maçlar var? 28 Ekim 2026 Çarşamba Ziraat Türkiye Kupası maç programı ve saatleri

Ziraat Türkiye Kupası 3. eleme turunda heyecan 28 Ekim Çarşamba günü devam ediyor. Antalyaspor, Eyüpspor, Sakaryaspor ve Fatih Karagümrük'ün de sahaya çıkacağı programda toplam 24 karşılaşma oynanacak. İşte bugünün maçları ve başlama saatleri.

Bugün hangi maçlar var, maçlar saat kaçta başlayacak ve hangi kanalda yayınlanacak? 28 Ekim 2026 Çarşamba günü futbolseverlerin gündeminde bu sorular yer alıyor. Türkiye Futbol Federasyonunun açıkladığı programa göre Ziraat Türkiye Kupası 3. eleme turu karşılaşmaları bugün de devam edecek. Günün ilk maçları saat 13.30'da başlayacak, akşam programında ise Sakaryaspor-Bursa Yıldırımspor ve 52 Orduspor FK-1461 Trabzon FK mücadeleleri oynanacak.

BUGÜN TÜRKİYE KUPASI MAÇLARI SAAT KAÇTA?

Ziraat Türkiye Kupası 3. eleme turunda 28 Ekim 2026 Çarşamba günü oynanacak karşılaşmaların tam listesi ve başlama saatleri şu şekildedir:

13.30 | Kars 36 Spor – Antalyaspor

13.30 | Ankara Demirspor – Gemlik Süper Bey Futbol

13.30 | Ankaraspor – Kırklarelispor

13.30 | Kastamonuspor – 24 Erzincanspor

13.30 | Düzcespor – Isparta 32 Spor

13.30 | Güzide Gebzespor – Malatya Yeşilyurtspor

13.30 | Silivrispor – Beyoğlu Yeni Çarşı

13.30 | Serikspor – Hakkari Zap Spor

13.30 | Sultan Su İnegölspor – Sebat Gençlikspor

13.30 | Eskişehir Anadolu – 68 Aksaray Belediyespor

15.00 | Adana 01 FK – Kütahyaspor

15.00 | Balıkesirspor – Arnavutköy Belediyespor

15.00 | Karabük İdmanyurdu – İskenderunspor

15.00 | Menemen FK – Karacabey Belediyespor

15.00 | Ümraniyespor – Küçükçekmece Sinopspor

15.00 | Şanlıurfaspor – Gölcükspor

15.00 | Fatih Karagümrük – Somaspor

15.30 | Fethiyespor – Eyüpspor

18.00 | Sakaryaspor – Bursa Yıldırımspor

20.30 | 52 Orduspor FK – 1461 Trabzon FK

ANTALYASPOR MAÇI SAAT KAÇTA?

Antalyaspor, Ziraat Türkiye Kupası 3. eleme turunda Kars 36 Spor ile karşı karşıya gelecek. TFF programında yer alan karşılaşmanın başlama saati 13.30 olarak açıklandı.

EYÜPSPOR MAÇI SAAT KAÇTA?

Eyüpspor, kupada Fethiyespor deplasmanına çıkacak. Mücadele 28 Ekim Çarşamba günü saat 15.30'da başlayacak.

SAKARYASPOR MAÇI SAAT KAÇTA?

Sakaryaspor ile Bursa Yıldırımspor arasındaki Türkiye Kupası karşılaşması saat 18.00'de oynanacak. Mücadele, günün akşam programında yer alıyor.

BUGÜN MAÇLAR HANGİ KANALDA YAYINLANACAK?

Karşılaşmaların yayın bilgileri maç bazında kontrol edilmeli. Her Türkiye Kupası karşılaşmasının televizyondan canlı yayımlanacağı varsayılmamalı. Güncel yayın akışı ve kanal duyuruları, maç saatine yakın takip edilmeli.

Futbolseverler karşılaşmaların kesin saatleri ve fikstür bilgileri için Türkiye Futbol Federasyonunun resmî programını inceleyebilir.

Resmî kaynak: Türkiye Futbol Federasyonu – Ziraat Türkiye Kupası maç programı