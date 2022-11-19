Bugün hangi maçlar var? 19 Kasım Cumartesi günün maçları:
Dünya Kupası 20 Kasım'da oynanacak olan Katar-Ekvador maçıyla başlayacak. Dünya Kupası sebebiyle tüm liglere ara verilmedi. Bu sebeple futbolseverler bugün yani 19 Kasım Cumartesi günü oynanacak olan maçları araştırmaya başladı. Peki, bugün kimin maçı var?
Dünya Kupası heyecanı başlamadan önce futbolseverler 19 Kasım Cumartesi günü hangi liglerde maçların oynanacağını araştırmaya başladı.
Bugün hangi maçlar var? 19 Kasım Cumartesi günün maçları:
TFF 1.Lig
13.30 Manisa-Erzurumspor TRT Spor, beIN Sports 2
13.30 Keçiörengücü-Denizlispor TRT Avaz, beIN Max 1
16.00 Adanaspor-Altınordu TRT Spor, beIN Sports 2
TFF 3.Lig
14.00 Çatalcaspor-Eskişehirspor Fuchs Sports Youtube
14.00 Siirt İÖİ-Efeler 09 Spor Fuchs Sports Youtube
14.00 52 Orduspor-Karaköprü BLD Fuchs Sports Youtube
14.00 Sapanca Gençlikspor-Muşspor Fuchs Sports Youtube
14.00 68 Aksaray BLD-Tepecikspor Fuchs Sports Youtube
14.00 Alanya Kestel-Kahramanmaraş Fuchs Sports Youtube
Portekiz Lig Kupası
14.00 Leixoes-Oliveirense Bilyoner
İspanya La Liga 2
18.15 Ponferradina-Real Oviedo Bilyoner
20.30 Sporting Gjion-Leganes S Sport
20.30 Tenerife-Huesca Bilyoner
23.00 Real Zaragoza-Malaga Bilyoner
Portekiz Lig Kupası
18.30 Nacional-Portimonense Bilyoner
21.00 Tondela-Estoril Bilyoner
23.30 Vilafranquense-Guimares Bilyoner
Hollanda Eerste Divisie
18.30 Den Bosch-VVV Venlo Bilyoner
20.45 Heracles-Oss Bilyoner
22.00 Maastricht-Almere Bilyoner
23.00 NAC Breda-Zwolle Bilyoner
Hazırlık maçı
20.00 Türkiye-Çekya TRT Spor
İsviçre Challenge Ligi
20.00 FC Aarau-Schaffhausen Bilyoner
20.00 FC Lausanne-Yverdon Bilyoner