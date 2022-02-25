Bugün hangi maçlar var? 25 şubat 2022 Cuma hangi maçlar oynanacak? Bugün maç saat kaçta?

UEFA Avrupa Konferans Ligi son 16 play-off turu rövanşında Çekya ekibi Slavia Prag'a 3-2 yenilen Fenerbahçe, organizasyona veda etti. Süper Lig 27. hafta maçlarının heyecanı dorukta. Yarın hangi maçlar var? Süper Lig’de liderlik koltuğunda oturan Trabzonspor, Süper Lig'in 27. haftasında yarın Yukatel Kayserispor'u ağırlayacak. Beşiktaş, ise Demir Grup Sivasspor'a konuk olacak. Canlı Süper Lig maçlarını takip etmek isteyenler bugün hangi maçların oynacağını da sorguluyor. Peki bugün hangi maçlar var? Bugünkü maçlar ne zaman saat kaçta?

Bugün hangi maçlar var?

Süper Lig 27. hafta 25 Şubat Cuma maçları:

20.00 Adana Demirspor-Fraport TAV Antalyaspor (Yeni Adana)

20.00 Trabzonspor-Yukatel Kayserispor (Medical Park)

Yarın hangi maçlar var?

26 Şubat Cumartesi maçları

16.00 Medipol Başakşehir-VavaCars Fatih Karagümrük (Başakşehir Fatih Terim)

19.00 Demir Grup Sivasspor-Beşiktaş (Bahçeşehir Koleji Sivas 4 Eylül)

27 Şubat Pazar hangi maçlar var?

13.30 Altay-Gaziantep FK (Alsancak Mustafa Denizli)

13.30 GZT Giresunspor-Göztepe (Çotanak Spor Kompleksi)

16.00 Aytemiz Alanyaspor-İttifak Holding Konyaspor (Bahçeşehir Okulları)

16.00 Atakaş Hatayspor-Öznur Kablo Yeni Malatyaspor (Yeni Hatay)

19.00 Galatasaray-Çaykur Rizespor (Nef)

28 Şubat Pazartesi kimin maçı var?

20.00 Kasımpaşa-Fenerbahçe (Recep Tayyip Erdoğan)

1. Lig maçları ne zaman saat kaçta?

25 Şubat Cuma oynanacak maçlar hangileri?

20.00 Altaş Denizlispor-Beypiliç Boluspor (Denizli Atatürk)

26 Şubat Cumartesi

13.30 Ankara Keçiörengücü-Tuzlaspor (Aktepe)

13.30 Manisa FK-Eyüpspor (Mümin Özkasap)

19.00 Gençlerbirliği-Balıkesirspor (Eryaman)

27 Şubat Pazar

13.30 Royal Hastanesi Bandırmaspor-Adanaspor (Bandırma 17 Eylül)

13.30 Bereket Sigorta Ümraniyespor-Yılport Samsunspor (Ümraniye Belediyesi Şehir)

16.00 Büyükşehir Belediye Erzurumspor-MKE Ankaragücü (Erzurum Kazım Karabekir)

19.00 İstanbulspor-Kocaelispor (Esenyurt Necmi Kadıoğlu)

28 Şubat Pazartesi:

20.00 NasaDoge Menemenspor-Altınordu (Menemen İlçe)

TFF 2. Lig

Beyaz Grup

27 Şubat Pazar:

13.00 Şanlıurfaspor-Criptoswaps Zonguldak Kömürspor (Şanlıurfa GAP)

13.00 Teco Karacabey Belediyespor-Bucaspor 1928 (Karacabey M. Fehmi Gerçeker)

13.00 Eskişehirspor-Karatay Termal 1922 Konyaspor (Eskişehir Yeni)

13.00 Ankara Demirspor-Anagold 24Erzincanspor (TCDD Ankara Demirspor)

13.00 Nazilli Belediyespor-Tarsus İdman Yurdu (Nazilli İlçe)

13.00 Kırşehir Belediyespor-Isparta 32 (Kırşehir Ahi)

13.00 Uşakspor-Akhisarspor (Uşak 1 Eylül)

13.00 Pazarspor-Amed Sportif Faaliyetler (Pazar İlçe)

Kırmızı Grup

27 Şubat Pazar:

