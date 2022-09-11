Bugün hangi maçlar var? 11 Eylül Pazar günün maçları
Bugün hangi takımların maçları var? Futbolseverler 11 Eylül Pazar günü hangi liglerde maçların oynanacağını araştırıyor. Peki, bugün kimin maçı var? Süper Lig günün maçları? Serie A günün maçları:
Futbolseverler 11 Eylül Pazar günü hangi liglerde maçların oynanacağını araştırıyor. Peki, bugün kimin maçı var?
Bugün hangi maçlar var? 11 Eylül Pazar günün maçları
Süper Lig
17.00 Sivasspor-İstanbulspor beIN Sports 1
20.00 Kasımpaşa-Galatasaray beIN Sports 1
20.00 Kayserispor-AntalyasporbeIN Sport 2
20.00 Gaziantep FK-Ümraniyespor beIN Sports 4
1.Lig
16.30 Manisa FK-Yeni Malatya TRT Avaz, beIN Max 1
16.30 Çaykur Rizespor-Samsunspor TRT Spor, beIN Sports 2
20.00 Eyüpspor-Adanaspor TRT Spor, beIN Max 1
20.00 Altay-Bodrumspor TRT Avaz, beIN Max 2
Fransa Ligue 1
14.00 RC Strasbourg-Clermont beIN Sports 4, Bilyoner
16.00 Ajaccio-Nice beIN Sports 4
16.00 Angers-Montpellier beIN Connect
16.00 Lorient-Nantes beIN Max 2
16.00 Toulouse-Reims beIN Connect
18.05 Rennes-Auxerre beIN Max 2
21.45 Monaco-Lyon beIN Sports 3
İspanya La Liga
15.00 Real Madrid-Mallorca S Sport, CBC Sport
17.15 Elche-Ath. BilbaoS Sport
19.30 Getafe-Real Sociedad S Sport
22.00 Real Betis-Villarreal S Sport
İtalya Serie A
13.30 Atalanta-Cremonese S Sport
16.00 Bologna-Fiorentina S Sport
16.00 Lecce-Monza S Sport
16.00 Sassuolo-Udinese S Sport
19.00 Lazio-Hellas Verona S Sport
21.45 Juventus-Salernitana S Sport, CBC Sport
Almanya Bundesliga
16.30 Köln-Union Berlin beIN Sports 3, tivibu spor 3
18.30 Freiburg-M'gladbach beIN Sports 3, tivibu spor 3