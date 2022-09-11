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Spor Bugün hangi maçlar var? 11 Eylül Pazar günün maçları
Spor

Bugün hangi maçlar var? 11 Eylül Pazar günün maçları

Bugün hangi takımların maçları var? Futbolseverler 11 Eylül Pazar günü hangi liglerde maçların oynanacağını araştırıyor. Peki, bugün kimin maçı var? Süper Lig günün maçları? Serie A günün maçları:

Yeniakit Publisher
2022-09-11 11:28:00 -
Bugün hangi maçlar var? 11 Eylül Pazar günün maçları

Futbolseverler 11 Eylül Pazar günü hangi liglerde maçların oynanacağını araştırıyor. Peki, bugün kimin maçı var?

Bugün hangi maçlar var? 11 Eylül Pazar günün maçları

Süper Lig

17.00 Sivasspor-İstanbulspor     beIN Sports 1

20.00 Kasımpaşa-Galatasaray    beIN Sports 1

20.00 Kayserispor-AntalyasporbeIN Sport 2

20.00 Gaziantep FK-Ümraniyespor                         beIN Sports 4

1.Lig

16.30 Manisa FK-Yeni Malatya   TRT Avaz, beIN Max 1

16.30 Çaykur Rizespor-Samsunspor        TRT Spor, beIN Sports 2

20.00 Eyüpspor-Adanaspor        TRT Spor, beIN Max 1

20.00 Altay-Bodrumspor              TRT Avaz, beIN Max 2

Fransa Ligue 1

14.00 RC Strasbourg-Clermont  beIN Sports 4, Bilyoner

16.00 Ajaccio-Nice          beIN Sports 4

16.00 Angers-Montpellier           beIN Connect

16.00 Lorient-Nantes     beIN Max 2

16.00 Toulouse-Reims   beIN Connect

18.05 Rennes-Auxerre  beIN Max 2

21.45 Monaco-Lyon       beIN Sports 3

İspanya La Liga

15.00 Real Madrid-Mallorca        S Sport, CBC Sport

17.15 Elche-Ath. BilbaoS Sport

19.30 Getafe-Real Sociedad       S Sport

22.00 Real Betis-Villarreal            S Sport

İtalya Serie A

13.30 Atalanta-Cremonese         S Sport

16.00 Bologna-Fiorentina            S Sport

16.00 Lecce-Monza        S Sport

16.00 Sassuolo-Udinese               S Sport

19.00 Lazio-Hellas Verona           S Sport

21.45 Juventus-Salernitana        S Sport, CBC Sport

Almanya Bundesliga

16.30 Köln-Union Berlin               beIN Sports 3, tivibu spor 3

18.30 Freiburg-M'gladbach         beIN Sports 3, tivibu spor 3

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