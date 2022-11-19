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Spor Bugün hangi maçlar var? 19 Kasım Cumartesi günün maçları:
Spor

Bugün hangi maçlar var? 19 Kasım Cumartesi günün maçları:

Dünya Kupası 20 Kasım'da oynanacak olan Katar-Ekvador maçıyla başlayacak. Dünya Kupası sebebiyle tüm liglere ara verilmedi. Bu sebeple futbolseverler bugün yani 19 Kasım Cumartesi günü oynanacak olan maçları araştırmaya başladı. Peki, bugün kimin maçı var?

Yeniakit Publisher
2022-11-19 10:01:00 -
Bugün hangi maçlar var? 19 Kasım Cumartesi günün maçları:

Dünya Kupası heyecanı başlamadan önce futbolseverler 19 Kasım Cumartesi günü hangi liglerde maçların oynanacağını araştırmaya başladı.

Bugün hangi maçlar var? 19 Kasım Cumartesi günün maçları:

TFF 1.Lig

13.30 Manisa-Erzurumspor       TRT Spor, beIN Sports 2

13.30 Keçiörengücü-Denizlispor              TRT Avaz, beIN Max 1

16.00 Adanaspor-Altınordu       TRT Spor, beIN Sports 2

TFF 3.Lig

14.00 Çatalcaspor-Eskişehirspor                           Fuchs Sports Youtube

14.00 Siirt İÖİ-Efeler 09 Spor      Fuchs Sports Youtube

14.00 52 Orduspor-Karaköprü BLD                       Fuchs Sports Youtube

14.00 Sapanca Gençlikspor-Muşspor     Fuchs Sports Youtube

14.00 68 Aksaray BLD-Tepecikspor         Fuchs Sports Youtube

14.00 Alanya Kestel-Kahramanmaraş    Fuchs Sports Youtube

Portekiz Lig Kupası

14.00 Leixoes-Oliveirense           Bilyoner

İspanya La Liga 2

18.15 Ponferradina-Real Oviedo             Bilyoner

20.30 Sporting Gjion-Leganes    S Sport

20.30 Tenerife-Huesca  Bilyoner

23.00 Real Zaragoza-Malaga      Bilyoner

Portekiz Lig Kupası

18.30 Nacional-Portimonense   Bilyoner

21.00 Tondela-Estoril    Bilyoner

23.30 Vilafranquense-Guimares             Bilyoner

Hollanda Eerste Divisie

18.30 Den Bosch-VVV Venlo      Bilyoner

20.45 Heracles-Oss        Bilyoner

22.00 Maastricht-Almere            Bilyoner

23.00 NAC Breda-Zwolle             Bilyoner

Hazırlık maçı

20.00 Türkiye-Çekya      TRT Spor

İsviçre Challenge Ligi

20.00 FC Aarau-Schaffhausen   Bilyoner

20.00 FC Lausanne-Yverdon      Bilyoner

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