13.00 Sarıyer-Çorum FK (Yusuf Ziya Öniş

13.00 An Zentrum Bayburt Özel İdare-Bodrumspor (Bayburt Genç Osman)

13.00 Sivas Belediyespor-Silahtaroğlu Vanspor (Sivas Muhsin Yazıcıoğlu)

13.00 Serik Belediyespor-Ankaraspor (Serik İsmail Oğan)

13.00 Turgutluspor-1461 Trabzon (Turgutlu 7 Eylül)

13.00 Sakaryaspor-İnegölspor (Yeni Sakarya Atatürk)

13.00 Ergene Velimeşespor-Niğde Anadolu (Mustafa Kemal Atatürk)

13.00 Diyarbekirspor-Adıyaman FK (Diyarbakır)

13.00 Etimesgut Belediyespor-Afjet Afyonspor (Sincan 15 Temmuz Milli Birlik)

28 Şubat Pazartesi hangi maçlar var?

13.00 Kahramanmaraşspor-Somaspor (7 Ocak)

TFF 3. Lig

1. Grup

27 Şubat Pazar oynanacak maçlar hangileri?

13.00 Osmaniyespor-Belediye Kütahyaspor (7 Ocak)

13.00 Criptoswaps Çatalcaspor-Elazığspor (Tepecik Şenol Güneş)

13.00 Bergama Belediyespor-Fatsa Belediyespor (İzmir Atatürk)

13.00 Karaman Belediyespor-Batman Petrolspor (Kemal Kaynaş)

13.00 1954 Kelkit Belediyespor-Hendekspor (Kelkit İlçe)

13.00 Sancaktepe FK-Nevşehir Belediyespor (15 Temmuz)

13.00 Başkent Gözgözler Akademi-Bursa Yıldırımspor (Polatlı İlçe)

13.00 Artvin Hopaspor-Arnavutköy Belediyespor (Hopa İlçe)

13.00 Kahta 02-Formül Erbaaspor (Kahta İlçe)

2. Grup

26 Şubat Cumartesi:

13.00 Hacettepe-Bitexen Düzcespor (Yeni Mahalle Hasan Doğan)

27 Şubat Pazar kimin maçı var?

13.00 68 Aksaray Belediyespor-Gema Polimer Şile Yıldızspor (Dağılgan)

13.00 Kuşadasıspor-Darıca Gençlerbirliği (Kuşadası Özer Türk)

13.00 Harput Dibek Elazığ Karakoçan-İskenderunspor (Elazığ Doğukent)

13.00 Bayrampaşa-52 Orduspor (Bayrampaşa Çetin Emeç)

13.00 Alagöz Holding Iğdır FK-Kalecik FK (Iğdır Şehir)

13.00 Siirt İl Özel İdaresi-Yomraspor (Siirt Atatürk)

13.00 Başkent Üniversitesi Alanya Kestelspor-Çarşambaspor (Alanya Milli Egemenlik)

13.00 Kızılcabölükspor-Malatya Yeşilyurt Belediyespor (Kızılcabölük Semt Sahası)

3. Grup

26 Şubat Cumartesi hangi maçlar var?

13.00 Esenler Erokspor-Mardin 1969 (Esenler Erokspor)

27 Şubat Pazar kimin maçı var?

12.00 Çankaya FK-Karbel Karaköprü Belediyespor (Yeni Mahalle Hasan Doğan)

13.00 Fethiyespor-Orduspor 1967 (Fethiye İlçe)

13.00 Belediye Derincespor-Kardemir Karabükspor (Belediye Derincespor Doğal Çim)

13.00 Karşıyaka-Gümüşhane Sportif Faaliyetler (Bornova Aziz Kocaoğlu)

13.00 Kırıkkale Büyük Anadoluspor-Yeşilyurt DÇ Ofspor (Başpınar)

13.00 Modafen-Büyükçekmece Tepecikspor (Alemdağ)

13.00 Ağrı 1970-Ceyhanspor (Vali Lütfü Yiğenoğlu)

13.00 İçel İdmanyurdu-Criptoswaps Edirnespor (Mersin)